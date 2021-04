EEUU recomienda no viajar a España por la pandemia y por "terrorismo y disturbios civiles"

Publicada el 21/04/2021 a las 13:41 Actualizada el 21/04/2021 a las 13:50

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido aumentar su lista de Do Not Travel al 80% de los países del mundo, debido a lo que considera "un riesgo sin precedentes para los viajeros" a causa de la pandemia de covid. El listado no prohíbe los viajes sino que únicamente realiza una recomendación sobre evitar las visitas a aquellos lugares que considera peligrosos. Hasta ahora la lista estaba formada por 34 países y ahora sube a un total de 130, según recoge Europa Press.

Algunos de los países que ya formaban parte de la lista son Chad, Kosovo, Kenia, Brasil, Argentina, Haití, Mozambique, Rusia o Tanzania. Ahora ese listado se amplia al considerar que el riesgo ha aumentado en prácticamente todo el mundo. España está en la lista estadounidense en el nivel 4. De hecho además de recomendar "no viajar a España debido al covid-19" también se indica que se actúe "con mayor cautela" debido "al terrorismo y los disturbios civiles".

La página del Departamento de Estado de Estados Unidos alerta además que en España los grupos terroristas continúan "tramando" posibles atentados. "Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia, apuntando a lugares turísticos, centros de transporte, mercados / centros comerciales, instalaciones del gobierno local, hoteles, clubes, restaurantes, lugares de culto, parques, importantes eventos deportivos y culturales, instituciones educativas, aeropuertos y otros. áreas públicas", aseguran en su página web. Además advierten que las manifestaciones son comunes. "Pueden tener lugar en respuesta a problemas políticos o económicos, en días festivos políticamente importantes y durante eventos internacionales", explica el departamento americano.

Riesgos sin precedentes

La ampliación de recomendaciones y cautelas viajeras de Estados Unidos al 80% de los países del mundo se justifica "no por una reevaluación de la situación sanitaria actual en un país determinado, sino que refleja un ajuste en el sistema de recomendaciones de viaje del Departamento de Estado para basarse más en las evaluaciones epidemiológicas existentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)".

El Departamento de Estado señala que "la pandemia de covid-19 continúa presentando riesgos sin precedentes para los viajeros". "A la luz de esos riesgos, el Departamento de Estado recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren todos los viajes al extranjero", asegura la nota.

En su página de avisos de viaje, los CDC señalan que "los viajes internacionales presentan riesgos adicionales e incluso los viajeros completamente vacunados tienen un mayor riesgo de contraer y posiblemente propagar nuevas variantes de covid-19". También recomiendan postergar los viajes internacionales hasta tener la vacuna completa.