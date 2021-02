Ayuso pide ayuda a la Delegación del Gobierno contra las fiestas ilegales: "No puede ser que paguen justos por pecadores y tengamos la hostelería cerrada"

Publicada el 28/02/2021 a las 14:03 Actualizada el 28/02/2021 a las 16:28

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado este domingo a Delegación del Gobierno que les ayude a controlar las fiestas ilegales y las conductas "insensatas" que se están produciendo en la región.

"Estoy en contra de esas concentraciones que son las mayores causantes de los contagios que hay en Madrid y no puede ser que paguen todos justos por pecadores y tengamos la hostelería y los comercios cerrados. Unos no pueden ir a ganarse la vida y otros mientras están con estas fiestas propagando el virus", ha lamentado Ayuso en declaraciones recogidas por Europa Press durante la presentación de las obras del nuevo Centro Cultural Polivalente que se va a construir en Sevilla la Nueva.

Por ello, la presidenta ha pedido a Delegación que les ayude "a ejecutar esto" y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sancionen a quien no cumple estas normas. Además, cree que es bueno que se visibilice este tipo de acciones y que sepan que "esto no es un juego y que las conductas insensatas son penadas".

La Policía Municipal ha intervenido un total de 191 fiestas ilegales en la noche del sábado en la capital, según lo ha trasladado el comisario principal de Policía Municipal, José Luis Morcillo, en una entrevista con Telemadrid, recogida por Europa Press. Así, a lo largo del fin de semana se han registrado un total de 272 fiestas ilegales solo en Madrid capital.

Madrid tiene la logística adecuada para vacunar pero "no las dosis suficientes"

Díaz Ayuso también ha defendido que la región tiene la logística adecuada para vacunar contra el covid-19 pero "no las dosis suficientes" y pide a todos los responsables que tienen la capacidad "de pelear por ellas" que "no cejen en este empeño" acabar "con esta situación" cuanto antes.

El sábado, ha trasladado, ya habían puesto 470.000 dosis y están vacunando en distintos puntos a las personas mayores, desde los centros de salud y también desde lugares específicos donde han puesto en marcha operativos especiales, como en el Wanda Metropolitano y el Hospital Zendal.

"Ahora mismo, con el número de dosis suministradas, somos la segunda comunidad que más dosis en proporción a su población ha suministrado con las pautas completas. Y, por tanto, ya 177.364 personas están protegidas y vacunadas completamente", ha finalizado la presidenta.