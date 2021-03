Amanece vandalizado el mural feminista de Ciudad Lineal en pleno 8M

Publicada el 08/03/2021 a las 10:29 Actualizada el 08/03/2021 a las 12:09

El mural feminista de Ciudad Lineal ha amanecido este 8M, Día Internacional de la Mujer, completamente vandalizado, con pintura negra tachando los rostros de las mujeres que lo protagonizan.

Además de la pintura, el ataque se ha completado con pancartas en las que se lee "Terroristas" y "Comunistas". Los rodillos empleados también seguían por el suelo a primera hora de este lunes, ha informado Europa Press.

El ataque se ha producido 24 horas después de que igualmente fuera vandalizada la réplica del mural de Ciudad Lineal en el municipio de Alcalá de Henares.

El grupo municipal de Más Madrid ha lamentado la vandalización del mural y su portavoz, Rita Maestre, ha recordado que envió una carta el pasado 2 de febrero al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, exigiéndole su protección porque, en palabras de la formación, "el machismo crece con la complicidad de quienes lo blanquean". La carta se envió "tras las amenazas de la extrema derecha", ha indicado Más Madrid en un comunicado. "En Madrid vivimos una clara ofensiva contra los derechos de las mujeres y contra la igualdad. Vox ordena y PP y Cs actúan. Se persigue todo lo que recuerda a feminismo", ha lamentado Maestre. Más Madrid ha exigido la reparación inmediata del mural.

Por su parte, el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, ha condenado la vandalización y ha recetado "feminismo sin exclusiones" para evitar actos como éste. "¿Quién gana con el sectarismo? Los extremos. ¿Quién pierde? La causa de la igualdad", ha argumentado Aniorte en sus redes sociales. "Si queremos evitar más episodios como éste debemos trabajar por un feminismo de todas, sin exclusiones", ha terminado Aniorte su mensaje, que cierra con el hashtag #ElDíaDeTodas.

La portavoz socialista de Ciudad Lineal, Enma López, ha adelantado que su grupo exigirá que sea el Ayuntamiento de Madrid quien costee la reparación del mural. "Esto es lo que sucede cuando desde las instituciones se apoyan discursos como el de la ultraderecha. El discurso del borrado de las mujeres no es gratis", ha manifestado la edil, que también se ha referido a los "peajes" que tienen que pagar José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís "para mantenerse en la Alcaldía". La concejala ha instado a frenar "los discursos contra la dirección de Igualdad, contra las mujeres". "No podemos quedarnos calladas", ha sostenido. También ha insistido en que sea el Ayuntamiento el que costee la reposición porque "no ha cumplido con su papel de protegerlo".

Preguntado quién puede estar detrás del ataque, la edil ha contestado que han dejado junto al mural "un manifiesto lleno de infamias". "Nos resulta familiar", ha declarado, para apostillar que hacía poco "un tuit de Vox decía que frente a la división del feminismo, sus brochas".

Alcalá restituirá el mural

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares restituirá el mural feminista vandalizado eel domingo, mientras que la Policía Local busca ya a los autores de los hechos, ha informado a Europa Press el alcalde complutense, Javier Martínez Palacios.

Según ha explicado el regidor, el acto vandálico se ha producido con el lanzamiento de globos de pintura, que han manchado las caras de María Zambrano, filósofa y escritora; Isidra de Guzmán, primera mujer con título de doctora de Alcalá; y la diputada en el Congreso durante la II República Clara Campoamor, impulsora del voto femenino en España.

"¿Quién puede sentirse amenazado por estas mujeres históricas? Vamos a restituir la integridad del mural porque la ciudad está comprometida en la lucha por la igualdad y seguiremos reivindicando las figuras históricas de nuestra historia como ciudad", ha subrayado Rodríguez Palacio, quien ha explicado que el mural se había se había realizado por artistas locales y escolares de Alcalá.

"Parece que nuestra riqueza cultural molesta. Pero vamos a restituir el mural. Esta batalla vamos a ganarlas. Ha sido una actuación muy rápida, coordinadora esta madrugada. Pero la Policía Local ya está detrás de esta investigación para dar con los culpables", ha finalizado.

El primer edil complutense visitó el viernes el mural Mujeres cambiando el mundo, incorporado al Auditorio Manuel Azaña y realizado por seis artistas locales para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Allí manifestó que el mural es un reflejo de la lucha "por que no se borre a ninguna mujer de la Historia".

En este sentido, consideró "imprescindible" que se dé a conocer el talento de mujeres como las que homenajea este mural, "algunas de ellas muy vinculadas con la ciudad, y que han destacado en campos tan variados como son la política, la ciencia, las leyes, las letras, el deporte o la música".

Los artistas encargados de realizar el mural han sido Zaida Escobar, Manu Cardiel, Lorena Zamora, Yolanda González, Aitor Almeida y J. Martínez. La obra tiene unas dimensiones de 27 metros de ancho por seis de alto y en él aparece la imagen de 10 mujeres que han sido referentes a lo largo de la historia en diferentes áreas del conocimiento y la sociedad como Catalina de Aragón, Marí Isidra de Guzmán, Francisca de Pedraza, Clara Campoamor, Margarita Salas, Ana Mª Matute, María Zambrano, Blanca Fernández-Ochoa, Dolors Aleu Riera y Gata Cattana.

Esta acción se enmarca en uno los objetivos planteados en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Alcalá de Henares para descubrir el talento femenino y sus contribuciones a la ciencia, el conocimiento y la cultura.