La diputada disidente de Vox fichada por el PP como consejera de Educación de Murcia no se vacunará porque no cree en su eficacia contra el covid-19

Publicada el 06/04/2021 a las 17:35 Actualizada el 06/04/2021 a las 17:52

La consejera de Educación y Cultura de la Región de Murcia, María Isabel Campuzano, ha afirmado este martes, en declaraciones a Onda Regional recogidas por Europa Press, que no se va a vacunar contra el covid-19 porque desconfía "personalmente" de esas vacunas, aunque no recomienda a la gente que no se vacune porque no quiere tener esa responsabilidad.

Campuzano no ha querido exponer las razones "personales" que le han llevado a tomar esa decisión, pero considera que no sería honesta si hiciera "una defensa de la vacuna" y luego no vacunarse. Por ese motivo, y a pesar de que no quiere ser ejemplo en este asunto, no duda en responder sinceramente cada vez que se le pregunta por esta cuestión.

No obstante, ha matizado que si al final "verdaderamente viera el resultado de que después de la vacunación esto se ha solucionado, se ha salvado la crisis y que no tiene efectos secundarios", en ese caso sí que se vacunaría.

En esta línea, ha querido dejar claro que no cuestiona las vacunas en general, desconfía de las vacunas contra el covid-19. "No estoy en contra de la evolución de las especies ni he vuelto a Atapuerca, ni nada por el estilo", ha concluido la consejera.