Iglesias acusa a Ayuso de usar a los madrileños de "gasolina política para incendiar España y derrocar al Gobierno"

Publicada el 18/04/2021 a las 14:44 Actualizada el 18/04/2021 a las 15:21

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha acusado este domingo al Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso de "usar la vida de los madrileños como moneda de cambio y gasolina política para incendiar España y hacer caer el Gobierno" central. "¿Cómo es posible que nos dijeran no a todo, que cambiaran del discurso cada semana y negaron de manera más vil las órdenes de no trasladar a personas de las residencias a los hospitales que costó al dimisión de uno de sus consejeros, que no pudo tragar con lo que él denominó como una indecencia y una ilegalidad?, ha explicado sobre el Ejecutivo madrileño en su etapa como ministro de Derechos Sociales, recoge Europa Press.

En el primer mitin de campaña, celebrado este mediodía en Lavapiés, ha tildado de "indecente" que haya gente en un Gobierno autonómico "que trate de aprovechar una pandemia para hacer caer a su rival político y no arrimar el hombro". "Esa es la derecha y ultraderecha", ha apostillado.

Por otro lado, Iglesias ha señalado que estas fuerzas políticas odian a candidatos suyos como Serigne Mbaye, que "representa el valor y no solo por su historia personal". "Los valientes no tienen necesidad de insultar o ser arrogantes. Ese valor silencioso, de dignidad, se tiene que pronunciar el 4M para mandar a estos arrogantes a donde se merecen, que no es otro sitio que la oposición", ha manifestado.

El líder de Podemos ha indicado que la derecha también odia la de educación pública porque "no soportan que la hija de un líder de CCOO de Galicia sea vicepresidenta de España". "¿Os imaginéis lo que es para los poderosos de este país que una activista como Yolanda Díaz sea ministra de Derechos Sociales? ¿Os imagináis lo que significa para ellos que Mbaye se vaya a sentar en la Asamblea de Madrid y quizá también en el Gobierno de Madrid viniendo de donde viene?", se ha preguntado.

A juicio de Iglesias, odian la educación pública porque "es la condición de posibilidad de que alguien en un barrio modesto pueda llegar al Gobierno y ser un referente de su país". "Por eso siguen segregando y destruyendo lo que es de todos e intentado evirtar que el hijo de una familia de barrio pueda tener algunas posibilidad de medirse con ellos. Ante ese odio, hay que responder con educación pero con firmeza", ha apuntado.

El exvicepresidente del Gobierno de España ha ensalzado los servicios públicos con varios ejemplos. "Cualquier país entiende que si se financian con dinero público las vacunas, tendrán el control de las mis misma. Hasta en EEUU entienden que ya está bien del cachondeo, de que los ricos no paguen impuestos; que hacen falta carreteras, hospitales, centros públicos, que lo común es lo único que nos protege a todos. Esto es consenso en el mundo salvo en un lugar, Madrid. La derecha y ultraderecha navegan contra todo ello y son ejemplo de corrupción, desigualdad e ineficacia con los peores datos de toda España en la gestión de la pandemia", ha dicho.

Pablo Iglesias ha reiterado que llevarán sus ideas "sin complejos", como priorizar la defensa de la educación pública sin matices "porque lo dice la Constitución", y la Sanidad pública con dentista gratis. Y también llevarán adelante una reforma fiscal "para acompasarla a lo que dice la Constitución".

Según el secretario general de Podemos, esa firmeza y falta de complejos les llevó al Gobierno de España pese a los que les decían que "jamás unos rojos de mierda iban a entra allí". "Dijeron que no había mayoría para un gobierno alternativo al PP. Presentamos una moción y hasta nuestros enemigos aplaudieron nuestro trabajo de diálogo fundamental para que Sánchez fuera presidente del Gobierno", ha apuntado.

"No soportan la firmeza que demostramos cada día. No fue fácil construir los ERTE y no soportan que haya sido una ministra comunista la que ha estado al frente de eso con diálogo entre patronal y sindicatos. Porque es una prueba de que puede ser la mejor presidenta de este país. Pensaban que la ministra de Igualdad no se iba a atrever a enfrentarse a todos los contrarios al feminismo, que sacar la ley del 'solo sí es sí'. No imaginaban que fuéramos a sacar adelante una Ley de Infancia para llamar la atención por los escandalosos abusos a niños por parte de representantes eclesiásticos. Que alguien les dijeran: 'Ustedes, eminencias, tienen que pedir perdón, no han sido buenos cristianos'", ha proseguido.

Por eso, Iglesias ha aseverado que no entrarán a un futurible Gobierno en Madrid para hacer lo mismo que el PP. "Por eso nos machacan. Somos conscientes que los avances sociales en España los hace la gente valiente y firme. No se les puede ganar si les pedimos perdón, si tenemos complejos, sino demostrándoles que somos más", ha indicado.

El aspirante de la formación morada ha acusado también al actual Gobierno regional de "regalar millones de euros" a medios de comunicación a dos semanas de las elecciones y estos de "hacer trampas todos los días y con las encuestas. "El árbitro está comprado", ha criticado. "Frente a su arrogancia, egoísmo y trampas nosotros respetamos la ley y el orden porque es lo único que tiene la gente para poder sobrevivir. Frente a los que roban y miente para seguir utilizando lo público, que podrán comprar a todos los árbitros, pero no la dignidad del pueblo. Estamos muy cerca. A mí siempre me dicen que estoy acabado, pero vamos a demostrarle que sí se puede, adelante, que estamos cada día más cerca, adelante que sí se puede", ha concluido Iglesias.

