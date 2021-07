Directo | Canarias pedirá al TSJC un toque de queda para las islas en nivel 3 y 4, mientras Gran Canaria sube a nivel 2

Publicada el 09/07/2021 a las 08:11 09/07/2021 a las 08:11

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este viernes, un día después de la polémica sobre el consumo de carne y una nueva jornada en la que sigue aumentando la incidencia acumulada:

07.54. Los detenidos por la paliza mortal a Samuel pasan este viernes a disposición del juzgado de guardia en A Coruña. Los jóvenes detenidos en relación con el asesinato del joven Samuel Luiz, de 24 años, pasarán este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de A Coruña, en funciones de guardia. Según han informado fuentes judiciales, los jóvenes detenidos serán trasladados desde la Comisaría de Lonzas al juzgado de guardia, el de Instrucción 1. Posteriormente, el número 1 remitirá al instructor de la causa, el número 8, que es el que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos, lo actuado para que ratifique las medidas acordadas, han aclarado las mismas fuentes judiciales.

07.49. Sánchez recibe este viernes a Ayuso en Moncloa tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este viernes en Moncloa, a las 12 horas, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de ser investida por segunda vez como máxima dirigente regional tras las elecciones del 4 de mayo. Esta será la segunda cita en menos de un año entre ambos dirigentes. En septiembre de 2020, se reunieron en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a petición de la presidenta para abordar la curva de contagios de coronavirus en Madrid. Juntos anunciaron, flanqueados por 24 banderas de España y la Comunidad de Madrid, la creación de un grupo de coordinación para la pandemia. Este nuevo encuentro se enmarca dentro de la ronda habitual que el presidente lleva a cabo con todos los dirigentes autonómicos cuando son nombrados. Según informaron desde Moncloa, el presidente del Gobierno dialogará con Ayuso "sobre las cuestiones mas importantes y urgentes de su territorio, entendiendo este encuentro como un intercambio necesario sobre las principales necesidades y aspiraciones de los ciudadanos de Madrid".

07.00. Canarias pedirá al TSJC un toque de queda para las islas en nivel 3 y 4, mientras Gran Canaria sube a nivel 2. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha informado este jueves que el Ejecutivo regional ha decidido solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) un toque de queda para las islas que se encuentran en nivel 3, como Tenerife, y en 4 —actualmente no hay ninguna— que comprendería entre las 00.30 horas y las 06.00 horas con el fin de restringir la movilidad. Así lo ha manifestado Trujillo en la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno tras los datos publicado este jueves por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que recogían 513 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, de tal forma que los casos acumulados en las islas se elevan a 63.812, si bien no ha habido que lamentar fallecidos por tercera jornada consecutiva, quedándose el total de óbitos en 791. Para Trujillo la limitación de la movilidad permitiría "coadyugar" ciertas aglomeraciones. Añadió que esta medida "no choca" con otras adoptadas la semana pasada para las islas en niveles 3, tales como que la hostelería pueda funcionar hasta las 00.00 horas.