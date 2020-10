Publicada el 27/10/2020 a las 11:34 Actualizada el 27/10/2020 a las 14:16

El Gobierno incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 un aumento de dos puntos el IRPF para las rentas del trabajo de más de 300.000 euros y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, así como un 1% el impuesto para patrimonios de más de 10 millones de euros, limitará las deducciones en el Impuesto de Sociedades, fijará una tributación mínima del 15% para socimis y reducirá desgravaciones de planes de pensiones privados.

Además, subirá las pensiones un 0,9%, las pensiones no contributivas un 1,8%, el IPREM un 5%, y elevará notablemente las partidas de Educación (+70%), con récord en becas, Sanidad (+151,4%), I+D+i (+80%) e infraestructuras (+114,8%), al tiempo que aumentan un 150% las ayudas al comercio, turismo y pymes, con 1.338 millones más, informa Europa Press. Esto es lo que opinan los partidos tras las claves presupuestarias anunciadas este lunes por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

La derecha quiere unos Presupuestos "moderados"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha advertido este martes al Gobierno de que la subida de impuestos es "mala para España" y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "rectificar" su política económica. Además, ha subrayado que las recetas económicas que defiende su partido son "incompatibles con los planes económicos de Podemos". "La posición del PP ha sido coherente y clara. Nosotros no queremos subir los impuestos sino que los queremos bajar. No queremos aumentar las cargas burocráticas, las queremos reducir. Queremos mejorar la competitividad", ha manifestado Montesinos. El vicesecretario ha dicho que al PP no le ha llegado "ni un solo papel" de esas cuentas públicas y ha recordado que desde mayo están escuchando a la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, pedir públicamente a su partido que apoye esos PGE. "Y no nos habían mandado absolutamente ninguna documentación", ha enfatizado.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha indicado que su partido analizará el proyecto y ha reafirmado su voluntad de entablar una negociación "de verdad" con el Gobierno para conseguir que sean unos Presupuestos "moderados". Arrimadas, que no se ha pronunciado sobre el contenido del anteproyecto, ha dicho que su partido va a analizarlo y que de momento va a ser "muy prudente", puesto que son unos Presupuestos "muy importantes" que ayudarán a canalizar las ayudas europeas para hacer frente a la crisis del coronavirus.

ERC estima que es pronto para asegurar su respaldo

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso ha calificado de "muy buena noticia" el compromiso del Gobierno de presentar en cuatro meses una ley que permita limitar el precio de los alquileres, pero aún no da por hecho el apoyo a los Presupuestos del Gobierno de coalición. "Seguimos hablando", ha dicho. A su juicio, el acuerdo alcanzado es "positivo" y acerca los Presupuestos "a una salida correcta" de la crisis. Además, el anuncio ha sido bien acogido por los colectivos que vienen reclamando la limitación de los alquileres. "Si a ellos les parece bien, a nosotros también", ha subrayado.

Eso sí, cree que es pronto para dar por seguro el apoyo de ERC a los Presupuestos y ha reiterado que su apuesta sigue siendo un proyecto social de izquierdas, lo que hace incompatible, a su juicio, la presencia de Ciudadanos. Lo que sí apoya ERC es que se intenten acortar los plazos de tramitación parlamentaria de los Presupuestos, ya que entiende que "la situación es la que es y la gente tiene prisa". "Pero eso no significa que ERC esté más cerca ni más lejos para de los PGE", ha remarcado

PNV, Bildu y Compromís ven las cuentas con buenos ojos

​​​​​El responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha insistido en que su partido apoyará los Presupuestos si reactivan la economía para bajar la tasa de paro y establecen actividades económicas "novedosas" que tanto necesitan Euskadi y el conjunto del Estado. Además, ha asegurado que los jeltzales no pondrán "vetos" al apoyo de otros partidos a las cuentas, siempre que "no cortocircuiten" sus planteamientos y que se les consulte previamente. Mediavilla ha dicho que habrá que esperar a ver "con qué mimbres quiere contar el Gobierno español" para sacar adelante sus cuentas, pero intuye que los partidos políticos que hicieron posible la moción de censura y que dieron apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez en la nueva legislatura, "deben ser consultados".

La portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, considera que la música de los Presupuestos "suena bien" y ha mostrado su disposición a negociar con el Gobierno, de quien espera que siga mirando a la izquierda y apostando por la mayoría de la investidura. Aizpurua ha apuntado que aún no conoce los ejes de las cuentas públicas pero que por las noticias que les van llegando, como las relativas a la regulación del precio de los alquileres, van "en la buena dirección" puesto que contemplan "muchas" de las líneas generales que Bildu ha puesto encima de la mesa. En todo caso, ha indicado que habrá que esperar a ver la letra pequeña.

El representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha abierto este martes la puerta a respaldar los PGE de 2021 siempre que recojan los compromisos acordados ya con el Ministerio de Hacienda en los últimos días. Baldoví ha querido dejar claro que aún el sentido del voto no está cerrado y que esperarán a ver el proyecto presupuestario para ver si, como vienen exigiendo, éste tiene un sesgo social como parece y, además, cumple con el acuerdo de investidura firmado con el PSOE. Sin embargo, el diputado valenciano ha advertido de que hasta no ver "negro sobre blanco" en los Presupuestos no tomarán una decisión definitiva sobre el sentido de su voto.