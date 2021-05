Publicada el 18/05/2021 a las 15:18 Actualizada el 18/05/2021 a las 18:15

La ley trans sigue enquistada, tanto en el Gobierno como en el Congreso. Este martes, la proposición de ley registrada por ERC y el Grupo Plural, un texto prácticamente idéntico al borrador confeccionado por el Ministerio de Igualdad, no ha conseguido superar la primera gran prueba de fuego: su admisión a trámite. A falta de la votación final, los grupos han expresado ya sus posiciones. Pese a cosechar el apoyo de Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, EH Bildu y Grupo Mixto, la abstención del Grupo Socialista, unido al rechazo de la derecha, ha condenado a la ley al fracaso.

La abstención de los socialistas fue adelantada por Rafael Simancas horas antes del debate en la Cámara Baja. Y después de que el grupo asegurase que iba a facilitar la tramitación de la norma. La diputada Susana Ros ha comenzado su intervención subrayando que el Gobierno trabaja ya sobre una legislación específica que está "muy cerca de llegar al Consejo de Ministros". La socialista ha justificado su decisión apelando al contenido de la propuesta, cargada a su entender de imperfecciones insalvables. El texto "presenta contenidos que cuestionamos y que podrían ser de dudosa constitucionalidad" e incluso "la vía de enmiendas no sería suficiente para subsanar" las deficiencias detectadas. A partir de esta premisa, ha insistido en la necesidad de trabajar sobre una ley cargada de seguridad jurídica: "Sería ingenuo pensar que basta con querer los derechos para que se cumplan". Finalmente, la diputada ha reconocido el "ruido que se ha generado en torno a este debate" y ha dicho lamentar "profundamente los términos en los que se ha dado".

La ministra Irene Montero, que solicitó el lunes su intervención en el debate en representación del Gobierno, ha protagonizado una defensa sin matices de la proposición. "Esta ley tenía que haber llegado a esta cámara de parte del Gobierno y no lo he conseguido", se ha disculpado la ministra. Montero ha puesto en valor la ley y la ampliación introducida por los colectivos en torno al encaje del género no binario y las personas trans migrantes. "No es sólo la ley que ha propuesto para su debate el Ministerio de Igualdad, es la ley de los colectivos y las personas trans que llevan décadas luchando por sus derechos". Pero sobre todo, ha añadido la ministra, se trata del mismo texto que en 2019 obtuvo un "apoyo unánime" de todos los grupos. Se refiere a la ponencia que hace ahora tres años aterrizó en la Cámara Baja de cara a la reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo, un texto que fue avalado por todos los grupos del hemiciclo. "Es difícil de creer que una ley que tenía seguridad jurídica en 2019 no la tenga en 2021", ha cargado la titular de la cartera.

Irene Montero se ha comprometido además a que, si la propuesta no sale adelante por la vía parlamentaria, su ministerio conseguirá "convertir el derecho a la libre determinación de la identidad de género en una realidad" . A su juicio, tanto el propio Gobierno, como los grupos parlamentarios, los colectivos y las personas LGTBI, tienen una "tarea ineludible: llegar al Orgullo LGTBI de este año recuperando el consenso de 2019" para lograr que la cámara conceda un "apoyo únime" a los derechos de las personas trans.

La oposición de la derecha

El Partido Popular, que el lunes optó por no desvelar el sentido de su voto, dejando una posible abstención en el aire, ha confirmado finalmente su rechazo a la ley. La diputada Margarita Prohens ha criticado, durante su intervención, la ausencia de seguridad jurídica de la ley y el uso partidista del texto. "Estamos ante una proposición de ley que viene acompañada de ruido, nada tiene que ver con los derechos del colectivo", sino que ha servido a la izquierda para "usar a las personas como arma electoral". La parlamentaria ha insistido que toda ley en defensa de los derechos trans debe contar con "la máxima seguridad jurídica" y con el consenso no sólo de los legisladores, sino también de los especialistas sanitarios, quienes están ausentes de la proposición, ha censurado.

La oposición a la ley viene también de parte de la ultraderecha, representada institucionalmente por Vox. La diputada Lourdes Méndez ha criticado de forma contundente la propuesta, por ir en "contra de la biología" y también de "varios preceptos de la Constitución". Durante su intervención, la parlamentaria ha enumerado las principales polémicas que a su juicio entraña la ley, tales como la ausencia de "base científica y jurídica", el "ataque a la salud de los menores" y a la "patria potestad de los padres".

Méndez ha aprovechado además para hacer alusión a las consecuencias para las mujeres: ha recordado algunos de los principales asuntos de mayor controversia, como las secuelas de la libre determinación en los centros penitenciarios o en el deporte femenino. La diputada ha preguntado cómo afectará la proposición a la Ley contra la Violencia de Género y qué sucederá con las medidas específicas de discriminación positiva. "No son preguntas que nos hacemos sólo nosotros", ha añadido la parlamentaria, recuperando el argumentario del PSOE firmado por Carmen Calvo el verano pasado. Para reforzar su oposición, la diputada de extrema derecha se ha apoyado en las críticas del movimiento feminista y ha citado a las feministas históricas Amelia Valcárcel y Alicia Miyares, dos de las voces que han mantenido una crítica férrea hacia la ley.

Valcárcel y Miyares son, precisamente, dos de las firmas de un manifiesto suscrito por militantes socialistas, hecho público al tiempo que transcurría el debate parlamentario, que pide al partido expresar su rechazo a la ley. En el documento, titulado El PSOE debe seguir defendiendo los derechos de las mujeres, socialistas como Elena Valenciano y Soledad Murillo, entre otras, reclaman una oposición firme a una norma que "niega la realidad de las mujeres". "Esperamos coherencia y compromiso por parte de nuestro partido para que mantenga y defienda la posición adoptada" en el argumentario hace casi un año. "Las amenazas o chantajes de grupos de interés transgénero no puede ser el criterio que determine la posición del PSOE en la votación", reza el comunidado. A juicio de las firmantes, "ceder al chantaje y pretender posiciones intermedias imposibles es abandonar la defensa de la igualdad y dejar de lado la teoría y activismo feminista".

El apoyo de otros grupos

Ciudadanos, por su parte, confirmó su respaldo a la proposición el día previo a la votación. La diputada Sara Giménez ha defendido este martes la "conquista de nuevos derechos" que a su juicio no deben enfrentar a la ciudadanía. La parlamentario ha reprochado a los socialistas haberse puesto "de perfil" ante esta normativa: "¿No son ustedes los que defienden de una manera progresista la igualdad LGTBI? No se pongan de perfil y den la talla", ha instado desde el atril. Giménez ha hecho igualmente referencia al movimiento feminista y ha recordado que "la lucha de las mujeres trans" es también la lucha de las mujeres feministas.

Unidas Podemos también ha defendido el borrador, que a juicio del partido lleva el sello del Ministerio de Igualdad. "Un texto que tiene historia y lucha detrás, que se ha peleado y defendido por Unidas Podemos en su programa, en el acuerdo de Gobierno y en el Ministerio de Igualdad", ha dicho la diputada Sofía Castañón. El PNV, pese a matizar sus reparos ante posibles conflictos competenciales, ha expresado su voto a favor, del mismo modo que el EH Bildu, Grupo Mixto y los encargados del registro de la ley.