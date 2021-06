Sanidad fija que la mascarilla se deberá llevar siempre encima en la calle aunque "no la tengamos puesta"

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus

Publicada el 23/06/2021 a las 19:30 Actualizada el 23/06/2021 a las 20:43

A partir del próximo día 26 de junio, los españoles ya podrán estar al aire libre en espacios abiertos sin marcarilla. No obstante, esta decisión, que adelantó la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no será una vuelta a principios del 2020. "La mascarilla la tenemos que llevar siempre con nosotros aunque no siempre la llevemos puesta", ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles.

"Es una medida progresiva, gradual y prudente. Es importante y vendrá bien porque la ciudadanía la demandaba, pero hay que ser prudente", ha asegurado Darias. Además, la ministra de Sanidad también ha matizado que se tratan de "criterios homogéneos en todo el país" y, en consecuencia, se tiene que que aplicar en todos los territorios porque "es importante que seamos capaces de trasladar mensajes claros, sencillos y comprensibles para la ciudadanía".

¿En qué momento no será obligatorio usar la mascarilla? Darias ha enumerado varios escenarios:

No será obligatoria

Al aire libre en espacios abiertos siempre que respetemos la distancia interpersonal de 1,5 metros . Pero, será obligatorio si no se puede cumplir. Además, tal y como ha recordado Darias, será necesario llevar siempre una con nosotros, ya sea en un bolsillo, un bolso o colgada del brazo, "aunque no siempre la llevemos puesta".

. Pero, será obligatorio si no se puede cumplir. Además, tal y como ha recordado Darias, será necesario llevar siempre una con nosotros, ya sea en un bolsillo, un bolso o colgada del brazo, "aunque no siempre la llevemos puesta". En conciertos y eventos multitudinarios si son al aire libre, con los asistentes sentados y con metro y medio de separación . Si es de pie, seguirá siendo obligatoria la mascarilla.

. Si es de pie, seguirá siendo obligatoria la mascarilla. En residencias y espacios institucionalizados (como los parques de bomberos) donde el 80% de la población esté vacunada. Pero, será obligatoria para los trabajadores y los visitantes.



Seguirá siendo obligatoria

En espacios cerrados como un supermercado o una biblioteca.

como un supermercado o una biblioteca. En el tranporte público como aviones, trenes o autobuses. No obstante, los pasajeros de barcos podrán prescindir de la mascarilla en su camarote (como hasta ahora) y cuando estén en cubierta y puedan mantener la distancia interpersonal.



Preguntada si estas medidas son recomendaciones o una obligación, Darias ha aclarado que "será un Real Decreto Ley y se establecerá las condiciones en las que tenga su uso obligatorio y en las que no. Habrá que ceñirse a eso". "Esta medida de flexibilidad del uso de las mascarillas es una medida bien pensada, desde la evidencia científica y elaborado la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta", ha explicado Darias que ha recordado que "otros países de nuestro entorno" también han llevado a cabo esta medida.

El 50% de la población ya tiene una dosis de la vacuna

Tras calificar la imposición de la mascarilla como una de las medidas no farmacológicas que "mayor impacto" ha tenido y "tremendamente eficaz y útil" para el control de la pandemia, Darias ha asegurado que en la actualidad y con un "30% de la población con pauta completa y el 50% con una dosis" es el momento de introducir esta "flexibilización". "Entramos en la pandemia sin cartas de navegación, ahora con el avance de la ciencia y la evidencia científica ya sabemos cómo podemos parar la transmisión del virus", ha asegurado la ministra de Sanidad.

La ministra también ha destacado durante la rueda de prensa el descenso "lento pero consolidado" de los contagios en España. "La situación entre las comundiades se va homogeneizando y sólo dos presentan una incidencia acumulada de más del 20% superior a la media", ha explicado Darias que ha señalado a la vacunación como la culpable de estos datos "sean positivos". Asimismo, la titular de Sanidad ha explicado que este miércoles se han batido dos nuevos récords: el de pinchazos, 680.540 dosis en las últimas 24 horas, y el 50% de la población con una dosis. "Hemos sido el primer país de la UE que hemos conseguido el 100% de nuestros mayores de 80 años vacunados con pauta completa. Y en la franja de 70-79 años también estamos rozando el 100%", ha recordado la Darias que ha insistido que en septiembre tendremos a más del 70% de la población vacunada.