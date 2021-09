Monedero, tras archivarse la querella de Vox: "La ultraderecha dice cosas que vimos en la Alemania de los años 30"

Publicada el 08/09/2021 a las 17:57 Actualizada el 08/09/2021 a las 18:32

El cofundador de Podemos y politólogo, Juan Carlos Monedero, ha subrayado de nuevo, tras el archivo de la querella interpuesta por Vox contra él, que la "ultradrecha hace y dice cosas" que ya se vieron "en la Alemania de los años 30", informa Europa Press.

"Y otro archivo. Claro que la gente de Vox me recuerdan a los sicarios que quieren un dios particular, olvidándose de que el cristianismo es empatía y compasión. Su odio no puede terminar bien. Repito: la ultraderecha hace y dice cosas que ya vimos en Alemania en los años 30", ha trasladado en un comentario en Twitter, adjuntando una información sobre la decisión de sobreseimiento provisional del procedimiento en el que figuraba como investigado.

La titular del Juzgado Número 16 de Madrid, Margarita Valcarce, ha acordado el archivo de la causa contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero en la que figuraba como investigado por identificar a Vox con crímenes de lesa humanidad como los cometidos por la Alemania nazi.

En un auto de 27 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora asegura que "procede decretar el sobreseimiento provisional de la causa" porque "no existen indicios de la comisión de ninguno de los delitos a que hace referencia el escrito de querella" presentado por el partido liderado por Santiago Abascal. Así, descarta posibles delitos de calumnias y de odio y un delito grave de injurias realizado con publicidad.

El dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha dado la enhorabuena a Monedero tras la decisión de la magistrada y ha comentado que "para la mayoría de la sociedad española, es obvio que el auge de la ultraderecha está en el origen del incremento de la violencia, el odio y la intolerancia".