Directo | Combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer aumenta los síntomas leves y moderados

Publicada el 13/05/2021 a las 08:31 Actualizada el 13/05/2021 a las 09:56

El fin del estado de alarma continúa marcando la actualidad política. Los TSJ de Canarias, País Vasco y Navarra no avalan la limitación de la movilidad, mientras que esta prohibición sí está vigente en Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia, en esta última en casos de municipios con muy alta incidencia. La negativa de los gobiernos canario, vasco y navarro a recurrir hará que el alto tribunal sólo se tenga que pronunciar, de momento, sobre el cierre perimetral de un municipio y el de las islas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

10.10. Almeida cree que el PSOE "puede estar barruntando" presentar a la delegada del Gobierno como candidata en Madrid. El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, cree que el PSOE "puede estar barruntando una posible candidatura" en las siguientes citas electorales con la delegada del Gobierno, Mercedes González, dada su "acentuada vis política" en comparación con sus predecesores. En entrevistas en Onda Madrid y Telecinco, recogidas por Europa Press, Almeida ha entonado el mea culpa porque la reunión mantenida ayer con González para configurar el dispositivo de seguridad ante San Isidro se desarrolló desde la "absoluta cooperación" pero, como dijo la delegada, en la rueda de prensa posterior se comportaron "un tanto como Pimpinela". Quizás responda, según el análisis de Almeida, a la gran amistad que les une y que les pudo "traicionar" y reconoce que se equivocaron al actuar como si estuvieran en el Pleno del Ayuntamiento y no como alcalde y delegada del Gobierno. "Nos despedimos con un abrazo", ha aclarado.

09.55. Errejón: "El Gobierno debe escuchar más a la calle". El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado en La Hora de La 1 de TVE, a dos días del décimo aniversario del 15M, que este movimiento social "ha muerto" y "estamos en otro ciclo". "Creo que pudo tirarle de las orejas al país oficial", ha explicado, y ha señalado que "las grandes cuestiones que se plantearon siguen pendientes". Errejón también ha asegurado que el Gobierno debe "escuchar más a las calle" porque "la derecha es cada vez más fanática y más extremista". "Estamos deseando ayudar al Gobierno, pero tiene que dejarse ayudar", ha explicado el líder de Más País. Sobre la salida de Pablo Iglesias, ha admitido que entiende la "sensación de desgaste" y de "querer una vida un poco más tranquila".

Íñigo Errejón (@ierrejon) sobre el rumbo del #15M: “Estamos en otro ciclo [...] La mayoría de las grandes cuestiones que se plantearon siguen pendientes. Creo que el movimiento pudo tirarle de las orejas al país oficial .

#LaHoraErrejón

https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/0gtmh6oUqV May 13, 2021

09.50. Errejón: "El Gobierno tiene que explicarle a los españoles cuál es el modelo de reconstrucción que quiere". El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado en La Hora de La 1 de TVE que "el Gobierno tiene que explicarle a los españoles cuál es el modelo de reconstrucción que quiere". Preguntado sobre el nuevo liderazgo en Unidas Podemos, ha explicado que ha tratado "algo más" a Yolanda Díaz porque es ministra de Trabajo: "La interlocución ha sido buena. Los retos que tiene por delante son retos complicados". Sobre la ley del cambio climático, que se aprobará este jueves, Errejón ha explicado que "se queda vieja" y que "los objetivos que se proponen están bien, pero el medio ambiente está más afectado". "El Gobierno debería haber escuchado algunas de las enmiendas de las que les hemos hecho", ha matizado. "Creo que en España hay una gran conciencia climática. Los españoles sabemos que nuestro bienestar depende cada vez más de nuestras condiciones climáticas. Hay que unir a los que tienen miedo a no llegar a fin de mes con los que tienen miedo al fin del planeta", ha reconocido. Además, ha apuntado que las elecciones de Madrid fueron un "pequeño paso" para que la ola verde europea "llegue a toda España".

