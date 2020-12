Directo | La pandemia de coronavirus suma ya más de 634.000 casos nuevos y más de 12.300 fallecidos

Publicada el 09/12/2020 a las 09:02 Actualizada el 09/12/2020 a las 11:19

La pandemia de coronavirus avanza en España tras el puente de la Constitución, con la mirada puesta en los planes de vacunación. Este martes, una mujer de 90 años era la primera en recibir una dosis de la vacuna de Pfizier en Reino Unido.

Sigue en infoLibre toda la actualidad de este miércoles.

11.25. Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras piden a España que apoye en la OMC la exención de patentes. Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras han pedido a España que apoye en la Organización Mundial del Comercio (OMC) la exención de patentes en productos contra covid-19. En concreto, las organizaciones han enviado una carta al Gobierno en la que le instan a no bloquear la propuesta y a poner todos sus esfuerzos para cambiar la posición contraria de la Unión Europea. Este jueves, 10 de diciembre, los países de la OMC analizarán el informe realizado por Sudáfrica sobre la propuesta que, junto a la India, ambos países hicieron para aplicar una exención sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de la covid-19 mientras dure la pandemia.

11.21. Simón defiende en una carta en 'The Lancet' la gestión hecha en España y critica la politización de la pandemia. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha publicado junto a su equipo una carta en la revista 'The Lancet' en la que defiende la gestión que se ha realizado en España contra el coronavirus, aunque ha criticado la politización de la pandemia. Y es que, tal y como recuerdan, el hecho de que España sufriera antes la segunda ola de contagios de coronavirus, en comparación con otros países europeos, ha generado una serie de "críticas" sobre la respuesta de salud pública que se ha dado en España. Por ello, Simón y sus colaboradores lamentan en el artículo que la politización y un "clima desafortunado de confrontación" que está impregnando a los diferentes sectores, esté provocando que la comunicación eficaz de crisis sea un "desafío" y, además, está "probablemente" perjudicando los esfuerzos de respuesta frente al covid-19.

11.15. Sánchez pide a la UE coordinar el inicio de las campañas de vacunación en todos los países. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la necesidad de coordinar el inicio de las campañas de vacunación en los distintos Estados miembros, aunque luego sea cada país el que "marque sus sistemas y estrategias" según sus "metodologías e infraestructuras sanitarias". Así lo ha explicado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en una comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE para avanzar la agenda del Consejo Europeo de este jueves y viernes.

11.09. Almeida pide "mayor precisión" para determinar qué es un allegado porque el término genera "confusión". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este miércoles que el término 'allegado', en relación a la posibilidad de reunirse con ellos esta Navidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, genera "confusión" y cree que "es difícil de explicar a los ciudadanos". "Para los que somos juristas, somos conscientes de que el término familiar tiene cierta indeterminación. Pero creo que no tiene la misma oscuridad que el término allegados. Todos somos conscientes de con qué familiares hemos estado cenando en Nochevieja o comiendo en Navidad", ha manifestado el alcalde capitalino tras la firma del Plan de Empleo en Cibeles.

10.56. Sanidad y las CCAA abordarán este miércoles en el CISNS la situación epidemiológica y las vacunas covid-19. El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en el que participan los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, así como la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, va a analizar la situación epidemiológica y las vacunas contra el covid-19. Este miércoles la reunión se celebra por videoconferencia desde Zaragoza y, según han informado a Europa Press, los ministros y consejeros en principio no van a aprobar ninguna medida en concreto, sino que es un encuentro rutinario para valorar la evolución de la transmisión del coronavirus en España y actualizar la información disponible sobre las vacunas.

10.51. Cataluña registra 879 casos y ningún fallecido en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este miércoles 351.906 casos confirmados acumulados de coronavirus —319.894 con una prueba PCR o test de antígenos—, 879 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 16.218, los mismos que los registrados el martes. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.583 —372 en las UCI—, lo que supone un aumento de 9 respecto al último recuento.

10.27. Un análisis en 'The Lancet' muestra que la vacuna de Oxford es eficaz y previene casos graves. Los resultados de un análisis interno del ensayo fase III llevado a cabo por la Universidad de Oxford con la vacuna 'AZD-1222', revisados por expertos externos y publicados en la revista The Lancet, han demostrado que la vacuna es segura y eficaz para prevenir el covid-19 sintomática y que protege contra la enfermedad grave y la hospitalización. El análisis interno de la eficacia se basó en 11.636 participantes que desarrollaron 131 infecciones sintomáticas de los ensayos de fase III llevados a cabo por la Universidad de Oxford en Reino Unido y Brasil. Tal y como se anunció el pasado 23 de noviembre, la vacuna muestra una eficacia del 70,4 por ciento en la prevención del covid-19 sintomática tras más de 14 días después de recibir dos dosis de la vacuna.

