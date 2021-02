Iglesias, a Egea: "Ojalá hubiera plena normalidad democratica y si no la hay es por lo que su partido le ha hecho a la democracia"

Publicada el 17/02/2021 a las 08:21 Actualizada el 17/02/2021 a las 10:13

Los resultados de las elecciones catalanas del 14 de febrero siguen marcando la actualidad política. La sesión de control en el Pleno del Congreso de este miércoles sirve de termómetro nacional tras los comicios y también para que la oposición pida cuentas al Gobierno por las declaraciones del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuestionando la calidad democrática en España.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de las reacciones tras las elecciones en Cataluña y las negociaciones para formar Govern:

10.10. Batet vuelve a para el pleno para pedir silencio: "Hemos escuchado su pregunta. La ministra se merece el mismo respeto. Por lo menos la ciudadanía". La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha interrumpido el turno de respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedir silencio a la bancada del PP tras la pregunta de la diputada Carolina España.

09.57. Albiach (comuns) alerta de que un Govern solo de ERC debería hacer "malabares" para aprobar leyes. La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha alertado este miércoles de que un Govern solo de ERC debería hacer "malabares" para aprobar sus leyes y propuestas en el Parlament, al estar en minoría. Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, después de que el candidato republicano y vicepresidente en funciones, Pere Aragonès, dijera que ERC está preparada para gobernar en solitario, aunque apuesten en primer lugar por un pacto de Govern amplio.

09.47. Iglesias, a Casado: "Va a terminar como el pagafantas de la ultraderecha". Durante su respuesta a Olona, Iglesias se ha dirigido a Casado para recordarle una advertencia que le hizo sobre su apoyo a Vox: "Va a terminar como el pagafantas de la ultraderecha". Previamente, a Olona le ha dicho: "No creo que ustedes (por Vox) sean una fuerza con altura de Estado. Hacen apología de Estado".

09.44. Olona a Iglesias: "Lo que tenemos es un pirómano en el Consejo de Ministros". Macarena Olona insiste con su pregunta a Iglesias: "¿Qué está aportando a España su presencia en el Gobierno?". "En España hay plena normalidad democrática, la amenaza es usted", reconoce la diputada de Vox. Iglesias ha aprovechado al réplica para criticar a Casado por sus pactos con Vox: "Va a terminar como pagafantas de la ultraderecha. Patético".

09.35. Iglesias, a Egea: "Ojalá hubiera plena normalidad democrática y si no la hay es por lo que su partido le ha hecho a la democracia". "Un Gobierno que acosa al poder judicial, del que forma un partido imputado por corrupción, que defiende a un rapero más que a un hostelero,... Es una anormalidad democrática", comenzaba su intervernción Teodoro García Egea. Continúa: "Animo a sus secuaces de TVE a que la próxima vez que salga el señor Sánchez le pongan un rótulo: 'Miente todo el tiempo, miente más que habla'". "A mí no me parece normal que Cifuentes se vaya de rositas y Pablo Hasél esté en la cárcel", responde Iglesias. "Yo entiendo que ustedes se cambien de sede, pero creo que lo que los ciudadanos desean es que simplemente dejen de robar", continúa el vicepresidente segundo del Gobierno, mientras la presidenta del Congreso pedía silencio a la bancada del PP: "Ustedes vienen al Congreso de los Diputados a insultar y a patalear, y van a seguir haciéndolo durante mucho tiempo, y mientras tanto nosotros seguiremos gobernando".

09.30. Bildu: "¿Existe democracia sin libertad de expresión?". Jon Iñarritu ha apuntado que España "tiene el récord de artistas más perseguidos del mundo. Es una anomalía", haciendo referencia al último caso, el arresto del rapero Pablo Hasél. "El propio Felipe VI dijo que no había democracia sin libertad de expresión, y 24 horas después ustedes purgan a un trabajador por un rótulo", ha continuado. Calvo ha respondido: "El artículo 20 de la Constitución hay que leérselo entero. No haga usted un discurso trilero sobre la libtertad de expresión de nuestro país". "De ninguna manera se usa la violencia para defender un derecho fundamental", ha rematado.

09.26. Vox, al Gobierno: "Estamos contemplando pasmados cómo su Gobierno es capaz de sostener una posición y la contraria".

"Esta semana han cruzado todas las líneas rojas, porque no se puede tener a un vicepresidente que cuestiona la democracia en España, pero la democracia es fuerte, tan fuerte que es capaz de sostenerlos a todos ustedes". Calvo, ha respondido apuntando que "hay quien ha dicho que somos el Gobierno más trabajador de 42 años de democracia". "Ustedes no quieren entrar en los Gobiernos para no tener ninguna responsabilidad y arrastrando al PP y Cs a destrozar todas las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, eso es lo que hacen ustedes".

