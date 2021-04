Gabilondo, a Ayuso: "Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. No puedes vivir sin mencionarle"

Publicada el 18/04/2021 a las 13:29 Actualizada el 18/04/2021 a las 14:03

Primer día de campaña en el PSOE para las elecciones del 4 de mayo. El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, de tener solo "una palabra en la boca", al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no puede vivir sin mencionarle". En este acto, celebrado en Ferraz, Gabilondo ha estado arropado por el líder del Ejecutivo, la número dos, Hana Jalloul; la número tres, la presidenta del Senado Pilar Llop,;el secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos; el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán; o el secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE y director general de la Presidencia en Moncloa, Félix Bolaños.

"La señora Ayuso culpa de sus errores a todos, pero tú no ves los tuyos. Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. ¿El virus? Sánchez, ¿Toni Cantó? Sánchez, ¿Que no puede resolver algo particular? Sánchez. Madrid no te debe tres, nos debes una porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez", ha arremetido Gabilondo. Así, el candidato socialista ha lamentado que Ayuso no parezca tener "más proyecto que la confrontación". Ante esto, ha defendido que él pone el foco en las palabras "Madrid", "gracias" y "diálogo", frente al "Gobierno de Colón" que quiere hacer de Madrid "el negacionismo, el pin parental, la demagogia y la desigualdad".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid no funciona. Es fallido y solo parece tener un único punto en su programa: arremeter contra el Gobierno de España. Nosotros queremos sumar, no restar. Queremos potenciar, no dividir", ha zanjado el líder del PSOE madrileño. Asimismo, Gabilondo ha pedido expresamente el voto a los madrileños y que acudan a votar masivamente el próximo 4 de mayo para "poner fin a 26 años de corrupción y deriva extremista". También ha reivindicado como la única "candidatura abierta al diálogo" capaz de "poner fin a una época de las mayores desigualdades de España, con menor inversión pública en Educación y que maltrata a la Sanidad Pública, fomenta la privatización y reina la abusiva especulación.

"Vamos a cerrar el paso al Gobierno de Colón, a una derecha escorada decisivamente a sus dictados extremistas. Haremos una campaña de izquierdas, seria y honesta como la nuestra para poder poner fin a 26 años de inequidad, corrupción y deriva extremista", ha lanzado el candidato. Así, Gabilondo ha recordado que frente a las políticas "fallidas" del PP, el PSOE quiere "sanidad y vacunar todos los días de la semana en los centros de salud" y se ha comprometido a volver a poner en marcha esta Comunidad". "Por amor a la región, demos un paso al frente y movilicémonos. Os pido que nos demos esta oportunidad. Os pido explícitamente vuestro apoyo y os pido vuestro voto para la candidatura del PSOE en Madrid. Hay que hacerlo por Madrid", ha finalizado.

Sánchez asegura que sacar al PP de Sol tras 26 años está "al alcance de la mano"

Por su parte, Pedro Sánchez ha abierto la campaña madrileña cargando duramente contra el PP, asegurando que "solo ama España si gobierna", y ha llamado a evitar el camino que representa "del odio y la ultraderecha" y del "pillaje". Y aunque no ha mencionado ni una vez a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado para criticar de forma velada su gestión de la pandemia, tanto en la vacunación como en la respuesta a la crisis económica.

El presidente ha pedido el voto a todos los progresistas y, en especial, a los jóvenes, para que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, pueda conformar un Ejecutivo "serio y abierto"; un gobierno que "concluya la vacunación con seriedad", que "administre con limpieza los fondos europeos" y que ponga "punto y final al Gobierno del PP" en la Comunidad de Madrid tras 26 años. "Lo tenemos al alcance de la mano. Lo único que necesitamos es ir a votar todos los progresistas el 4 de mayo la candidatura del PSOE y de Gabilondo. Lo que necesitamos los progresistas es votar, votar y votar, por convicción, por lo que somos y por lo que creemos", ha reivindicado.

Sánchez ha aprovechado para reivindicar que el Gobierno trabaja para impulsar la recuperación económica y social, centrado ahora en la vacunación, que es la clave para lograr ese objetivo, "apoyando el tejido empresarial" y construyendo "la mayor red social". En este punto, ha asegurado que Madrid debe elegir entre dos caminos: "el de la recuperación con un gobierno serio de Gabilondo, o el camino del gobierno de Colón, que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción durante años".

Además, ha destacado todos los recursos que se van a destinar desde el Estado a la Comunidad, por ejemplo, los 461 millones del Plan de Recuperación, o los 9.643 millones que contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el PP rechazó.