Directo | Marlaska cifra en 30 los migrantes que han entrado en Melilla y dice que serán "localizados" y "devueltos" si procede

Publicada el 21/05/2021 a las 08:10 Actualizada el 21/05/2021 a las 10:36

Cinco días después, la crisis humanitaria iniciada en Ceuta este lunes sigue dejando titulares. El líder del PP, Pablo Casado, ha doblado sus críticas al Gobierno, al que ha mostrado por un lado un apoyo verbal y, por otro, una crítica feroz. Los conservadores, así, se han sumado al argumentario de la derecha radical pidiendo más militares en la frontera, vinculando la inmigración a un problema de seguridad y hablando de "invasión" marroquí. Mientras tanto, el reparto de los menores que llegaron solos a la ciudad autónoma procedentes de Marruecos continúa marcando diferencias políticas.

La pandemia, además, se sitúa también en el centro de la actualidad de este viernes, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará un pasaporte covid con el objetivo de reactivar el turismo internacional de cara a este verano.

Por otro lado, se espera que el candidato de ERC, Pere Aragonès, se convierta en nuevo president de la Generalitat.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la jornada:

10.30. Calvo rechaza implicar al Rey en la crisis con Marruecos y ve bien la postura de EEUU de no decir "absolutamente nada". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que el objetivo del Ejecutivo ahora es restituir la relación con Marruecos tras el "asalto" a la frontera en Ceuta, pero ha rechazado que vayan a implicar al Rey para ello, al tratarse de una cuestión "política" que no se corresponde con sus funciones. Además, ha justificado la posición de EEUU de no decir "absolutamente nada" sobre esto, por un lado, porque la actitud que le interesa a España es principalmente la que toma la Unión Europea, y por otro, porque además supone un cambio respecto a la postura del anterior presidente estadounidense Donald Trump, que sí que entró en este asunto reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

10.20. Aragonès anuncia que Cataluña acogerá a los menores marroquíes de Ceuta que le corresponda. El líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha advertido al candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, de que serán "cómplices del secuestro de niños" si Cataluña acoge a una parte de los menores marroquíes que esta semana han cruzado la frontera por Ceuta, porque asegura que lo hicieron engañados, a lo que Aragonès le ha respondido que Catalua acogerá a los menores que le corresponda. "Ante el odio, conciencia humanitaria. Ante el odio y sus intervenciones, hoy les anuncio que responderemos a la situación humanitaria que se vive en Ceuta y Melilla acogiendo a los menores que nos correspondan", ha adelantado en su turno de réplica al líder de Vox en el Parlament en el pleno de investidura. El actual vicepresidente en funciones del Govern ha criticado el concepto de patriotismo de la formación de Garriga y ha parafraseado al político irlandés James Connolly para afirmar que "el auténtico patriotismo busca el bienestar de cada uno en la felicidad de todos", y ha asegurado que ese no es el de Vox.

10.00. Localizan nueve positivos de covid-19 entre los menores acogidos en Ceuta. El Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha localizado nueve positivos en coronavirus entre los menores acogidos en Ceuta tras su entrada irregular entre el lunes y el miércoles. Los casos diagnosticados tras la realización de 780 pruebas responden a tres chicos con menos de 15 años y a media docena con entre esa edad y 18. Uno de los contagiados ha necesitado de ingreso hospitalario y se encuentra en aislamiento de observación de urgencias en el Hospital Universitario de la ciudad autónoma, mientras que el resto permanecen en aislamiento en uno de los módulos prefabricados del albergue provisional de Piniers, adonde han sido trasladados desde los polígonos del Tarajal un total de 250 jóvenes. El resto, alrededor de 600, continúan en una nave acondicionada mientras el Gobierno de la Ciudad se hace con otras ubicadas en la misma zona para habilitarlas como alojamientos de emergencia.

Los sanitarios de Atención Primaria del INGESA en Ceuta han llevado a cabo las pruebas para diagnosticar COVID-19 a las personas que han llegado estos días a la Ciudad Autónoma desde Marruecos con todas las medidas de seguridad precisas. pic.twitter.com/uLwlQSYq3O May 20, 2021

09.25. Marlaska cifra en 30 los migrantes que han entrado en Melilla y dice que serán "localizados" y "devueltos" si procede. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado en 30 el número de migrantes que han logrado acceder a Melilla desde Marruecos saltando la doble valla. En una entrevista en la COPE, recogida por Europa Press, el titular de Interior ha explicado que todos ellos serán "localizados y se harán los procedimientos adecuados para que, en caso de que no sean acreedores de protección internacional, sean devueltos" a Marruecos. "Ayer hubo una pluralidad de intentos, donde tanto las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, como la Guardia Civil y Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas, han impedido que ese número importante de inmigrantes irregulares pudieran acceder", ha explicado Marlaska.

09.20. Aguirre critica la acogida a Ghali para tratarle de covid-19. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado este viernes que España tenga a Brahim Ghali, líder del Polisario, en un hospital de Logroño mientras se recupera del covid-19. Lo ha hecho en una entrevista en TVE en la que ha dicho que no entiende "la razón por la que no se cura a Ghali en Argel". "Siendo yo presidenta de la Comunidad de Madrid envié a un médico para curar a Fidel Castro", ha censurado.

Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) sobre la crisis migratoria: “No entiendo la razón por la no se pudo curar [a Brahim Ghali] en Argel. Siendo yo presidenta de la Comunidad de Madrid envié a un médico para curar a Fidel Castro”#LaHoraAguirrehttps://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/MMNooLKYJc — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 21, 2021

08.55. Borrell: "España no está sola". El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este viernes, en relación a la crisis humanitaria que vive Ceuta, que "la frontera exterior de un país de la UE es la frontera europea" y, que, por tanto, "la UE se movilizará para ayudar" a España. "Cuando no hay fronteras interiores, las fronteras exteriores son de todos. Lo que pase ahí nos afecta a todos los países y tiene que formar parte de las relaciones de ayuda y cooperación", ha dicho en una entrevista concedida a TVE en la que también ha asegurado que la migración tiene que ser un proceso "ordenado y regulado".

Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF), Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, sobre Ceuta: “España no está sola, forma parte de una Unión y esta unión se moviliza para ayudarla igual que pasó con Grecia hace unos meses”

#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/EqmHUIXGMt — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 21, 2021

08.30. España busca un acuerdo con Marruecos para agilizar la reagrupación familiar de los niños solos acogidos en Ceuta. Las autoridades españolas y marroquíes están negociando la aplicación de un procedimiento ágil para facilitar la reagrupación de los niños que cruzaron solos irregularmente la frontera de Ceuta y cuyas familias les reclaman desde Marruecos, que siempre se ha negado a aplicar los protocolos establecidos en la normativa para la repatriación de menores migrantes desde las ciudades autónomas por su reivindicación anexionista. Ello obligaba a los progenitores, según han explicado a Europa Press fuentes del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad y judiciales, a cruzar personalmente para recogerlos el paso del Tarajal, que permanece cerrado desde la declaración de la pandemia del coronavirus. La Policía Nacional ya ha reseñado a "más de 400" de los alrededor de 800 menores acogidos en una nave de los polígonos anexos a la frontera y en los módulos prefabricados de Piniers a la espera de que los militares monten un campamento de emergencia junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y las autonomías se hagan cargo de los 200 que ya tutelaba la Ciudad para liberar el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza.

08.29. El Gobierno incluye a Reino Unido y Japón en la lista de países exentos de restricciones para viajar a España. El Gobierno ha decidido incluir a Reino Unido y Japón en la lista de países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea a través de las fronteras exteriores. Así lo recoge la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, que justifica esta decisión arguyendo que España recibe un número de visitantes procedente del Reino Unido, "por lo que muchos sectores económicos necesitan adaptar sus capacidades con anticipación a los cambios que se produzcan en fronteras". En esta línea, la orden señala que actualmente se debate en el seno del Consejo de la Unión europea una modificación de la lista que es previsible que permita la inclusión del Reino Unido y de Japón entre los países exentos de restricciones. De hecho, como recuerda, varios Estados miembros ya los colocan en esa posición privilegiada.

Desde el próximo 24 de mayo se levantan la restricciones para viajar a España desde:



1. Australia

2. Israel

3. Japón

4. Nueva Zelanda

5. Ruanda

6. Singapur

7. Corea del Sur

8. Tailandia

9. Reino Unido

10. China



Más info @boegob https://t.co/sWkBcevbO9 — Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (@mincoturgob) May 21, 2021

08.26. Decenas de personas logran atravesar la frontera con Melilla tras intentarlo más de un centenar. Cientos de marroquíes han protagonizado la noche del jueves y madrugada del viernes saltar la doble valla que separa Melilla de Marruecos, algo que hasta ahora solo protagonizaban a este nivel personas procedentes del África subsahariana, ha informado Europa Press. Las entradas se han ido produciendo en varios grupos numerosos por distintos puntos del perímetro fronterizo, especialmente por la zona que abarca desde Farhana a Mariguari así como en la zona de Barrio, donde se toparon con la presencia del Ejército, que por primera noche realizaban labores de vigilancia en la valla, en unión de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

Efectivos de las Fuerzas Armadas refuerzan desde esta noche el servicio de vigilancia en el perímetro fronterizo



✔️ En la tarde de hoy se ha mantenido una reunión en la Delegación del Gobierno para diseñar el dispositivo de vigilancia



➕INFOhttps://t.co/L35KLOr5bu pic.twitter.com/W9uZAIQAb5 — Delegación del Gobierno en Melilla (@DelegGobMl) May 20, 2021

08.10. Marruecos dice que no chantajea y pide a España "aclaraciones" y que decida qué relación quiere. El ministro de Exteriores marroquí, Naser Bourita, ha defendido este jueves que Marruecos no está chantajeando a España y ha reclamado al Gobierno español "aclaraciones" por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y que decida el tipo de relación que quiere con el reino alauí. "Marruecos seguirá reclamando aclaraciones y seguirá considerando que este es el fondo de la crisis", ha recalcado en declaraciones a la agencia oficial MAP en referencia a la presencia de Ghali en España para recibir tratamiento médico por covid-19, sosteniendo que el argumento humanitario esgrimido por el Gobierno español "no engaña a nadie". Según Bourita, el Ejecutivo español ha intentado en los últimos días desviar la atención de la opinión pública y ha llevado a cabo maniobras para ocultar el verdadero motivo de la crisis con Marruecos, afeando que con ello se esté intentando convertir en responsables de la crisis a sus víctimas.

08.00. El Ejército se desplegó este jueves por la noche en la frontera entre Melilla y Marruecos para hacer frente a la presión migratoria. El Ejército se desplegó en la noche del jueves a viernes en el control de la frontera de Melilla con Marruecos para hacer frente a la presión migratoria tras la crisis surgida a raíz de la entrada de miles de personas a Ceuta desde el lunes y 80 a Melilla, al margen de varios intentos de centenares de migrantes que fueron abortadas por fuerzas españolas y marroquíes.