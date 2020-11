Ocho de cada diez sanitarios con los que arrancará el hospital de pandemias serán trasladados de forma forzosa

Publicada el 25/11/2020 a las 12:11 Actualizada el 25/11/2020 a las 12:58

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fracasa en su intento de ir construyendo las plantillas del nuevo hospital de pandemias con trabajadores voluntarios de otros centros. A pesar de que a comienzos de noviembre la líder del Ejecutivo regional aseguraba en el Pleno de la Asamblea de Madrid que conocía a pocos profesionales sanitarios que no quisieran formar parte del Enfermera Isabel Zendal, lo cierto es que el procedimiento de adscripción voluntaria puesto en marcha por la Consejería de Sanidad ha puesto en evidencia justo lo contrario. Según datos del departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero, sólo se han presentado 111 solicitudes que cumplían con los perfiles profesionales demandados, lo que supone el 16,59% del número de puestos a cubrir para la puesta en marcha del primero de los módulos con los que la joya de la corona de Ayuso empezará a funcionar el próximo 1 de diciembre. El 83,41% de esa plantilla, por tanto, será trasladada de forma forzosa.

Desde que comenzaron las negociaciones, dos fueron las incógnitas a despejar. En primer lugar, el procedimiento que se seguiría para dotar al centro de los trabajadores necesarios para su funcionamiento si se quería hacer sin tener que recurrir a nuevas contrataciones. Y, en segundo término, el número de profesionales que serían necesarios para que el nuevo centro en la región echara a andar. En este sentido, algunos expertos calculaban que para un hospital de estas características, que contará con un millar de camas, serían necesarios, al menos, 3.000 profesionales. De momento, el Ejecutivo regional no tiene todavía una estimación total. Pero sí el número necesario para la apertura del segundo de los tres pabellones de hospitalización con los que contará el nuevo centro –el cuarto de los pabellones se dedicará en exclusiva al almacenamiento y la logística y allí tendrá su almacén el Servicio Madrileño de Salud–.

En concreto, el pasado 11 de noviembre desde la Consejería de Sanidad comunicaron a los sindicatos que comenzaría a funcionar con 669 profesionales. Serían necesarios, decían, 103 facultativos, 247 enfermeras, 8 fisioterapeutas, 6 trabajadores sociales, 1 técnico de prevención de riesgos laborales, 39 técnicos de radiodiagnístico, 6 técnicos de laboratorio, 179 auxiliares de enfermería, 7 auxiliares de farmacia, 60 celadores, 8 auxiliares administrativos de admisión y atención al paciente y 5 auxiliares administrativos de atención al trabajador y gestión. En relación con las enfermeras, la ratio sería de 1 por cada 10 pacientes en hospitalización convencional, 1 para cada 3 en cuidados intermedios y 1 para cada 2 en UCI. Desde sindicatos como UGT veían ajustadas las dos últimas. No así, sin embargo, la primera. "Siempre hemos optado por ajustarlas a los estándares de otros países europeos. Apostamos por una enfermera por cada ocho pacientes", explicaba a este diario Julián Ordoñez, secretario de Sanidad en UGT Madrid.

Sin embargo, el procedimiento de adscripción voluntaria, que comenzó sólo un día más tarde y que se prolongó hasta este lunes, no ha dado el resultado esperado por la presidenta regional, que no dudó en asegurar en la Cámara regional hace casi un mes que conocía a pocos médicos que no quisieran formar parte del proyecto. En total, se han presentado como voluntarios para trasladarse desde sus hospitales de origen a este nuevo centro, cuya construcción se ha situado en los 100 millones de euros, 111 profesionales que cumplen con los perfiles requeridos, según datos de la Consejería de Sanidad. Teniendo en cuenta que se buscaban a 669, esta cifra apenas supone el 16,59%. Es decir, que menos de dos de cada diez sanitarios que comiencen a trabajar en el centro la próxima semana lo harán a petición propia.

¿Y los ocho restantes? Serán trasladados desde sus hospitales de origen al Enfermera Isabel Zendal de forma forzosa. Ante la posibilidad de que no se cubrieran las plazas de forma voluntaria, la Comunidad de Madrid estableció en su plan para la dotación de personal una segunda vía: el "proceso de adscripción directa". "La Dirección General de Recursos Humanos, teniendo en cuenta que se reasignará la actividad necesaria covid-19 al nuevo hospital, podrá poner en marcha un proceso de adscripción directa que afectará a los profesionales de las distintas categorías que han sido contratados como consecuencia de la pandemia". Es decir, que se recurrirá a todo aquel personal que fue fichado de forma temporal para hacer frente a la actual crisis sanitaria. Lo hará atendiendo a la "menor antigüedad" en el centro de origen donde presten servicio actualmente.

El plan no especifica la duración de estos traslados. Ni siquiera ofrece una aproximación. "Tiene carácter temporal y durará el tiempo necesario para atender las necesidades asistenciales por coronavirus del Enfermera Isabel Zendal, pudiendo ser rescindida en cualquier momento de cambiar las circunstancias que dieron origen a las mismas", recoge el texto, que también establece que todos estos profesionales continuarán percibiendo sus retribuciones del centro de origen del que dependerán orgánicamente a pesar de que funcionalmente estarán bajo el paraguas del nuevo centro.

"La Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales completará las plantillas requeridas para los tres turnos de trabajo con profesionales de todas las categorías necesarias procedentes de las renovaciones de contratos que la Comunidad de Madrid va a llevar a cabo atendiendo a las necesidades ocasionadas por la actual pandemia", señaló este miércoles la Consejería de Sanidad en un comunicado. En concreto, se ha acordado renovar 11.324 contratos hasta el próximo mes de junio, según ha especificado el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Entre estas renovaciones, 1.067 corresponden a facultativos de distintas especialidades, 5.063 a profesionales de Enfermería, 3.274 a técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería y 1.247 a profesionales de distintas categorías no sanitarias.