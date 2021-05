Directo | Ayuso, sobre un Gobierno con Vox: "Hay que ser humilde y generoso, vamos a ver en qué punto estamos"

Publicada el 14/05/2021 a las 08:30 Actualizada el 14/05/2021 a las 10:35

El fin del estado de alarma y el proceso de vacunación continúa marcando la actualidad política. Con la incidencia en tendencia descendente situándose en 166,32 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, Sanidad notificó este 5.701 nuevos casos de coronavirus, de los que 2.739 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. Pero la cifra para la esperanza son las 21.071.940 dosis de las vacunas administradas, el 91,2% de las recibidas. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el jueves que España recibirá durante el mes de junio un total de 13 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, pasando así de una entrega semanal de 1,7 millones de dosis a 2,7 millones, que supondrá "un nuevo salto cualitativo, de gigante, en la llegada de vacunas".

10.00. Esperanza Aguirre reivindica la reunificación del centroderecha para llegar al Gobierno. La que fuera ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reivindicado este viernes la reunificación del centro-derecha para que el PP pueda volver al Gobierno central. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Aguirre ha manifestado que tiene la sensación, por las encuestas que se han hecho con posterioridad, que el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo va a tener "alguna consecuencia" fuera de ese territorio. Aguirre ha señalado que a Pablo Casado "le debemos" que optara en su día por poner a Isabel Díaz Ayuso como candidata a la Comunidad de Madrid a y José Luis Martínez Almeida como candidato a la alcaldía de la capital, cuando ninguno de los dos eran conocidos. "Fueron capaces de aglutinar a los de Cs para que formaran parte del gobierno y a los de Vox para que apoyaran la investidura, y eso tiene muchísimo mérito", ha dicho.

Ya tenemos a Esperanza Aguirre en @CSurNoticias, radio y tv. En unos minutos en Despierta Andalucía. pic.twitter.com/ofEQ33QZlq — Carmen Torres (@carmentorrres) May 14, 2021

09.55. Ayuso cree que quizás sería "demasiado" que Vox presida la Asamblea con solo 13 diputados. La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, considera que quizás sería "demasiado" que Vox presida la Asamblea de Madrid con solo 13 de 136 diputados y ha recordado que ella se ha quedado solo a cuatro de la mayoría absoluta. Así ha contestado la dirigente madrileña al líder de esta formación, Santiago Abascal, que ha dicho en una entrevista radiofónica que Ayuso debería ser "generosa" con ellos, al necesitar su apoyo o abstención para gobernar, y ha indicado además que verían con buenos ojos que les cediese la Presidencia de la Cámara regional. "Estamos en un punto en el que es mejor que lo hablemos entre nosotros en vez de estar haciendo estos anuncios por los medios y teniendo en cuenta que hasta el 8 de junio no se configura la misma", ha manifestado en una entrevista en Antena 3. En este punto, ha hecho hincapié en que hay que tener en cuenta que un grupo que tiene 13 diputados en un parlamento de 136 "a lo mejor presidirlo es demasiado". "Habrá que verlo y yo lo que creo es que hay que ser generosos. Lo que no puede ser es lo que pasaba en la anterior legislatura, muchas veces con Ciudadanos, que no quería saber nada de Vox, pero cogobernaba gracias a ellos. Yo creo que hay que ser en esta vida no solo humilde sino también generoso", ha declarado.

09.40. Abascal asegura que Vox aceptaría ocupar la Presidencia de la Asamblea de Madrid y confía en la "generosidad" del PP. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que su formación aceptaría que la Presidencia de la Asamblea de Madrid sea "ocupada por parlamentarios" de su partido que podrían hacer "un papel institucional muy adecuado". En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Abascal ha recordado que su formación no ha exigido "nada a cambio" de la investidura de la conservadora Isabel Díaz Ayuso. "Si pensamos que el PP podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox", ha opinado. En esta línea, el líder de Vox ha reconocido que la Asamblea de Madrid "es un lugar muy importante" y ha insistido en la línea marcada por la candidata de su partido en la comunidad, Rocío Monasterio, que esta misma semana emplazó a Díaz Ayuso a elegir si quiere ser "generosa" con Vox a la hora de formar gobierno al no tener el PP la mayoría absoluta.

09.30. Ayuso, sobre un Gobierno con Vox: "Hay que ser humilde y generoso. Vamos a ver en qué punto estamos". Sobre el futuro Gobierno en la Comunidad de Madrid, la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso ha explicado en Espejo Público en Antena 3 que "hay que ser humilde y generoso": "Vamos a ver en qué punto estamos con Vox". "Me presentaré con un programa de gobierno y Vox tendrá que decir si me apoya o no", ha insistido. Asimismo, Ayuso también ha acusado a la izquierda de reducir su discurso a "cañas y toros". Preguntada por el paso de Pablo Iglesias, la conservadora ha asegurado que "la inmensa mayoría de los ciudadanos respira con su marcha".

