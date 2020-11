Publicada el 05/11/2020 a las 19:52 Actualizada el 05/11/2020 a las 19:56

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha afirmado este jueves en el Ministerio de Sanidad que el confinamiento domiciliario no parece que vaya a ser necesario por el momento. “Con lo que tenemos en España no hay confinamiento y probablemente no llegue a ser necesario. Estamos en una situación en la que las medidas son muy estrictas. Las comunidades que han implementado las medidas más duras están observando una estabilización de la transmisión, y es muy posible que no sea necesario más de lo que estamos haciendo o de lo que se puede hacer”, ha asegurado Simón.

El departamento que dirige Salvador Illa ha registrado este jueves 21.908 nuevos casos, 9.606 en las últimas 24 horas, lo que supone un descenso en la incidencia de 527 casos respecto a los 528 del pasado miércoles, lo que en palabras de Simón puede suponer una estabilización, aunque ha decidido mantenerse más prudente que hace un par de semanas. La tasa de hospitalización sigue siendo alta, con un 16,3% en cama convencional y un 29,2% en UCI, mientras que la mortalidad sigue ascendiendo y se sitúa en los 1.002 fallecidos en la última semana, y que no observará un descenso hasta dentro de unos días, según el director del CCAES, pese a que la positividad se haya reducido ligeramente del 13,5% al 13,3%.

En cuanto al perfil de los fallecidos, Simón ha destacado que la edad media ha aumentado de los 83 años de la primera oleada hasta los 86 años de mediana en la actualidad, mientras que en las últimas semanas tamibén ha habido un incremento de la edad media en UCI, ya que los pacientes jóvenes que entraban en cuidados intensivos eran personas “relativamente jóvenes de 40 a 60 años con patologías previas y factores de riesgo”.

El director del CCAES ha realizado un pequeño adelanto del estudio de seroprevalencia, que se publicará mañana, y ha deslizado que la inmunidad en el país estaría en torno al 8% - 10%, por lo que descartaría la conocida como inmunidad de rebaño. En cuanto a la capacidad de infección, los datos indicarían que está entorno al 60% y el 80%, si bien ha preferido esperar a la publicación definitiva del informe.

Simón también ha hecho referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que la vacunación masiva podría tener lugar en el mes de mayo de 2012. Una afirmación que el director del CCAES ha secundado, después de que indicara que las primeras vacunaciones a los grupos de riesgo tendrán lugar sobre diciembre y enero. “Ahora bien, vacunar a toda la votación no se podrá a no ser que se pueda vacunar a los primeros grupos y después al resto. Esto será en primavera. Si hay suerte en abril, si hay mala en julio”, ha matizado.

El epidemiólogo ha aprovechado su intervención para lanzar un mensaje de optimismo a la población: “Yo creo que podemos reducir la incidencia si hacemos las cosas bien entre todos, ¿por qué no intentarlo? Da la sensación a veces que estamos metidos en una rueda de pesimismo y fatalismo. No tiene por qué. Está en manos de todos, podemos intentarlo. Aquí sí que puedo ser optimista, en cuanto a las posibilidades de que todos podamos conseguirlo. Y si conseguimos que esta saturación de la capacidad de transmisión llegué mientras esperamos la vacuna, tendremos menos riesgos de confinamientos domiciliarios, de medidas drásticas, y además tendremos una vida mucho más feliz. Yo creo que todos podemos intentarlo, por qué no”.