09.24. Calvo, al PP: "No han estado nunca cuando lo hemos necesitado". "Han perdido ustedes 17 elecciones. Y lo del domingo ni lo comento". "Lo importante no es cómo lo hace sino qué hace y ustedes nunca han estado cuando lo hemos estado esperando". Calvo continúa: "Hace tres años ustedes fueron expulsados por corrupción. Cuando se cambien de sede aquello de 'la mona se viste de seda', procure que no se quede en mona".

09.20. Gamarra: "La mayor amenaza para la democracia en España es su Gobierno". La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha respondido a las críticas de Cuca Gamarra: "Más que una pregunta es un desahogo, lo entiendo". "Cómo hace este Gobierno las cosas. Pues como las hacen los gobiernos de coalición, con más complejidad, pero lo importante no es cómo, sino qué hacen", ha respondido Calvo. La vicepresidenta del Gobierno también ha recordado este miércoles al PP que fue desalojado del Gobierno "por corrupción" en junio de 2018 y le ha aconsejado "centrarse" para cumplir "su papel importante en la política española". Dicho esto, ha criticado que el PP considere que "lo único que tiene que hacer es cambiarse de piso", en alusión al anuncio de que el partido dejará la sede de Génova.

09.17. Sánchez: "Lo que le pido a Ciudadanos y al PP es que rompan los pactos con la ultraderecha". El presidente del Gobierno ha afirmado que "el peligro para la democracia lo representa el populismo reaccionario de la ultraderecha" y ha pedido a los partidos de Inés Arrimadas y Pablo Casado que "rompan los pactos territoriales" con Vox. "Le digo una cosa, todos tenemos que sacar lecciones de 14F, el pactar con la ultraderecha trae consecuenticas. Les pido al PP y a Ciudadanos que rompan sus pactos locales y autonómicos con la ultradecha", ha exigido.

09.15. Sánchez, ante la pregunta de Arrimadas: "España es una democracia plena". "El Gobierno de España trabaja por ser la primera de esas democracias plenas", ha afirmado Sánchez, a lo que Arrimadas ha contestado que no es a ella a quien tiene que convencer de la plenitud de la democracia española, "sino a su vicepresidente": "No es normal que miembros del Gobierno insulte gravemente a la democracia". "Le pido que reaccione y que actúe de una vez antes de que sea tarde", ha dicho la líder de Ciudadanos. El presidente del Gobierno ha replicado a Arrimadas que quien representa un "peligro para la democracia" es "el populismo reaccionario de la ultraderecha", que, a su juicio, "desprestigia la calidad democrática" de España al calificar de "ilegítimo y asesino" al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

09.11. Sánchez, sobre Cataluña: "Necesita un Gobierno distinto, progresista". "Existe un conflicto entre una parte de la sociedad catalana y otra parte de la sociedad catalana", ha admitido el presidente del Gobierno. "En mi opinión, cataluña necesita un gobierno distinto, progresista. Eso creo que es lo que ha demandado la sociedad catalana y lo que ha dicho en las urnas". Míriam Nogueras ha respondido: "Las fuerzas independentistas catalanas nos vamos a organizar, nos vamos a poner de acuerdo". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado este miércoles a Junts las "expresiones de odio y xenofobia" proferidas por algunos de sus candidatos a las elecciones del pasado domingo y que, a su juicio, "no se quedan muy lejos" de las que habitualmente utiliza Vox, y ha defendido un nuevo gobierno de la Generalitat "liderado" por el PSC y En Comú Podem, del que Junts quede fuera.

09.05. Sánchez, a Casado: "Opte entre la moderación o por el camino de la perdición que le enseñó en Cataluña la ultraderecha".Tras la pregunta de Pablo Casado a Sánchez: ¿Cuándo va a cesar a su Vicepresidente Segundo del Gobierno?, el presidente del Gobierno ha respondió asegurando que "con la que esta cayendo tras las elecciones catalanas, ¿habla usted de ceses y dimisiones? Critique, pero también arrime el hombro". El presidente del Gobierno ha avisado al líder del PP de que si no opta por la moderación y por una oposición "útil" y con "sentido de Estado", seguirá por el "camino de la perdición" que le han enseñado sus malos resultados en las elecciones catalanas, que son fruto a su juicio de su "proyecto contradictorio" y de estar "acomplejado" por la ultraderecha.

09.00. Comienza la sesión de control al Gobierno.

08.15. Las elecciones catalanas y las preguntas sobre la normalidad democrática marcarán la sesión de control al Gobierno. La primera sesión de control tras las elecciones en Cataluña estará marcada por la petición de explicacioens de PP, Vox y Ciudadanos al Gobierno por las declaraciones del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuestionando la calidad democrática en España. El líder del PP, Pablo Casado, pedirá directamente a Pedro Sánchez que le destituya.