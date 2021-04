Directo | Marlaska: "Cuando hay señalamiento no vale la equidistancia, porque sino nos recuerda a otros fascismos"

Publicada el 24/04/2021 a las 12:00 Actualizada el 24/04/2021 a las 13:15

La campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid que se celebrarán el próximo 4 de mayo y la pandemia continúa acaparando la actualidad. A diez días de la cita con las urnas, lo sucedido el viernes en el debate a cinco de la Cadena Ser sigue marcando las reacciones de los partidos: Pablo Iglesias abandonó el espacio tras la negativa de Rocío Monasterio a condenar las amenazas de muerte, lo que finalmente ha abocado a su final prematuro.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este sábado:

13.15. Monasterio insiste en que "no se cree nada" del Gobierno y asegura que en Vox no tienen "miedo". La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este sábado en que "no se cree nada" del Gobierno, en relación a las cartas amenazantes recibidas por parte del exvicepresidente segundo y candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y ha asegurado que en Vox no tienen "miedo". En un acto celebrado en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hablado del debate de la Cadena Ser y ha resaltado que Iglesias está donde está porque Pedro Sánchez ha pactado con "separatistas, bilduetarras y enemigos de España". "Quieren arriesgar lo que tanto tiempo se ha tardado en conseguir", ha apuntado la candidata.

13.10. Marlaska: "Cuando hay señalamiento no vale la equidistancia, porque sino nos recuerda a otros fascismos". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este sábado la "equidistancia" de Vox en la condena a las cartas amenazantes con balas que recibió él mismo, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. "Cuando hay señalamiento de personas no valen las medias tintas, no vale la equidistancia, hay que hacer la condena en concreto, porque sino, esa equidistancia nos recuerda a otros fascismos, a otros tiempos y a otro momento que este Estado de derecho recuperó y derrotó", ha proclamado Marlaska en un acto electoral del PSOE en Madrid. En este contexto, Marlaska ha pedido la "condena" de esta actitud de Vox porque, según ha dicho, "es un deber de democracia, de convivencia y de tolerancia". "Madrid no es el Madrid del odio", ha subrayado el ministro del Interior.

❌Con el PP, 26 años de odio y de señalamiento al diferente.



Y ante el señalamiento y el odio, PP y Vox equidistancia. NO CABE LA EQUIDISTANCIA.



Hay que condenar. NO valen las medias tintas.



Fernando Grande-Marlaska #LosDemócratasSomosMás #VotaPSOE #HazloXMadrid pic.twitter.com/kJPlXWEi3i April 24, 2021

12.45. EH Bildu asegura que "con la extrema derecha" no hay espacio de interlocución y solo cabe un "espacio de combate". El diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados Oskar Matute ha afirmado que "con la extrema derecha" no existe espacio de interlocución o de negociación y solo cabe así un "espacio de combate". Matute ha participado este sábado, junto a la senadora Idurre Bideguren y el alcalde de Galdakao, Iñigo Hernando, en un acto político con motivo de la presencia de la exposición del décimo aniversario de EH Bildu en el municipio vizcaíno. En su intervención, Matute ha recordado que el próximo 5 de mayo se cumplen diez años de la legalización de Bildu, cuando se dio inicio "una ola de ilusión y compromiso en Euskal Herria", y ha subrayado que la coalición es "la casa común de los soberanistas de izquierdas".

Esto no es casualidad.

Cada vez somos más.@OskarMatute: «EH Bildu es el instrumento de las gentes de Euskal Herria para mejorar sus condiciones de vida. Lo es también para que este país siga existiendo frente a los intentos de muchos de que desaparezca».#10UrteBainoEz pic.twitter.com/uxRjKZfnhI — EH Bildu (@ehbildu) April 24, 2021

12.15. Las residencias gallegas cumplen un mes sin contagios y se erigen como prueba de la efectividad de las vacunas. Transcurridos casi cuatro meses desde que el 27 de diciembre de 2020 Nieves Cabo inaugurase en la residencia Porta do Camiño de Santiago el proceso de vacunación en Galicia, las residencias cumplen un mes sin contagios ni muertes por covid y se erigen ahora como prueba de la efectividad de las vacunas en la lucha contra la pandemia tras representar la peor cara de la misma. El pasado 21 de marzo, las autoridades sanitarias notificaron un brote con once usuarios contagiados en una residencia de Silleda (Pontevedra). Fueron, hasta la fecha, los últimos casos de covid-19 de residentes en los centros de mayores de Galicia, que tampoco registran fallecidos en el último mes. Desde el 1 de abril, cuando estas once personas dieron negativo en las pruebas diagnósticas, los geriátricos gallegos permanecen sin casos activos de coronavirus entre los mayores. Si tenemos en cuenta los positivos entre los trabajadores, estos centros llevan ya nueve días consecutivos libres del patógeno.

12.00. La Xunta defiende actuar con "prudencia" en la desescalada ante la "evolución contenida" de la pandemia. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la necesidad de actuar con "prudencia" en relación al proceso de desescalada ante la "evolución contenida" de la pandemia en Galicia, cuya situación epidemiológica ha remarcado que es "mejor" que la de otras comunidades. Preguntado por si se contempla una nueva flexibilización de las restricciones antes de participar en un acto en Vigo, ha insistido en que se había anunciado la posibilidad de revisar las medidas pero no su relajación "en todo caso", "sino en función de la evolución (de la crisis sanitaria)". "Ahora lo que nos interesa es ser especialmente prudentes y mantenernos como estamos", ha insistido Rueda, que ha llamado a esperar a la decisión que se adopte la próxima semana en el seno del comité clínico. El también conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo ha considerado que "la prudencia y los pasos cortos" representan el modo de actuación "más aconsejado" ante la evolución de la pandemia, ya que los casos "están subiendo", aunque "muy ligeramente" en comparación con otros territorios.

