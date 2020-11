Directo | El Gobierno descarta un cierre domiciliario inmediato en España y defiende evaluar el efecto de las medidas

Publicada el 02/11/2020 a las 10:36 Actualizada el 02/11/2020 a las 10:58

Comienza una semana marcada por los nuevos confinamientos domiciliarios decretados en otros países como Francia, Portugal o Reino Unido, una posibilidad que de momento España descarta. Este lunes 2 de noviembre se conocerán los nuevos datos de contagios y fallecimientos por coronavirus producidos durante un puente de Todos los Santos marcado por las restricciones y por el cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas, a excepción de Galicia, Extremadura, Canarias e Illes Balears.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de la pandemia de este lunes:

10.51. Cataluña registra 3.652 casos y 66 fallecidos en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este lunes 270.289 casos confirmados acumulados de coronavirus —241.569 con una prueba PCR—, 3.652 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 14.140, 66 más que los registrados el domingo: 8.654 en hospital o centro sociosanitario, 4.232 en residencia, 872 en domicilio y 382 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.687, lo que supone un aumento de 160 respecto al último recuento.

10.50. Bajan a 597 los positivos confirmados en 24 horas en Galicia. Los positivos por covid-19 confirmados por PCR en las últimas 24 horas han descendido a 597, de ellos 155 en el área de Vigo y 109 en la de Pontevedra. Son casi 200 menos que los contabilizados diariamente durante el pasado fin de semana —775 el domingo y 755 el sábado. Así se refleja en los datos actualizados este lunes en la página web de la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas del domingo, en los que se indica que en el área sanitaria de A Coruña y Cee se han detectado 104 positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas; 87 en la de Ourense; 55 en la de Santiago y Barbanza; 48 en la de Ferrol y 39 en la de Lugo.

10.49. Aumentan a 525 los casos de covid en Navarra. Navarra volvió a superar este domingo los 500 casos positivos de covid-19, con 525 casos nuevos detectados, lo que supone un aumento respecto a los 438 casos contabilizados el día anterior. Según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra, en la jornada de este domingo se realizaron 4.505 pruebas de detección, entre PCR y test de antígenos. El total de casos positivos ascendió en la Comunidad foral a 525, con una tasa de positividad del 11,7%.

10.48. El 43% de las residencias madrileñas tiene inmunidad baja por covid y solo una cuarta parte alta. Un total de 124 residencias de ancianos, discapacidad y dependencia de la Comunidad de Madrid tiene de media entre el 70% y el 100% de sus usuarios con anticuerpos de coronavirus, es decir, una cuarta parte del total de los 456 centros tiene inmunidad alta. Por otro lado, 196 geriátricos, el 43% del total cuenta con inmunidad baja, ya que la media de sus usuarios tienen entre el 0 y el 50% de anticuerpos, es decir, la mayoría no ha pasado aún la enfermedad, según el último informe serológico realizado en estos centros por el Gobierno regional al que ha tenido acceso Europa Press. El resto de residencias, 136, tiene inmunidad mediana, es decir, con media de entre el 50 y el 70%. Un total de 49 centros no tiene a ningún residente que haya pasado esta enfermedad.

10.43. Urkullu dice que los altercados de negacionistas son "inaceptables" y tienen "detrás estrategias". El lehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que, con independencia de cómo se "quieran calificar" los incidentes registrados en las protestas contra las restricciones para frenar la pandemia, son "absolutamente injustificables y absolutamente inaceptables" y tienen "detrás estrategias". Asimismo, ha apuntado que todavía "habrá que indagar algo más en cuáles son los verdaderos orígenes de estos desórdenes". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha afirmado ser "consciente" de lo que supone que el pasado viernes asegurara en el Parlamento vasco que estos altercados "también son terrorismo" y ha animado a "mirar en el diccionario el significado de la palabra terrorismo y ver si es ajustado o no".

10.40. La Generalitat descarta "por ahora" un confinamiento domiciliario en Cataluña. El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha descartado "por ahora" un confinamiento domiciliario en Cataluña, y ha añadido que se debe seguir con una observación continuada de los datos y revisar las medidas en función de la evolución. En una entrevista este lunes en Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha destacado que ha bajado el riesgo de reproducción, conocido como RT, en Cataluña, y ha afirmado que cuando lleve unos días por debajo del 1 se podrán "rebajar las medidas severas". Calvet ha defendido que el transporte público es seguro, ha apuntado que buscarán maneras de "aplanar la hora punta", porque el problema es que la gente se mueve a las mismas horas, y ha descartado regular la entrada, porque lo considera materialmente imposible.

☕️ @damiacalvet @territoricat diu que el Govern està treballant per limitar els desnonaments.



️ "Portem un nou decret llei que reforça evitar desnonaments en grans tenidors. I sobre la taula, 12 milions d'euros per ampliar el parc d'habitatge".#GemmaNiergaRTVE @RTVECatalunya pic.twitter.com/oiWbq6U1bY — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 2, 2020

10.30. Escrivá descarta un cierre domiciliario inmediato en España. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que no le "consta" que se vaya a producir un cierre domiciliario inminente en España. "No me consta. Esta pandemia hay que monitorizarla continuamente, hay que evaluar muy bien", ha señalado el ministro en una entrevista en Espejo Público de Antena 3, donde ha defendido que hay que evaluar las distintas medidas de restricción impuestas por el Gobierno para frenar el covid-19. En este punto, Escrivá ha destacado que "sería por ahora cauteloso". "Me centraría en ir evaluando el efecto de las distintas medidas y su efectividad", ha precisado.

09.02. Las restricciones por zonas básicas afectan ya a 13 municipios y al 11% de la Comunidad de Madrid. Las restricciones especiales por alta transmisión de covid-19 se extienden a partir de este lunes a otras tres zonas básicas de salud ubicadas en los municipios de Majadahonda y Coslada, con lo que las áreas confinadas dentro de la región se elevan a 35. De esta forma, las restricciones por zonas básicas de salud afectarán a un 11% de la población de la Comunidad y a 13 municipios. Las nuevas zonas restringidas son Valle de la Oliva, en Majadahonda, con incidencia acumulada en 14 días de 573 casos por 100.000 habitantes, y Barrio del Puerto (553 casos) y Doctor Tamames (642 casos), en Coslada. Estos tres núcleos de población permanecerán con limitaciones en el movimiento y la actividad durante dos semanas, hasta el domingo 15 de noviembre incluido, mientras las restricciones en los 32 ya anunciados la semana pasada siguen en vigor hasta el domingo 8 de noviembre.