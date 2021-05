Miguel Urbán: "La marcha de Iglesias es consecuencia de la derrota estratégica de gobernar con el PSOE"

Publicada el 17/05/2021 a las 06:00

Miguel Urbán (Madrid, 1980) reparte su tiempo entre Bruselas, Lavapiés y los aviones que conectan ambos sitios. Es eurodiputado, líder de Anticapitalistas y una de las tres personas que participaron en una cena de 2013 en la que se alumbró Podemos. Otra de ellas era el propio Pablo Iglesias. Fuera de la formación morada desde hace algo más de un año por las discrepancias con la estrategia de compartir gobierno con el PSOE, Urbán presenta estos días en Madrid su último libro, ¡Viva la comuna! (editorial Bellaterra) coincidiendo con el 150 aniversario de la madre de todas las revoluciones obreras: la comuna de París de 1871. A su juicio, un hilo rojo conecta ese hito histórico con el resto de revoluciones obreras posteriores. También con el 15-M, del que acaba de cumplirse la primera década.

Pregunta. ¿Por qué un libro sobre la Comuna de París?

Respuesta. No queríamos que un hecho histórico tan importante para la izquierda y el movimiento obrero pasara sin pena ni gloria. Mucha gente desconoce la influencia de la Comuna de París sobre el resto de revoluciones. Allí se levantó por primera vez la bandera roja, en sus barricadas se compuso el himno de La Internacional. Y no solo eso. La experiencia de la Comuna tiene influencia en España: el federalismo español, el movimiento cantonalista...Hay un hilo rojo que une la Comuna de París con el resto de revoluciones posteriores, también con el 15M. Fue una revolución urbana que planteó medidas como suspender las deudas de los inquilinos que no podían pagar su casa o expropiar las viviendas vacías. Se abolió el ejército, se dio acceso universal y gratuito a la educación, se prohibieron las casas de juego, se expropió a la Iglesia…

P. Todo eso sigue pareciendo revolucionario 150 años después.

R. Aquí no es que no expropiemos a la Iglesia, es que ni tocamos las inmatriculaciones. El problema es que un siglo y medio después haya que seguir peleando estas cosas.

P. ¿Entonces la revolución se perdió o es que continúa?

R. Los comuneros le dieron una respuesta al ejército de Versailles: el cadáver está en tierra, la idea está en pie.

P. ¿Y quién enarbola hoy esas ideas y esa bandera roja?

R. El Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca parando desahucios. La bandera de la Comuna no es otra cosa que decir que nuestras vidas valen más que sus propiedades privadas.

P. ¿Los comuneros estarían contentos con el Gobierno de coalición?

R. El Gobierno de coalición tendría que haber huido de los comuneros. Porque en ese gobierno tan progresista no está solo Unidas Podemos, están también los que niegan la derogación de la reforma laboral, la regulación de los alquileres o los que quieren poner una tasa a las autopistas para no ponérsela a los ricos. El Gobierno tendría que huir de Madrid si hubiera una revolución como la de la Comuna.

P. ¿Unidas Podemos representa esos valores que usted dice?

R. El primer Podemos tenía esos elementos. Es pretencioso decir que algún proyecto encarna todo lo que se defendió en la Comuna. Cuando nació Podemos siempre dijimos que incluso el 15M era irrepresentable por ningún partido, tampoco por nosotros. Otra cosa es que sacáramos muchas lecciones de aquello. Quien pretenda decir que un partido encarna todo eso, se equivoca.

P. ¿Se esperaba la marcha de Pablo Iglesias?

R. Sí, me la esperaba desde que supe que dejaba la vicepresidencia del Gobierno para disputar las elecciones en Madrid. Yo creo que lo decide en ese momento. Evidentemente hay muchas razones personales, se ha machacado a pocas personas como se ha machacado a Pablo Iglesias. Pero es también una derrota de la estrategia de gobernar con el PSOE, de la incapacidad de conseguir conquistas materiales para la vida de la gente. Lo que más se recuerda de Podemos y el PSOE es la subida del salario mínimo y se produjo con Podemos fuera del Gobierno. Es la derrota de gobernar con ellos. Y esa derrota no es solo de Pablo, hay que conjugarla en plural.

P. ¿Qué le pareció su despedida?

R. Hizo una lectura honesta y dijo que daba un paso atrás porque él ya no servía para sumar. Yo sigo pensando que es el mayor activo que tiene Podemos…

P. ¿Usted cree que lo sigue siendo? Porque si él lleva razón en que ya no suma y usted lleva razón en que es el mayor activo, Podemos tiene un serio problema.

R. Sí, obviamente es un problema. Pero es verdad que la figura de Pablo estaba muy tocada por errores propios y por el machaque, eso se ve en los barómetros. Aunque él no va a dejar la política, eso es evidente. Otra cosa es que no sea en el plano institucional. Lo que sí creo es que su salida es abrupta y a veces es bueno no tomar decisiones en caliente y propiciar transiciones. Pero eso lo tienen que hacer y decir los que estén en Podemos y yo no lo estoy.

P. La reconstrucción del espacio con Yolanda Díaz e Ione Belarra al frente, ¿les interpela a ustedes de alguna forma?

R. Es evidente que todos tenemos un papel que jugar en la reconstrucción de un movimiento popular que haga frente a una ola reaccionaria global, pero es muy pronto para aventurar ese escenario. Cualquier tipo de reconstrucción tiene que partir de la autocrítica de todos y de la reactivación del tejido social ante lo que viene. No podemos hablar entre 3 ó 4 dirigentes para hacer una recomposición de la izquierda. Eso solo se puede dar en la calle. Pero sobre lo que pase en Podemos o Unidas Podemos, nosotros estamos fuera.

P. ¿Ha hablado con Pablo Iglesias desde su dimisión?

R. Le escribí para mandarle un abrazo y nada más.

P. ¿Y qué sintió al ver la marcha del hombre junto al que usted creó Podemos?

R. Yo llevo un año de adelanto en el luto porque nosotros nos fuimos. Otros están haciendo el luto ahora.

P. ¿Luto por Iglesias o por Podemos?

R. Por Iglesias nunca porque Iglesias no está muerto, seguirá haciendo política. Lo digo porque lo que nosotros creamos era un partido antagonista a la subordinación con el PSOE. Nosotros nacimos negándonos a gobernar con ellos. Cuando esa hipótesis se rompe, se rompe la hipótesis fundacional. Por eso en Anticapitalistas decidimos irnos y por eso yo ya hice el luto.

P. ¿Qué balance hace del proyecto tras la marcha de Iglesias?

R. Se han cambiado muchas cosas en este país gracias al 15M y a Podemos, pero el fracaso es que se ha cambiado mucho la política y poco la vida de la gente. Eso es un fracaso colectivo.

P. ¿Reversible?

R. Yo creo que habría que volver a intentarlo tarde o temprano aprendiendo de los errores.