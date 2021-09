Nacho Cano pretende construir en suelo público de Madrid una pirámide azteca de 30 metros para su nuevo espectáculo

Publicada el 17/09/2021 a las 08:14 Actualizada el 17/09/2021 a las 08:31

El músico Nacho Cano prevé la construcción de una pirámide de 30 metros de altura en la parcela de Hortaleza que le cedió el Ayuntamiento de la capital por un plazo de cuatro años en la que desarrollar espectáculos teatrales y musicales.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el Consistorio ya ha autorizado el uso temporal de esa parcela para hacer un teatro a cambio de un canon anual.

El teatro llevará por nombre Malinche, tendrá capacidad para 1.326 personas y una superficie de 5.000 metros, ha adelantado el periódico Hortaleza Periódico Vecinal. Se construirá además un aparcamiento de 400 plazas y una extensión de 10.000 metros cuadrados en el terreno municipal sito en la avenida de Machupichu.

Dicha parcela consta de 19.000 metros cuadrados y ha sido cedida de manera temporal por un periodo máximo de cuatro años durante los que el artista pagará 450.000 euros anuales. Transcurrido el plazo de cuatro años, si surge cualquier necesidad por parte del Consistorio, podrá no darle la autorización.

El concejal-presidente del distrito, Alberto Serrano, a preguntas de la oposición en el Pleno del distrito, afirmó que acudió a la casa del exintegrante de Mecano y empresario pensando que sería "una cámara oculta".

"Apareció un señor con pinta de Nacho Cano, me sorprendió que era bajito. Salen arquitectos, abogados y me cuentan que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero, que lleva diez años con este proyecto, tiene mucha ilusión", explicaba este jueves en la sesión plenaria. En opinión de Serrano, se trata de un "espectáculo grandioso". No quiso dar más detalles, dijo, porque le "cortarían" la cabeza.

Le preguntan si puede recibir a Nacho Cano. Le llevan a su casa. Le ‘sientan en un sitio’ y aparecen abogados y arquitectos para contarle que Nacho Cano viene a Hortaleza a perder dinero. Le suena todo un poco raro, y recomienda que pongan jamón.



#PlenoHortaleza pic.twitter.com/bn9jnwmyAK — Marcos Manzanero (@MarcosMManza) September 16, 2021

Según ha publicado Hortaleza Periódico Vecinal, el presupuesto del conjunto del complejo asciende hasta los 11,4 millones, y se estima que las obras se prolonguen durante un periodo de nueve meses. El nombre del mismo, además, hace referencia a Malinche The Musical Spain SL, compañía creada por Nacho Cano para la producción del espectáculo dedicado a Hernán Cortés.

A finales de agosto, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida confirmó la cesión del terreno a Nacho Cano, como había adelantó El Mundo poco después de que se supiera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había pasado unos días de vacaciones en una de las mansiones que Nacho Cano tiene en Ibiza. Meses antes, el 2 de mayo, el Ejecutivo madrileño le concedió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, la máxima distinción de la Comunidad de Madrid al músico, que alabó a la líder conservadora y le agradeció ser "buena presidenta". Dos días después se celebraron las elecciones autonómicas que dieron una aplastante victoria a Ayuso.