Feijóo se muestra favorable a regular la monarquía para "transparentar las cosas": "No es un mal planteamiento"

Publicada el 10/12/2020 a las 10:49 Actualizada el 10/12/2020 a las 11:19

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este jueves a favor de regular la monarquía para "ordenar y transparentar las cosas", especialmente en lo que tiene que ver con las "instituciones medulares" españolas.

"No es un mal planteamiento", ha reconocido Feijóo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha dudado de que este Gobierno sea el "adecuado" para acometer esta reforma, puesto que "al menos la mitad pretende derrocar la monarquía constitucional". "No parece el Gobierno más objetivo y más neutral que hayamos podido tener con la institución de la Corona", ha apuntado.

Con todo, el presidente autonómico ha ensalzado las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles defendió la labor de Juan Carlos I. "Me gustaron, fueron unas palabras ponderadas. Lo que dijo ayer no lo dice todos los días, y lo que dijo buena parte de su Gobierno ni lo hacen, ni lo aceptan ni lo defienden", ha añadido.

En esta línea, y tras defender una regulación de la monarquía, Feijóo ha explicado que el rey emérito y el rey Felipe VI son "probablemente los dos únicos españoles cuya libertad de expresión" esté "bien cercenada". "Entre otras cosas porque sus capacidades para defenderse están bien limitadas por los usos y costumbres", ha añadido.

Preguntado por la declaración de Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, el presidente de la Xunta ha calificado de "buena noticia que los temas fiscales" del rey emérito "se aclaren" y que la "regularización ponga fin" a lo que "no es un tema menor". "Era necesario aclararlo para proseguir con nuestro camino y trabajos", ha destacado.

Feijóo se ha expresado así después de que el rey emérito presentase ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€, incluyendo intereses y recargos, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco.

Isabel Díaz Ayuso alaba al rey emérito

Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha alabado la trayectoria del rey emérito Juan Carlos, al que no considera "un ciudadano más", y ha asegurado que todos los ciudadanos tienen derecho a regularizar su situación con Hacienda "cuando consideran en tiempo y forma". "Por supuesto que la ley es para todos la misma pero no todos iguales ante la ley. Le voy a decir otra cosa, el rey Juan Carlos no es como usted, para empezar es un gran embajador de este país durante muchísimos años", ha indicado en respuesta a una pregunta en el Pleno de la Asamblea del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, que le ha afeado haya "justificado a un rey fugado que ha admitido un fraude de medio millón de euros en tarjetas black".

Ayuso ha remarcado que gracias al trabajo del monarca se pudo pasar "de una dictadura, con la que no se llevaba especialmente bien, a una democracia, de la ley a ley"; con unas instituciones "tan fuertes, tan bien representadas", que han permitido que partidos como el del portavoz, "que las quieren derribar desde dentro", estén en esos escaños criticándolo.

"Su problema no es el rey Juan Carlos, su problema es Felipe VI y, por supuesto y por encima de todo, la monarquía parlamentaria que recoge nuestra Constitución. La monarquía representa a todos los españoles, la monarquía, la Constitución o la capital de España no nos pertenece a ninguno porque es fruto del consenso de todos", ha apuntado.

Así, ha subrayado que "la monarquía y Madrid van unidos históricamente de la mano" y le ha espetado que lo que quieren los partidos como el de Más Madrid es derrocarlos "por una república bananera donde solo valen los suyos". "Vayan todos mis respetos para el rey Juan Carlos, para su trayectoria. No es un ciudadano más, no es como ustedes, que van a creer. Desde luego ante la ley todos somos iguales y como contribuyente anónimo, no seré yo quien tenga que hablar de su relación con Hacienda. Ahí, todo el respeto, como cualquier otro ciudadano", ha zanjado.