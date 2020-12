Directo | Una mujer de 90 años de Reino Unido, primera persona en recibir la vacuna de Pfizer en el mundo

Publicada el 08/12/2020 a las 10:09 Actualizada el 08/12/2020 a las 10:57

El Ministerio de Sanidad ha registrado 394 fallecidos durante el fin de semana mientras que la incidencia sigue descendiendo y se sitúa en los 215 casos. Entretanto, la vacuna Pfizer comienza a arrancar: este martes una mujer de 90 años ha sido la primera en recibirla, animando a todo el mundo a seguir sus pasos. "Mi consejo a cualquiera que le ofrezcan la vacuna es que la tome".

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada.

11.16. Unidas Podemos pide impulsar un banco de buenas prácticas sobre el covid-19 en las universidades. Unidas Podemos ha registrado una Proposición no de ley (PNL) para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, en materia de impulsar un banco de buenas prácticas sobre el covid-19 en las universidades. En concreto, la iniciativa insta al Ministerio de Universidades a "impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y las universidades, un banco de buenas prácticas en cuanto a la adaptación de las universidades a la crisis sanitaria concebido como herramienta de mejora de la calidad de la enseñanza y gestión universitarias en el contexto de la pandemia de la covid-19".

10.52. William Shakespeare, segunda persona en recibir la vacuna. El británico William Shakespeare, de 81 años, ha sido la segunda persona en recibir la vacuna Pfizer/BioNTech, en el Hospital Universitario de Coventry.

10.50. Cataluña registra 1.127 casos y 41 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este martes 351.027 casos confirmados acumulados de coronavirus –319.041 con una prueba PCR o test de antígenos–, 1.127 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.218, 41 más que los registrados el lunes: 10.029 en hospital o centro sociosanitario, 4.337 en residencia, 963 en domicilio y 889 que no son clasificables por falta de información.

10.45. La pandemia de coronavirus deja ya más de 67,6 millones de casos en el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 576.000 casos nuevos y más de 9.600 muertos, con lo que queda rebasado ya el umbral de los 67,6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el balance publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. Así, el cómputo global de la pandemia se sitúa ya en 67.650.207 casos confirmados a nivel mundial y 1.545.723 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan ya a 43,56 millones, con India a la cabeza con más de 9,1 millones de personas curadas.

10.43. UGT reclama medidas de prevención en las empresas frente a la transmisión aérea del covid. UGT ha remitido una carta a la Dirección Nacional de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad para reclamar medidas preventivas en las empresas ante las nuevas investigaciones científicas que evidencian la transmisión aérea del covid. En concreto, el sindicato demanda al Gobierno que actualice de nuevo el "procedimiento de actuación de los servicios de prevención frente a la exposición al SARS-CoV-2" para adaptarlo a las nuevas evidencias científicas a fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

10.18. Rusia supera los 2,5 millones de casos tras sumar otros 26.000 positivos. Rusia ha superado este martes la barrera de los 2,5 millones de casos del nuevo coronavirus, tras sumar en el último día otros 26.000 contagios, si bien el dato es ligeramente anterior al de la víspera, según ha informado el centro operativo nacional para la lucha contra la pandemia. En concreto, en las últimas 24 horas se han contabilizado 26.097 casos, incluidos 5.090 asintomáticos, por lo que el cómputo global se sitúa en 2.515.009 contagios, un 1 por ciento más que el lunes.

10.16. Alemania suma otros 14.000 contagios y roza ya los 1,2 millones de casos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 14.000 casos nuevos, lo que deja al país rozando los 1,2 millones de contagios, según los datos publicados este lunes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. En concreto, se han contabilizado 14.054 positivos, lo que eleva el total a 1.197.709 personas contagiadas. Además, ha habido otros 423 decesos, uno de los peores datos hasta la fecha, por lo que son ya 19.342 las víctimas mortales en el país. En cuanto a las recuperaciones, la cifra asciende a 881.800 personas curadas, incluidas 18.60 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

10.00. Una mujer de 90 años de Reino Unido, primera persona en recibir la vacuna de Pfizer en el mundo. Una mujer de 90 años de Irlanda del Norte se ha convertido este martes en la primera persona del mundo en recibir la vacuna fabricada por Pfizer/BioNTech en el marco del programa de vacunación que ha dado su inicio en Reino Unido. "Me siento tan privilegiada de ser la primera persona en ser vacunada contra el covid-19, es realmente el mejor regalo anticipado de cumpleaños que podría desear porque significa que finalmente podré pasar tiempo con mi familia y amigos en Año Nuevo tras pasar buena parte del año sola", ha confesado Margaret Keenan, según informa el diario The Telegraph. La mujer, que ha sido vacunada en el Hospital Universitario de Coventry, ha aprovechado para animar a la población a vacunarse. "Mi consejo a cualquiera que le ofrezcan la vacuna es que la tome: si yo he podido tenerla con 90 entonces vosotros también podéis", ha subrayado.