10.03. La OMS avisa de que la mayor parte de la población sigue siendo "susceptible" a infectarse del coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado esta semana de que la mayor parte de la población sigue siendo susceptible a infectarse del nuevo coronavirus. Por ello, y en rueda de prensa, Tedros ha destacado la importancia de la realización de estudios de seroprevalencia. "Todavía estamos aprendiendo lo fuertes que son las respuestas inmunes en diferentes poblaciones y cuánto tiempo dura esta respuesta inmunitaria", ha dicho.

9.59. Madrid espera vacunar de coronavirus "en tiempo récord" y empezará en enero por mayores de residencias y sanitarios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este miércoles que esperan poder vacunar de coronavirus "en tiempo récord" y empezará en enero por mayores de residencias, sanitarios y personas que están "en primera línea". Así lo ha señalado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha recordado que esta misma tarde el Ministerio de Sanidad y las autonomías se reunirán para abordar la cuestión.

9.53. La pandemia de coronavirus suma más de 634.000 casos nuevos y más de 12.300 muertos en el último día. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 634.000 casos nuevos y más de 12.300 muertos, con lo que el total supera los 68,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el balance publicado este miércoles por la Universidad Johns Hopkins. Con los nuevos datos, el cómputo global se sitúa ya en 68.252.608 personas contagiadas y 1.557.343 víctimas mortales, mientras que los pacientes que se han recuperado se elevan a 43,9 millones, con India a la cabeza con más de 9,2 millones de personas curadas.

9.42. Mañueco afirma que están "trabajando" para que la vacunación en Castilla y León empiece después de Navidad. "Todos estamos trabajando para que pasado Reyes y esos días navideños sea cuando se pueda empezar a vacunar", ha asegurado el presidente autonómico en una entrevista en RNE. Además, Mañueco ha afirmado que "no existen ciudadanos de primera y de segunda" y que la vacuna llegará al mismo tiempo a laz zonas urbanas y rurales.

9.37. La Comunidad de Madrid realizará test de antígenos en 6 nuevas zonas básicas de salud, que se añaden a los ya existentes. La Comunidad de Madrid activará a partir de este miércoles seis nuevos dispositivos para la realización de test de antígenos dentro de las zonas básicas de salud (ZBS) que responden a las áreas sanitarias con mayor transmisión del covid-19 en la región. Las pruebas arrancarán en la Zona Básica de Salud de Parque Loranca, en el municipio de Fuenlabrada, y en San Martín de la Vega, en la zona básica bajo el mismo nombre.

9.12. Denunciadas 22 personas en tres fiestas en domicilios en Pamplona y 8 más en una bajera haciendo botellón. La Policía Municipal de Pamplona ha denunciado en los últimos días a 22 personas que se encontraban en tres fiestas celebradas en viviendas de la capital navarra. Además, ha denunciado a otras 8 personas más que estaban en una bajera de la ciudad realizando botellón. Los agentes municipales han realizado desde el pasado sábado hasta este martes 84 intervenciones y se han interpuesto 174 denuncias por incumplir la normativa sanitaria.

9.03. Alemania bate récord con 590 muertos por coronavirus en el último día y suma más de 20.000 casos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 20.815 casos nuevos y 590 muertos, con lo que bate su récord diario de decesos, según el balance publicado este miércoles por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental alemana encargada del control de las enfermedades infecciosas. El anterior récord diario de decesos por coronavirus en Alemania data del 2 de diciembre, fecha en que se contabilizaron 487 fallecidos. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 1.218.524 personas contagiadas y 19.932 víctimas mortales.

8.55. Hosteleros de Gipuzkoa se concentran en la Diputación de Gipuzkoa para pedir una apertura viable y en condiciones dignas. Hosteleros de Gipuzkoa se concentran desde las ocho menos cuarto de la mañana de este miércoles ante la Diputación guipuzcoana para pedir una reapertura "viable y en condiciones dignas" de sus establecimientos, además de reclamar ayudas directas para el sector, tras su cierre dentro de las medidas establecidas para contener el contagio de la epidemia del coronavirus. Con carteles de 'Olano, 2.400 familias te esperan', los hosteleros reclaman también al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, que les represente y defienda en la reunión de esta tarde del Consejo Asesor del LABI, Plan de Protección Civil de Euskadi, que se reunirá para analizar la situación provocada por el covid-19.

7.55. Escrivá critica las "sospechas infundadas" del SUP sobre si se han hecho PCR a los inmigrantes llegados a Granada. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, ha criticado este martes que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) levante "sospechas infundadas" acerca de si se han hecho o no pruebas PCR a los inmigrantes llegados recientamente a Granada. "Ligar inmigración y pandemia alienta la xenofobia ¿Por qué se levantan sospechas infundadas sobre inmigrantes cuando es conocido que los protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR?", responde en un tuit el ministro en respuesta a otro del SUP sobre este hecho.