Casado acusa sin pruebas a Illa de vacunarse en secreto por rechazar antes de un debate una PCR que no estaba indicada

Publicada el 11/02/2021 a las 11:30 Actualizada el 11/02/2021 a las 11:47

El presidente del PP, Pablo Casado, ha continuado este jueves con la estrategia abierta por varios dirigentes de la formación de acusar sin pruebas a Salvador Illa de vacunarse en secreto tras rechazar hacerse una prueba PCR antes del debate a nueve celebrado el martes por la noche en TV3: "Tendría algo que ocultar". El candidato socialista declinó hacerse esta prueba porque el acto cumplía con las medidas de seguridad. Asimismo, el exministro recordó que las pruebas PCR y test de antígenos se deben hacer cuando se es contacto estrecho de un contagiado, pero que, sino es así, las autoridades sanitarias no lo recomiendan.

El documento de Estrategia de detención precoz, vigilancia y control de covid-19 del Ministerio de Sanidad, se establece que "la realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa por SARS-CoV-2 debe estar dirigida fundamentalmente a la detección precoz de los casos con capacidad de transmisión, priorizándose esta utilización frente a otras estrategias". Asimismo, este protocolo establece que, en momentos de "demanda importante" como es el actual, con una incidencia alta, "las comunidades deben establecer los circuitos necesarios para la priorización en la realización de las mismas". El documento marca como prioridades "los pacientes sintomáticos graves o vulnerables, seguido de pacientes que necesiten ingreso hospitalario por otras patologías y de otros pacientes sintomáticos".

Sin embargo, Casado ha vuelto a insistir durante una entrevista en El programa de Ana Rosa de Telecinco en que hay "sombras de sospecha" de que Illa "puede estar vacunado". Asimismo, tras pedir a la Fiscalía que investigue el caso, ha añadido que, si se demostrase, tendría que "dimitir" y "renunciar inmediamente" a la candidatura siguiendo los pasos del JEMAD, los consejeros de Sanidad de Murcia y Ceuta, que dejaron sus cargos por "no respetar ese turno". "Espero que en los dos días que quedan de campaña haya transparencia y este jueves en un debate que hay se haga la prueba y toda España vea si está diciendo la verdad o si una vez más miente", ha enfatizado.

Estas palabras de Casado llegan después de que el propio candidato del PSC defendiese el miércoles por la mañana, tras iniciarse la polémica de que había sido el único que no se había realizado la PCR, que no se la hizo porque consideró que no tocaba: "No se hacen por capricho". "Me hago las pruebas sanitarias siguiendo las medidas sanitarias", defendió Illa. Horas más tarde y tras las acusaciones del PP, el PSC aclaró que Illa no se ha vacunado y que lo hará "cuando le toque por grupo de edad tal y como establecen los protocolos de vacunación".

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, también salió al paso de la polémica durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo Interterritorial asegurando que Illa cumplió "estrictamente" los criterios de las autoridades sanitarias. "Recordar que Salvador Illa se ha atenido estrictamente al criterio que han marcado las autoridades sanitarias que indican que los test están indicados en dos supuestos presencia de síntomas o contacto estrecho con un positivo", ha explicado al tiempo que ha aseverado que "no se daban ninguno de esos dos supuestos".

A pesar de las explicaciones de Illa, la polémica iniciada por el PP también ha tenido recorrido en ERC, Junts y Ciudadanos. Oriol Junqueras preguntó a Illa si no se hizo la PCR antes del debate porque "aprovechó su cargo para vacunarse" cuando era ministro de Sanidad. Laura Borràs, por su parte, calificó de "irresponsabilidad" la decisión del socialista de negarse a hacerse la prueba. Y Ciudadanos quiere que el Gobierno aclare en el Congreso si el candidato del PSC se ha vacunado.