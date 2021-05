Iglesias deja la política y Mónica García liderará la oposición en Madrid

“Es evidente que a día de hoy, y estos resultados lo dejan claro, no contribuyo a sumar. Dejo todos mis cargos", anuncia el aún líder de Podemos

Publicada el 05/05/2021 a las 00:02 Actualizada el 05/05/2021 a las 00:46

Pasaban ya varios minutos del toque de queda madrileño y la noticia en la sede central de Unidas Podemos seguía siendo el silencio. Silencio sepulcral. En toda la tarde ningún dirigente de la cúpula morada había realizado declaración pública alguna valorando, como es habitual, el dato de participación. Tampoco ningún portavoz del partido se había dejado ver por la zona habilitada a los medios de comunicación para compartir corrillo o sensaciones off the record. Ni siquiera se había podido ver llegar al candidato, aislado con su equipo desde media tarde en la planta superior del edificio.

El resto de cabezas de cartel de las elecciones madrileñas ya había comparecido públicamente y el escrutinio era esclarecedor desde hacía un buen rato. Pero en la planta baja de la sede de Unidas Podemos seguía sin producirse atisbo de movimiento. La noticia estaba arriba. Poco antes de las diez de la noche, Pablo Iglesias convocó una reunión urgente del Consejo de Coordinación, la Ejecutiva del partido, para compartir la decisión tomada este 4 de mayo y seguramente rumiada desde mucho tiempo antes. El histórico líder de Podemos deja la política.

“Dejo todos mis cargos, dejo la política institucional”, comunicaba Iglesias ya desde el atril de la sala de prensa y flanqueado por toda la cúpula de Podemos a punto de dar las once y media de la noche. Apenas un par de minutos antes, el hombre que hasta hace un mes y medio era vicepresidente segundo del Gobierno de España había entrado en esa sala con la sonrisa nerviosa del que sabe que va a volver a dar la noticia de la noche. Se la tapaba una mascarilla quirúrgica, pero era perfectamente detectable gracias a unos ojos achinados y brillantes. Detrás de él, toda una procesión silenciosa de cargos morados de mirada desencajada. Un aplauso lento y forzado rompió la solemnidad del momento.

En su intervención empieza calificando de “tragedia” el impresionante éxito electoral “de la derecha trumpista y la ultraderecha. Una tragedia para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos. Y auguro que estos resultados agudizarán los problemas territoriales de España por la deslealtad del Gobierno de Madrid, que se va a intensificar”.

Pero la bomba, la última bomba de Pablo Iglesias, estaba reservada para el análisis de sus propios resultados, que arrancó con su propio diagnóstico: “La participación masiva, lejos de conseguir lo que buscábamos, ha consolidado a la derecha trumpista y a la ultraderecha. Hemos constatado un incremento de la agresividad sin precedentes del PP y de la ultraderecha, una normalización sin precedentes de discursos fascistas en los medios de comunicación. Amenazas de muerte, deshumanización...Tengo la conciencia absoluta de haberme convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros y más contrarios a la democracia”.

Lo que estaba a punto de decir y aún no había dicho ya retumbaba a esas alturas de discurso en la sala de prensa en la que había reinado el silencio durante toda la tarde y la gran parte de la noche: “Es evidente que a día de hoy, y estos resultados lo dejan claro, no contribuyo a sumar. Dejo todos mis cargos. Seguiré comprometido con mi país pero no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestro partido”.

Pablo Iglesias ha concluido su intervención de despedida destacando a Yolanda Díaz como líder de Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición y pronosticando que los liderazgos que están por venir en el partido “también tendrán rostro femenino”.

Mientras el nutrido grupo de dirigentes que le acompañaban junto al atril rompieron en aplausos y lágrimas, Iglesias fue abrazando uno a uno a sus compañeros. En la calle sonaron una decena de cohetes y a la sala de prensa volvió el silencio sepulcral de toda la jornada.