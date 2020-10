Directo | La pandemia podría aumentar en más de un millón el número de personas pobres en España

Publicada el 14/10/2020 a las 09:10 Actualizada el 14/10/2020 a las 10:05

La crisis del coronavirus recorre el país, con 2.759 contagios en 24 horas y 80 muertes más. Este miércoles, además, la Cámara Baja acoge la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez.

10.09. Ayuso insiste en que Sánchez intenta asfixiar políticamente a Madrid "con todo el poder" que le da el Estado. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta asfixiar "políticamente" a Madrid y ha asegurado que usa "todo el poder" que le da el Estado para "arrollar a los demás". En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que ojalá no estuviera en esta "batalla" contra el Ejecutivo pero "a nadie se le escapa" que tienen una hoja de ruta contra la Comunidad, la Monarquía y la Justicia.

10.08. Arrimadas dice al Gobierno que Cs llevará a Bruselas el "atropello" al CGPJ y Calvo replica que las Cortes legislan. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha adelantado este miércoles en el Pleno del Congreso que su partido denunciará ante la Comisión Europea el "atropello" del PSOE y Unidas Podemos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su proposición de ley para modificar el sistema de selección de sus miembros, a lo que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido que, según la Constitución, la función de las Cortes Generales es legislar. Durante la sesión de control al Ejecutivo, Arrimadas ha calificado de "indignidad" que los socialistas y el partido morado planteen una reforma para reducir la mayoría parlamentaria que se precisa para designar a doce de los veinte vocales del CGPJ.

10.01. El Gobierno no tiene prisa en salir de Bankia, dice Calviño. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el Gobierno no tiene prisa en vender la participación que el Estado ostenta en Bankia, inmersa en un proceso de fusión con CaixaBank, señalando que la meta del Ejecutivo es "maximizar" el valor de la misma. "El objetivo del Gobierno es maximizar el valor de la participación pública en el banco, por lo que adoptaremos las decisiones apropiadas para maximizar el valor y no tenemos prisa en desinvertir", ha subrayado Calviño durante una entrevista con Bloomberg TV, recogida por Europa Press.

9.52. Sánchez culpa de la judicialización de Cataluña a los dirigentes que "vulneran sistematicamente" decisiones judiciales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado de la judicialización de la situación política de Cataluña a los dirigentes independentistas que "vulneran sistemáticamente" resoluciones judiciales, en velada alusión al ya expresidente catalán Quim Torra. En la sesión de control del Congreso, y a instancias de la CUP, Sánchez ha dicho valorar "razonablemente bien" su estrategia para tratar de destensar la política catalana.

9.51. Sánchez sortea su debate con Abascal instando a Casado a no ponerse de perfil en la moción de censura de la ultraderecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este miércoles confrontar directamente con el líder de Vox, Santiago Abascal, y ha preferido dirigirse al presidente del PP, Pablo Casado, para pedirle que no se deje "arrastrar" por la "crispación" de "la ultraderecha" y no se ponga de perfil en la moción de censura que debatirá el Congreso la próxima semana. Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Sánchez ha defendido la legitimidad del Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos y ha desafiado a Vox a medir el apoyo con el que cuentan en la moción de censura que se debatirá la próxima semana.

9.48. Calvo pide al PP que deje de hacerle el trabajo a la ultraderecha y Gamarra reprocha que apoye el "machismo" de Iglesias. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha exigido este miércoles al PP que "deje de hacerle el trabajo a la ultraderecha" y vuelvan a cumplir su misión de partido de Estado, después de que la portavoz 'popular' en el Congreso, Cuca Gamarra, haya acusado al Ejecutivo de ser un "fraude", de no respetar la separación de poderes y, en concreto, a la vicepresidenta, de "respaldar el machismo" que, a su juicio, demuestra el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

9.46. Calviño confía en que el plan de recuperación impulse el crecimiento por encima del 7,2% previsto para 2021. La implementación el próximo año del plan de recuperación financiado con recursos de la Unión Europea podría servir de estímulo a la recuperación prevista de la economía española e impulsar su crecimiento más allá del 7,2% previsto por el Gobierno, según ha indicado la vicepresidenta y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño. En una entrevista con Bloomberg TV, recogida por Europa Press, la ministra ha explicado que las negociaciones sobre este programa se están desarrollando actualmente en Bruselas, donde se está tratando de acelerar el proceso para poder comenzar su aplicación desde el 1 de enero de 2021.

