El conseller de Interior defiende a los antidisturbios de los Mossos: "No nos podemos permitir no tener una unidad de orden público"

Publicada el 28/02/2021 a las 13:04 Actualizada el 28/02/2021 a las 13:30

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha defendido este domingo la unidad policial de orden público en Cataluña: "No se puede suprimir la Brimo [la unidad antidisturbios de los Mossos]. Un país no se puede permitir no tener una unidad de orden público", recoge Europa Press.

Lo ha dicho en una entrevista de Rac1, después de la doceava noche de disturbios y altercados en Barcelona en apoyo al rapero Pablo Hasél, que han abierto el debate sobre el modelo de orden público de los Mossos d'Esquadra.

Por otro lado, Sàmper ha remarcado que durante la noche del sábado "se ha considerado" que no era necesario utilizar bolas de foam para disolver las protestas, por lo que no se ha hecho ni una carga.