Díaz: "Nadie mejor que Iglesias para enfrentarse a la derecha y a la ultraderecha"

Iglesias ha estado arropado por dos de las ministras moradas en el Gobierno nacional: Yolanda Díaz e Ione Belarra. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo ha ensalzado este domingo su papel como líder de Podemos y como vicepresidente aseverando que ahora "nadie es mejor que él para enfrentarse a la derecha y la ultraderecha" madrileña y acabar con 26 años de gobiernos del PP.

Al grito de "presidenta, presidenta", Yolanda Díaz ha asegurado que estos comicios "van a cambiar la vida de los madrileños". Y lo ha hecho en la plaza Nelson Mandela de Lavapiés, "el epicentro de la diversidad, ese Madrid que une toda las historias de nuestras gentes, plurales, quienes sumamos y cambiamos la Historia; la ciudad frontera, que nos mira con esperanza". "Lavapiés es tender la mano, que sale a defender con sus cuerpos los desahucios, que dice que hay que construir desde lo colectivo, desde el bien común, que no quiere excluir, que nadie quede atrás. Es mucho más Lavapiés y Unidas Podemos. Es una red de la cultura, de nuestro pueblo, que podemos cambiar las cosas, movilizaros. Tenéis que garantizar que UP esté fuerte, tenemos que tener muchos votos para poder cambiar la vida de la gente, que es lo que ha hecho Pablo Iglesias en el Gobierno de España", ha defendido.

Una movilización, según Díaz, para evitar que sigan gobernando "los de la corrupción, la Gürtel, los que saquean las instituciones públicas, quienes no quieren que nuestras hijas vayan a escuelas públicas de calidad, que tengamos sanidad pública para todo el mundo, que las gestiones para los mayores sean dignas". "Ellos han esquilmado nuestros recursos públicos. No quieren que os movilicéis, pero se van a movilizar ellos, que da igual la cara que tengan, son los mismos. Necesitamos que salgamos fuertes para ganar el 4 de mayo. Está en juego la democracia, recuperar las instituciones para la gente. Su modelo no es el de Lavapiés, no es un modelo basado en la igualdad. No hay nadie mejor que Iglesias para enfrentarse con valentía a la derecha y la ultraderecha. Adelante, sí podemos", ha concluido.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales del Gobierno de España ha mostrado también su "solidaridad y orgullo de la diversidad" de Lavapiés, "un barrio hermoso donde empezamos una campaña decisiva y definitiva, porque nos estamos jugando mucho". "Es una campaña decisivo para todo el país porque Ayuso está haciendo daño a todos los españoles abriendo las puertas de Madrid a la extrema derecha y abriendo las puertas de Madrid en plena pandemia. Lo que os pido es que estemos a la altura. Salid masivamente a votar porque es posible echarlos. Os han robado muchísimo, ahora es difícil que un metro que pase a menos de 3 ó 4 minutos. Os han robado los hospitales públicos, mas de la mita de la educación madrileña ya es privada y concertada", ha detallado.

Isa Serra: "Nos jugamos que no entren los energúmenos de Vox"

Iglesias también ha estado acompañados por otros miembros de su lista a las elecciones. Su número dos, Isa Serra, ha afirmado que lo que se juegan los madrileños están elecciones es que no entre en el Ejecutivo autonómico "ni la fanática de Ayuso ni los energúmenos de Vox, que se alimentan del odio y del miedo". "¿A quién beneficia que no vayáis a votar? A quienes quieren seguir haciendo lo que les da la gana, a los poderes para los que gobierna Ayuso. Por eso dicen que si todos son iguales, que si ni fascismo ni antifascismo, que si la política no vale para nada... Yo no pido un voto de confianza ciega, pero votar y acabar con la derecha y las políticas de Ayuso". "Porque no todos somos iguales y la prueba que contra Unidas Podemos harán y han hecho todo lo posible para que no estemos en las instituciones", ha manifestado.

Serra ha tenido un momento para recordar que ha sido condenada por ayudar a parar el desahucio de una persona con discapacidad en la calle Tribulete hace años. "A pesar de sus montajes, mentiras, condenas, estoy absolutamente orgullosa de estar ahí defendiendo a los desahuciados y siempre lo estaré", ha subrayado.

Serigne Mbaye: "Madrid será la tumba del rascismo"

Uno de los protagonistas de este acto electoral ha sido el candidato Serigne Mbaye, que fue portavoz del Sindicato de Manteros. "Vox amenaza con deportarme porque es soy un negro que se ha metido en la lista de UP para llegar a la Asamblea. Es el racismo que sufrimos todos los días. Sufrimos la persecución, el acoso policial acentuado por los discursos del PP y Vox", ha dicho. "No nos quieren pero somos los que construimos Madrid, los que hacemos que Madrid avance, la clase obrera. Somos todos los que trabajamos y no llegamos al fin de mes y necesitamos servicios públicos como la sanidad. Somos los solidarios para acompañar a nuestros compañeros en situaciones críticas cuando están abandonados por la Comunidad. Madrid será la tumba del fascismo, con un proyecto ambicioso de Unidas Podemos. Es un gran orgullo representar las luchas de todos los objetivos", ha manifestado.

Para terminar, en la plaza de Nelson Mandela, Mbayé ha remarcado que el 4 de mayo a votar hay que votar "para demostrar que Madrid no es racista". "Un Madrid que dice no al racismo. Alto y fuerte, Madrid será la tumba del racismo", ha terminado entre gritos del público.