9.40. El Govern catalán anunciará este miércoles medidas para frenar la "segunda ola" del covid-19. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado que este miércoles el Ejecutivo catalán anunciará medidas para frenar la "segunda ola" de coronavirus, que buscarán "reducir la movilidad y la interacción social". Además, estudiarán la posibilidad de cerrar bares y restaurantes hasta final de octubre, para frenar una escalada del coronavirus en Cataluña, como informaron el martes fuentes conocedoras a Europa Press.

9.38. Alemania eleva el balance diario de coronavirus con 5.132 casos, la mayor cifra desde el 10 de abril. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 5.132 casos nuevos y 43 muertos, la mayor cifra de contagios en el cómputo diario desde el 10 de abril y que eleva el total a más 334.000 personas contagiadas y 9.677 víctimas mortales, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas.

9.34. La farmaceútica Eli Lilly pausa el ensayo de su tratamiento de anticuerpos contra el covid-19 aludiendo a la "seguridad". La farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha anunciado la pausa del ensayo de su tratamiento combinado de anticuerpos monoclonales para tratar el covid-19 en pacientes hospitalizados aludiendo a razones de "seguridad". La Junta de Vigilancia de Seguridad de Datos (DSMB, por sus siglas en inglés) del ensayo ha sido la entidad que ha recomendado la pausa en el ensayo.

9.32. Almeida dice a Sánchez que "la cólera, la soberbia y la arrogancia no son buenos aliados para gobernar". El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, le ha trasladado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "la cólera, la soberbia y la arrogancia no son buenos aliados para gobernar" así como que "el Poder Judicial debe ser independiente". Así lo ha manifestado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, donde ha sido requerido por la pretensión del Gobierno central de cambiar el modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

9.28. Sánchez acusa al PP de convertirse en "partido antisistema" por bloquear el CGPJ y Casado le ve un presidente "fallido". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al PP de "bloquear" la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y ha señalado que desde que Pablo Casado lidera esta formación "ha dejado de ser un partido de Estado" para convertirse en un partido antisistema. En su turno, el jefe de la oposición le ha tildado de presidente "fallido". En una tensa sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Sánchez ha afirmado que no iba a entrar en las "provocaciones" del presidente del PP, que, a su juicio, ha "arrastrado" al Partido Popular en la estrategia de una oposición "crispada y provocadora".

9.12. Erkoreka descarta la hipótesis de un estado de alarma en Euskadi que, de decretarse, gestionaría Urkullu, "sin duda". El vicelehendakari primero y consejero de seguridad del Gobierno Vasco Josu Erkoreka, ha descartado la hipótesis de que se pueda aplicar en estos momentos un estado de alarma en Euskadi que, de decretarse, gestionaría el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "sin duda". En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que "la evolución de la pandemia no justifica la opción de una medida semejante, por lo menos, en la medida en la que están fijados los umbrales para la declaración de estado de alarma por parte del Estado español".

9.05. La pandemia podría aumentar en más de un millón el número de personas pobres en España. Oxfam Intermón ha advertido de que el impacto de la pandemia podría aumentar en más de 1,1 millones el número de personas en situación de pobreza, hasta los 10,9 millones, si no se toman más medidas. Según nuevos cálculos de Oxfam Intermón recogidos en el informe Después será demasiado tarde, con este aumento, se pasaría del 20,7% de la población en situación de pobreza antes del covid-19 al 23,07% tras los efectos del coronavirus.

9.00. Almeida urge a Illa a aclarar "cuándo va a acabar el estado de alarma y en qué condiciones". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aclare a los madrileños "cuándo va a acabar el estado de alarma y en qué condiciones", pues "los madrileños tienen derecho a saberlo". Así lo ha manifestado el también portavoz nacional del PP en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, donde ha vuelto a reprochar al ministro que cambie de criterio "viendo que los datos iban a avalar medidas de la Comunidad de Madrid", que ha conseguido una reducción del 50 por ciento de contagios. Por ello Almeida ha pedido "requisitos muy tasados y muy estrictos"