11.00. El PNV insiste en prolongar el estado de alarma y los socialistas aseguran que la carta de Urkullu a Sánchez "no es del Gobierno". La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha confiado en que se prolongue el estado de alarma a partir del 9 de mayo ya que Euskadi "no está en situación de reducir ahora mismo ninguna medida preventiva", mientras que desde el PSE se ha advertido de que la carta enviada esta semana por Iñigo Urkullu a Pedro Sánchez en la que le solicita una prórroga no es una misiva del Gobierno Vasco, sino del lehendakari. Por su parte, tanto EH Bildu, como Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs se han mostrado críticos con la futura Ley antipandemia vasca que han considerado llegar "tarde" y cuenta con "muchas complicaciones". En una tertulia en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, los parlamentarios han analizado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no prorrogar el estado de alarma a partir del 9 de mayo, así como el hecho de que la Ley antipandemia del Gobierno Vasco haya superado esta semana su primer trámite para ser aprobada en junio.

10.45. Colau ve una "estrategia de acoso y violencia de la extrema derecha" contra Unidas Podemos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha alertado este sábado de una "estrategia de acoso y violencia de la extrema derecha cuyo objetivo han sido las caras más visibles" de Unidas Podemos, como el líder de la formación y candidato a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. Así lo ha dicho durante su intervención telemática en el Consell Nacional de los comuns, el día después de que Iglesias abandonara el debate en la Cadena Ser cuando la candidata de Vox, Rocío Monasterio, rechazó condenar las amenazas de muerte que han recibido tanto él como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. "No son opiniones políticas. Cuando se incita al odio y a la violencia, es fascismo. Por eso, es necesario que no haya ni una normalización más de esta estrategia fascista. Exigimos a los poderes del Estado que actúen de una vez con contundencia y agilidad", ha añadido la alcaldesa.

▶️ Ada Colau: "Des de BCN, des de Catalunya, un mensaje de solidaridad a toda la gente de Madrid: no estáis solas.

Banalizar y normalizar el fascismo, pone en peligro la democracia, la convivencia y la paz. Hay que exigir a los poderes del estado que actúen con contundencia" pic.twitter.com/ZltaUyW9Be — Catalunya En Comú (@CatEnComu) April 24, 2021

10.00. El 'freno de emergencia' alemán entra en vigor en un día con más de 23.000 nuevos casos. Las autoridades alemanas han notificado este sábado más de 23.000 nuevos casos de covid-19, coincidiendo con el día en que entra en vigor el freno de emergencia alemán que iguala las restricciones a nivel nacional en las zonas con mayor prevalencia del virus. El Instituto Robert Koch, encargado del control de enfermedades infecciosas en Alemania, ha elevado el balance provisional de la pandemia a 3.268.645 casos, 23.392 más que el viernes. Al menos 81.444 enfermos han fallecido, lo que implica actualizar el balance con 286 muertos más. Este sábado ha entrado en vigor una controvertida reforma que aspira a eliminar la disparidad de medidas entre las distintas regiones, de tal forma que se apliquen las mismas restricciones en aquellas áreas con una incidencia semanal superior a 100 casos por 100.000 habitantes durante tres días seguidos. A nivel nacional, el dato supera los 164 casos por 100.000 a siete días.

09.30. EEUU recomienda reanudar el uso de la vacuna Janssen. Un grupo de asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) ha recomendado este viernes volver a reanudar el uso de la vacuna Janssen, de Johnson & Johnson, contra el coronavirus después de revisar la decisión de los CDC de suspender temporalmente su administración por la posibilidad de que provoque trombos y como medida de "enorme precaución". Los miembros de este comité de expertos han acordado que los beneficios de la vacuna superan los riesgos de los coágulos sanguíneos poco comunes relacionados con la vacuna. "La vacuna Janssen se recomienda para personas mayores de 18 años en la población de Estados Unidos bajo la autorización de uso de emergencia de la FDA", ha dicho el comité en una votación según recoge la CNN. El pasado 13 de abril, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) decidieron pausar la administración del fármaco y, ante el anuncio de este viernes, se espera que el regulador del país norteamericano levante la pausa.

09.00. Marlaska pide "no normalizar" recibir cartas con amenazas: "No hay delitos de odio si no hay discursos de odio". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este viernes "no normalizar" el recibir cartas con amenazas y balas en su interior y ha recordado que "no hay delitos de odio si no hay discursos de odio", por lo que ha insistido en "no blanquear a la extrema derecha". En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que le parece "muy triste" que se ponga en duda la veracidad de la misiva, como hizo la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en el debate electoral. "No han vivido lo que es el cultivo de la amenaza y si lo han vivido no ha sido de la manera que les ha dejado la huella necesaria", ha dicho. A su juicio, "no se puede relativizar" y "blanquear a la extrema derecha" ni a sus "discursos violento". "Me parece que hay un mínimo que exigir", ha defendido Marlaska, quien ha recordado que "no hay delitos de odio si no hay discursos de odio".