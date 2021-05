La Comunidad de Madrid celebra un Dos de Mayo a la medida de la candidata Ayuso

Publicada el 02/05/2021 a las 11:31 Actualizada el 02/05/2021 a las 14:02

El Dos de Mayo la Comunidad de Madrid celebra este domingo su día grande, su fiesta. Y este año, la festividad de los madrileños coincide con el último día de campaña electoral, con el pie a la jornada de reflexión de las elecciones autonómicas que se celebran el martes 4 de mayo. Como norma general, el Dos de Mayo era el día en el que los políticos comentaban después del acto las encuestas de intención de voto publicadas por algunos medios de comunicación. Este año de covid-19 no hubo los tradicionales corrillos protagonizados por políticos y periodistas. Y tampoco encuestas por la prohibición de publicarlas en la recta final de campaña. Se hablaba, eso sí, de los sondeos internos de los partidos. Los conservadores se saben ganadores pero llaman a la prudencia. En el bloque de la izquierda piden un último esfuerzo para movilizar a su electorado con el argumento de que ambos bloques están igualadísimos. Las urnas hablarán.

La celebración de una fiesta de este tipo en plena campaña arrojaba una serie de dudas, la principal la de que hasta qué punto lo electoral se iba a imponer a lo institucional. A primera hora de la mañana hubo declaraciones de Ángel Gabilondo (PSOE), Edmundo Bal (Ciudadanos) y Mónica García (Más Madrid) con la vista puesta en las urnas. De todos los candidatos, el único que faltó fue Pablo Iglesias (Unidas Podemos), que tenía agenda de partido en Móstoles.

Después llegaría el turno de la presidenta en funciones, que no necesitó acercarse a los micrófonos porque su papel de protagonista de la jornada le regalaba todos los focos. A excepción de Ignacio González, todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid arroparon a Ayuso. Desde el socialista Joaquín Leguina a Ángel Garrido, que se pasó a las filas de Ciudadanos, pasando por Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Estos tres últimos, todos del Partido Popular. El líder de los conservadores, Pablo Casado, no quiso perderse este acto. En el cuartel genera de los conservadores confían en que una victoria de Ayuso sea el primer escalón de un "cambio de ciclo" que llevaría al PP al Gobierno central.

Los expresidentes Cifuentes y Garrido fueron premiados con la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, un galardón con el que se suele premiar a quienes han pasado por la Real Casa de Correos. Cifuentes, también exdelegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, abandonó la Presidencia tras filtrarse un vídeo en el que, supuestamente, aparecía sustrayendo unas cremas. Pero también había sido salpicada antes por el caso Máster. Tomó la palabra. Agradeció el apoyo a su familia y amigos. Se declaró "libre de cargos y cargas" y se reservó lo mejor para el final.

"Te deseo suerte en todo lo que emprendas", dijo Cifuentes refiriéndose a Ayuso. "Tú éxito será el de todos los madrileños. Gracias de corazón. Y hasta siempre", cerró su intervención seguida un fuerte aplauso.

Pero el momento más mitinero de la mañana llegó cuando el compositor Nacho Cano, exmiembro de Mecano, fue galardonado con la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. El músico devolvió el premio a la presidenta en funciones alabando su gestión durante la pandemia, sobre todo en lo relacionado con el mundo de la Cultura.

"Gracias por haber mantenido los teatros abiertos", destacó tras haberla calificado de "valiente". "Me llamaban de Nueva York, de Londres, de Australia... Madrid es un milagro, está todo abierto. Ese milagro tiene piernas, cabeza y corazón, es Isabel Díaz Ayuso", narró.

En su discurso, Díaz Ayuso, hizo un llamamiento a "renovar la concordia". "Lo mejor que podemos hacer para afrontar lo que nos pasa es no perder nunca el sentido de la concordia".

"Sirva esta celebración de paréntesis en la disputa electoral, y al propósito de que, sea cual sea el resultado, la discordia entre madrileños y españoles no prevalecerá: que los únicos enemigos que conocemos son el virus y la ruina, y que el resto son desacuerdos de los que puede salir lo mejor de nosotros si no olvidamos lo que nos une", sostuvo. En este sentido, señaló que "en la concordia caben la diversidad y el conflicto civilizado, el desacuerdo". "Lo contrario de la concordia es la discordia, que es la negación de la convivencia, la decisión de no vivir juntos", apostilló.

Ofrenda floral y homenaje a los nacidos y fallecidos en 2020 y 2021

La jornada había comenzado a las 9.30, con la tradicional ofrenda foral a los Héroes del 2 de Mayo en el cementerio de La Florida. Poco después de las 10.15 Isabel Díaz Ayuso presidía el acto cívico militar ante la Real Casa de Correos como "homenaje a los que dieron su vida por España y una parada militar", al que siguió el acto de entrega de medallas. Este año, el acto incluyó un homenaje a las personas nacidas y fallecidas en Madrid durante 2020 y 2021.