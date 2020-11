Un audio de la 'operación Voloh' muestra a Pilar Rahola y uno de los detenidos hablando de cómo intentan controlar TV3 en beneficio del JxCat

Publicada el 05/11/2020 a las 17:52 Actualizada el 05/11/2020 a las 17:59

Un pinchazo de la Guardia Civil producida en el marco de la operación Voloh ha revelado supuestas presiones ejercidas por el partido independentista JxCat al director de la cadena TV3. En concreto, el pinchazo ha revelado una conversación entre la tertuliana Pilar Rahola y el detenido y exdirigente de CDC David Madí en la que la periodista explica que el director de la televisión autonómica, Vicent Sanchís, había decidido suprimir uno de los tres espacios semanales que Rahola tenía en la televisión pública. Según cuenta la tertuliana, el líder de JxCat, Carles Puigdemont, habría intervenido para evitarlo. La información ha sido desvelada por El Periódico.

La conversación se produjo el 4 de septiembre. Fue Madí quien llamó a Rahola para intererse por una supuesta "crisis" entre la periodista y Sanchís. Allí es cuando ella revela toda la información, además de presentarse como "prácticamente la única que defiende el espacio" que representa JxCat y, en concreto, Puigdemont. Este último, según explica Rahola, le transmitió lo siguiente, según informa el medio: "Está claro que lo hicimos muy mal al principio [el control de TV3], está claro que si ahora gobernamos o, por la vía de ganar o por la vía de estar en el gobierno, lo primero que tenemos que controlar será este tema, y está claro que se lo haremos pagar a Sanchis porque habrá 'un antes y un después". Además del líder de la formación, habrían intervenido el exjefe de comunicación del partido, Francesc Pena, y el presidente del mismo en el Parlament, Albert Batet.

La tertuliana, ante este hecho, comenta que ERC persigue su "muerte social", porque ya no puede "salir menos en la tele". Madí le aconseja, por su parte, esperar seis meses porque, argumenta, la legislatura actual "está perdida". "La candidatura que salga [para las próximas elecciones catalanas] tendrá que alejarse de esta legislatura para tener un mínimo de posibilidades de éxito", le llega a decir. Y añade una explicación de la estrategia: "Si ganamos, ganamos. Y si no ganamos, habrá cambio de reparto y el pacto catastrófico que se hizo en su momento entra en cuestión también".

¿Qué es ese "pacto catastrófico"? Se refiere al acuerdo entre JxCat y ERC para copar los puestos de mando en TVE y Catalunya Ràdio. La formación de Puigdemont nombró al director de la televisión y ERC al de informativos. En la radio, al revés: JxCat decidió al responsable de informativos y ERC al director de la cadena.

Ella acepta el trato. Y explica que Puigdemont también. "[Puigdemont] Me dijo que si me marcho perderemos porque no hemos conseguido instalar el relato público de que estos tíos nos están puteando y de que ERC domina TV3", destaca.