El desigual impacto de la cuarta ola: Madrid lidera también en letalidad mientras otras autonomías rozan la normalidad

La Comunidad de Madrid es la autonomía que más fallecidos mayores de 60 años registra en los últimos 14 días. La cuarta ola, que ha sido esquivada por varias comunidades que disfrutan de registros cercanos a la nueva normalidad, ha conseguido, en un mes, doblar los datos de contagios de la región que lidera Isabel Díaz Ayuso, que ya partían de números altos tras pasar lo peor de la tercera ola. Los tramos etarios a partir de 60 son los más susceptibles a sufrir cuadros graves de covid, colapsar las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y morir: y si bien los mayores de 80 ya han recibido en su mayoría la primera dosis de la vacuna, los de 60 a 69 y los de 70 a 79 no. Solo han sido parcialmente inmunizados el 40,6% del primer grupo y el 35,1% del segundo. Por eso los especialistas recomendaban no confiarse por el avance de la campaña de vacunación: los sectores de la población sin proteger podrían seguir sufriendo la enfermedad y alargando hasta el último suspiro la crisis sanitaria. Es lo que está pasando en la capital.



El dato fue desvelado por el usuario de Twitter JorgeGD, que cada semana realiza un minucioso análisis de los datos de la pandemia por comunidades, y comprobado por infoLibre en base a las cifras de fallecidos que ofrece el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) en su web. Sin contar con la última semana dada la infranotificación existente con estos números, la Comunidad de Madrid es líder en la incidencia acumulada (casos/100.000 habitantes) en los últimos 14 días de fallecidos entre los mayores de 60 años, seguida de cerca por Euskadi y por Aragón. En la semana del 5 al 11 de abril fallecieron 102 personas diagnosticadas de covid-19. En el otro extremo, Islas Baleares es la región que menos IA/14 de letalidad en grupos de riesgo comunica, junto a Comunitat Valenciana, Extremadura y Galicia, en ese orden.

Vemos que igualmente Madrid es la región con mayor incidencia de decesos por COVID casi el doble que la media nacional, con País Vasco y algo menos Aragón, mientras que Baleares, Galicia, Extremadura o Com Valenciana están manteniendo tasas de fallecidos menores. pic.twitter.com/E28wr2hZif — Jorge GD (@_jorgegd_) April 18, 2021

Este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atacó al candidato a la presidencia del PSOE, Ángel Gabilondo, por asegurar que la probabilidad de fallecer por covid en Madrid es mayor a la del resto de España. "Lo que está haciendo el PSOE y su candidato con las muertes en Madrid es lamentable. Es una vergüenza que se hable de los muertos como si fueran de unos o de otros. Todas las personas que han fallecido en este país por culpa de la pandemia son culpa de todos y no se puede hablar de la muerte ni se puede trasladar ese miedo a los ciudadanos por puro interés electoralista".



La campaña de los socialistas "no puede ser más lamentable y sobre todo mezquina", ha concluido.

En cuanto a casos de covid-19, la Comunidad de Madrid es la segunda en cuanto a incidencia acumulada, con 406 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. solo superada por Navarra. En el otro extremo, la Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Galicia se mantienen por debajo de los 100 de IA/14 días. Provincias como Lugo o Menorca están, de hecho, en cifras de "nueva normalidad" según el semáforo covid aprobado por el Consejo Interterritorial. Toda la región valenciana y, curiosamente, varias de sus provincias limítrofes (como Teruel, Cuenca, Albacete o Murcia) están en riesgo "bajo", al igual que Badajoz (un leve repunte en Cáceres la ha hecho escalar al nivel medio de riesgo). La Rioja, por su parte, con 22 pacientes, ha vuelto a superar a la capital en porcentaje de pacientes covid en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): 41,51% frente al 40% madrileño (un 90% en cuanto a camas habilitadas antes de la pandemia).

A nivel general, la incidencia en España ha subido 17 puntos durante el fin de semana: sin embargo, el crecimiento es mucho más moderado que durante la segunda ola (octubre) y durante la tercera (enero). Por ahora, el efecto de la Semana Santa no se puede comparar al de la Navidad. Y el avance de la campaña de vacunación podría, a lo largo del mes de mayo, descender el número de enfermos graves y, por tanto, de fallecidos, aunque la transmisión se estanque.



El pasado viernes, durante una entrevista en El programa de Ana Rosa (Telecinco), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que cada semana "dos medios internacionales" le preguntan por "el milagro de Madrid", en referencia a que "cada vez más empresas quieren venir con nosotros" y que la región está atrayendo nuevas ideas, talentos y dinero. Sin embargo, la situación epidemiológica dista de ser un "milagro", pese a que argumentos similares se han utilizado en ese ámbito. Madrid fue la más afectada por la primera ola, a donde llegó antes la segunda y en el top 5 en la tercera. En las dos últimas, la tasa de contagios descendió muy lentamente, creando un poso sobre el que se construyó el siguiente aumento de los brotes: así, la autonomía ha ocupado durante semanas el número uno en ocupación de pacientes covid en UCI pese a que cayó temporalmente del número uno en incidencia.



Ayuso está basando su campaña electoral, bajo el eslogan "socialismo o libertad", en las laxas restricciones que está aplicando para detener el avance de la pandemia, cuesten lo que cuesten en vidas. Pese a que la presidenta acusa al Gobierno central de "meter miedo", los datos evidencian que, a pesar del avance de las vacunaciones, la crisis sanitaria no está controlada en la comunidad, cuya incidencia empezó a subir sin tener descongestionadas las alas de críticos de los hospitales y sin salir del "riesgo muy alto", según el semáforo covid, en cuanto a transmisión. La negativa a cerrar el interior de bares y restaurantes, a pesar de que la clausura es la medida más eficaz para frenar la curva según varios estudios, ha pasado de ser una decisión política al principal argumento electoral. El Gobierno madrileño lo fía todo a una estrategia de cierre perimetral por Zonas Básicas de Salud (ZBS) que no solo no ha demostrado su eficacia, sino que hay evidencia de su ineficacia.