Íñigo Errejón (@ierrejon): “Creo que en España hay una gran conciencia climática. Los españoles sabemos que nuestro bienestar depende cada vez más de nuestras condiciones climáticas”

#LaHoraErrejón

https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/0HDufsen7o — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 13, 2021

09.40. India notifica más de 360.000 casos y enlaza más de tres semanas con más de 300.000 contagios diarios. El Gobierno de India ha confirmado este jueves más de 360.000 casos de coronavirus en el país, que enlaza ya más de tres semanas superando la barrera de los 300.000 contagios diarios, tras rebasar además los umbrales de los 23 millones de positivos y los 250.000 muertos durante la jornada del miércoles. El Ministerio de Sanidad indio ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 4.120 muertos —una cifra cercana al máximo de 4.205 confirmado el miércoles—, lo que eleva los totales a 23.703.665 contagios y 258.317 fallecidos. Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 3.710.525 casos activos en el país, 6.426 más que el día anterior —tras varias jornadas de descenso—, y ha agregado que 19.743.823 personas se han recuperado, incluidas 352.181 durante el último día.

09.30. Alemania confirma cerca de 17.500 casos y más de 275 muertos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves cerca de 17.500 casos y más de 275 muertos por coronavirus durante el último día, unas cifras superiores a las notificadas este miércoles que elevan los contagios totales a 3.565.704 y a 85.658 los fallecidos, según los datos recogidos por el Instituto Robert Koch. En estos momentos hay cerca de 239.700 casos activos en el país, con la incidencia acumulada durante los últimos siete días en 103,6 contagios cada 100.000 habitantes, una cifra que ha caído durante las últimas semanas tras un pico en marzo.

08.30. Combinar las vacunas de AstraZeneca y Pfizer aumenta los síntomas leves y moderados. La investigación del estudio Com-COV que compara los esquemas de dosificación mixtos de las vacunas de Pfizer/Oxford-AstraZeneca, muestra un aumento de la frecuencia de los síntomas leves-moderados en los que reciben cualquiera de los esquemas de dosificación mixtos. Las reacciones adversas fueron de corta duración, sin otros problemas de seguridad, añaden. Todavía no se conoce el impacto de los esquemas mixtos en la inmunogenicidad, y los datos se obtendrán a partir de este estudio. Los investigadores del estudio Com-COV, dirigido por la Universidad de Oxford y puesto en marcha a principios de este año para investigar la alternancia de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca y la de Pfizer, han presentado este miércoles datos preliminares que revelan una mayor frecuencia de reacciones leves o moderadas en los esquemas mixtos en comparación con los esquemas estándar. En una carta de investigación revisada por expertos y publicada en la revista Lancet, informan de que, cuando se administran con un intervalo de cuatro semanas, ambos esquemas "mixtos" (Pfizer-BioNTech seguido de Oxford-AstraZeneca, y Oxford-AstraZeneca seguido de Pfizer-BioNTech) indujeron reacciones más frecuentes tras la segunda dosis "de refuerzo" que los esquemas estándar "no mixtos". Añaden que las reacciones adversas fueron de corta duración y que no hubo otros problemas de seguridad. Matthew Snape, catedrático asociado de pediatría y vacunación de la Universidad de Oxford, e investigador principal del ensayo, afirma que aunque se trata de una parte secundaria de la investigación, el estudio no se ha realizado de forma sistemática.

08.00. Calvo admite la presión a las comunidades tras el estado de alarma pero insiste en que tienen competencias para actuar. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido este miércoles que tras el fin del estado de alarma las comunidades autónomas han asumido "presión", pero como "todos los gobernantes", y ha defendido que tienen las competencias para gestionar la pandemia en este punto, en el que la incidencia ya es baja en la mayoría de los territorios y se avanza en la vacunación. "La pandemia da mucha presión a los gobernantes, claro, pero a todos, también a las comunidades autónomas, que tienen evidentemente un haz de competencias intacto para tomar decisiones", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, ante las críticas de la oposición, principalmente del PP, por el fin del estado de alarma.