09.20. Ayuso: "Nosotros no hemos primado la economía sobre la salud". La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en Espejo Público en Antena 3 que su Gobierno no ha primado "la economía sobre la salud": "Nosotros no hemos primado la economía sobre la salud". La mandataria ha reconocido que ahora "son los ciudadanos los que individualmente nos tienen que ayudar, nos tenemos que ayudar entre todos a falta de leyes". También ha defendido ante las críticas de la líder de Más Madrid, Mónica García, que "claro" que en la región los ciudadanos pueden hacer lo que les dé "la gana", pero ha apelado a la responsabilidad frente a la pandemia : "Solo faltaba que tuviéramos que hacer lo que dijera esta mujer o la izquierda, que es muy dada a decir qué tienes que cerrar, qué tienes que vivir de una manera determinada, que ya te daré una subvención y ya vendré a arreglarte la vida cuando es algo absolutamente falso". Sobre la vacunación, Ayuso ha insistido en que "lo ideal" sería que las empresas "a través de sus servicios, puedan vacunar al 100% de sus empleados" ya que así se desahogaría el sistema sanitario público".

08.40. India notifica más de 340.000 casos y rebasa ya los 24 millones de contagios. El Gobierno de India ha confirmado este viernes más de 340.000 nuevos casos de coronavirus en el país, que enlaza ya más de tres semanas superando la barrera de los 300.000 contagios diarios, y ha rebasado ya el umbral de los 24 millones de afectados totales tras superar los 250.000 muertos durante la jornada del miércoles. El Ministerio de Sanidad indio ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 343.144 casos y 4.000 muertos, hasta marcar unos totales de 24.046.809 contagios y 262.317 decesos, respectivamente. No obstante, el Gobierno indio ha vuelto a constatar un descenso de casos activos en el país, unos 5.600 menos, hasta los 3.704.893, y ha rebasado el umbral de los 20 millones de recuperados, tras confirmar 344.776 altas en las últimas 24 horas.

08.00. El Gobierno prorroga hasta el 29 de mayo la cuarentena a los viajeros procedentes de India. El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 29 de mayo la cuarentena obligatoria a los viajeros procedentes de India por el impacto de la variante india y las "evidencias" en torno a la misma, que "refuerzan la necesidad" de mantener esta medida. Así lo recoge la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, que señala que "no solo se mantienen las circunstancias que justificaron" la adopción de esta medida a finales del mes de abril, sino que el impacto del virus en las últimas semanas justifica su prórroga. Esta orden, que entrará en vigor el 15 de mayo, se mantendrá hasta el próximo día 29, pudiendo ser prorrogada si se mantienen las circunstancias que la motivan. Este miércoles, el Gobierno de India confirmó la muerte de más de 4.200 personas por coronavirus durante el último día, lo que supone una nueva cifra máxima en el país, que supera además los umbrales de los 23 millones de contagios y los 250.000 decesos en el marco de la pandemia.

07.30. Pfizer afirma que el Gobierno de Brasil ignoró su oferta de vacunas en 2020. El gerente de la farmacéutica Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, ha asegurado este jueves en una sesión de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Brasil, que este ignoró su oferta de vacunas, que hubiese supuesto la llegada de 1,5 millones de dosis para diciembre de 2020. Murillo ha sido citado para declarar en el marco de la comisión sobre las negociaciones con Brasil para la adquisición del inmunizador, para lo que Pfizer realizó seis propuestas sin éxito al Ejecutivo de Bolsonaro, según ha relatado el gerente, informa el medio brasileño G1. En la sesión, Murillo ha precisado que las propuestas de la farmacéutica se realizaron entre agosto de 2020 y febrero de 2021, con un cronograma que marcaba la entrega de 1,5 millones de dosis para diciembre de 2020 y 2,5 millones para marzo de 2021, lo que finalmente no se produjo debido al encallamiento de las negociaciones. "Nuestra oferta del 26 de agosto, al ser vinculante, y al estar en este proceso (de negociación) con todos los gobiernos, era válida durante 15 días (...) El Gobierno de Brasil no la rechazó, pero tampoco la aceptó", ha agregado, para referirse a que en el plazo marcado el Ejecutivo no atendió la propuesta.

07.00. Los estadounidenses vacunados pueden dejar de usar mascarilla en interiores. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han anunciado este jueves que las personas completamente vacunadas, pueden omitir el uso de la mascarilla y el distanciamiento social tanto en interiores como exteriores. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, ha dicho que "cualquier persona que esté completamente vacunada puede participar en actividades en el interior y al aire libre, personas adultas o niños, sin usar una mascarilla o practicar distanciamiento físico", según recoge la CNN. Asimismo, ha explicado que existen algunas excepciones como que las mascarillas serán obligatorias en viajes transfronterizos y ha advertido de que debido a que la evolución de la pandemia de coronavirus es "impredecible", está la posibilidad de revocar estas recomendaciones.