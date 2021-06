Sánchez y Aragonès pactan un diálogo sin prisas y sin vía unilateral

Publicada el 29/06/2021 a las 21:30 Actualizada el 29/06/2021 a las 22:13

Las dos partes asumen que no será fácil, pero la reunión mantenida este martes en el Palacio de La Moncloa entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès ha servido para refrendar la intención de ambos de que solo hay una salida al "conflicto político" que vive Cataluña: sentarse a negociar el tiempo que haga falta. Tanto el Gobierno de España como el Govern catalán asumen "las diferencias evidentes" de las que parten sus posiciones políticas, pero se emplazan a una negociación duradera que arrancará oficialmente la tercera semana de septiembre en la mesa de diálogo.

Tras algo más de dos horas y media de reunión en la sala Tàpies del complejo presidencial, el primero en comparecer para evaluar la cita fue el president de la Generalitat. Como es habitual, no lo hizo desde Moncloa sino desde el centro cultural de Blanquerna, la delegación catalana de la Generalitat en pleno centro de Madrid. En sus primera palabras, Aragonès se refirió al reconocimiento de ambos presidentes de la existencia de "ese conflicto político" y a la necesidad de encontrarle una solución que pase por "el diálogo y la negociación", alejando nuevamente del horizonte de Cataluña la vía de la unilateralidad. Aragonès incidió en la idea de que cualquier acuerdo que pueda alcanzarse "debe ser validado por la ciudadanía de Cataluña a través del voto".

Solo después de poner el énfasis en esas ideas de "diálogo y negociación", el president recordó que sus "propuestas" siguen siendo "la amnistía y la autodeterminación", y lamentó que, "hasta ahora, la del Estado siempre haya sido el 'statu quo'" para añadir que "ahora lo que esperamos es una propuesta de Estado para Cataluña". Preguntado por si esos planteamientos eran exigencias con las que su Govern se sentará en la mesa, el president puntualizó que no va a renunciar a la independencia, "pero tampoco a la negociación y el diálogo".

Fue el propio Pere Aragonès el que confirmó que, tal y como adelantó infoLibre, la mesa de negociación no se reactivará hasta el mes de septiembre, un foro de diálogo que prevé que pueda trabajar "durante los próximos dos años y, a partir de ahí, evaluaremos. Hará falta paciencia. Tenemos una oportunidad, nosotros la trabajaremos".

"Marco legal y democrático"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, calificó el encuentro como la oportunidad de "abrir una nueva etapa en la que dejemos atrás la confrontación y demos pasa a la concordia y la palabra. Es lo que nos permitirá retomar muchos asuntos que son importantes para Cataluña y cuestiones que son prioritarias para los próximos años". Preguntada por la comparecencia de Aragonès, Montero aseguró que en la reunión "no se trataron" asuntos como la amnistía y la autodeterminación y resaltó el valor de la Constitución de 1978 como el marco en el que encontrar soluciones: "No hay garantías de éxito, pero hay que encontrar soluciones en el marco legal y democrático. Aquí no se trata de que cada uno busque la solución que le parezca".

La portavoz reveló que Pedro Sánchez le pidió personalmente al president de la Generalitat que acuda a la próxima cumbre de presidentes autonómicos, que se celebrará en el mes de julio y, al igual que Aragonès, solicitó paciencia para que la nueva etapa pueda dar sus frutos: "Lo sencillo es levantarse en la primera reunión cuando uno constata que hay diferencias abismales. Pero si queremos sentarnos siendo conscientes de esas diferencias es porque creemos que dialogando y negociando juntos seremos capaces de construir un futuro para España y Cataluña, porque este Gobierno no entiende la una sin la otra".

Tanto María Jesús Montero como Pere Aragonès explicaron en sus comparecencias que durante el mes de julio echará a andar la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat para negociar cosas "del día a día de los ciudadanos" y abordar materias como la inversión, la financiación o la mejora del autogobierno, asuntos que ambas partes también se comprometen a abordar en la mesa de diálogo. La intención es, cuanto menos, dotarla del contenido suficiente para evitar que encalle, de nuevo, a las primeras de cambio.