Montero sobre el insulto de un parlamentario de Vox: "Tratan de humillar y cuestionar a las diputadas"

Publicada el 22/09/2021 a las 16:56 Actualizada el 22/09/2021 a las 17:10

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha referido a la situación vivida este martes en el Congreso, cuando un diputado de Vox insultó a una diputada del PSOE llamándola "bruja" durante un debate sobre el aborto, asegurando que se trata de "una falta de respecto" pero también "una constante" desde "los grupos de la oposición". En rueda de prensa y preguntada por el suceso, Montero ha señalado que la palabra oposición le "viene grande" a Vox, así como al PP, del que cree que "hace mucho" que se "ha salido de la cancha de juego de la democracia y de los derechos humanos" y hace "seguidismo" de la "agenda de la extrema derecha", según informa Europa Press.

Así, Montero señala como "práctica bastante habitual" entre la oposición el "tratar de humillar y cuestionar en sede parlamentaria" a las diputadas, así como "blanquear" el ejercicio de la "violencia política" contra las mujeres que defiende el avance de derechos.

En este sentido, la ministra ha puesto en valor la labor de su departamento a la hora de poner en marcha "políticas decididas" hacia una "nueva generación de derechos feministas", como la reforma integral que están llevando a cabo de la ley de salud sexual y reproductiva.

Además, ha explicado que no solo se va a tratar un "abordaje integral" del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sino que se busca una "apuesta decidida por la educación sexual integral" de los menores "independientemente de quienes sean sus padres" y "del colegio al que vayan". "Tiene que recibir una educación sexual que les asegure que pueden ser quienes quieren ser sin miedo, culpa, y sin discriminación", ha declarado, antes de señalar que esta educación es "la única forma de construir una sociedad basada en buenos tratos" y "contra el odio" de la "extrema derecha".

"Si no eres bruja, eres gorda o fea o puta, si me permiten"

La responsable de Igualdad ha realizado estas declaraciones tras el encuentro mantenido con la consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat de Cataluña, Tània Verge, quien ha calificado el suceso del Congreso como "un acto específico de violencia política contra las mujeres", un delito que, ha recordado, ya se recoge en la normativa catalana. Se trata, ha explicado, de una violencia que se realiza "con la intención de humillar" y "desacreditar" a las mujeres "no por sus oponiones o por los proyectos que defiende", sino por "lo que son", ha indicado. "Si no eres bruja, eres gorda o fea o puta, si me permiten", ha señalado.

Además, ha apoyado a la ministra en su inclusión del PP dentro de este marco de discriminación ya que, según ha indicado, los conservadoers han recurrido la reforma de la ley de violencia de género catalana en la que se ha incluido esta violencia política e institucional contra las mujeres.

Montero y Verge han mantenido este miércoles una reunión "intensa" en la que, según ha explicado la ministra, han "abordado los principales retos de trabajo conjunto" en materia de Igualdad, como el eje de redistribución tiempo o los cuidados, para "garantizar" la igualdad real y los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género, las garantías de los derechos de las personas LGTBI y de las racializadas. En el encuentro, ha señalado, ha habido una "amplia sintonía" en los objetivos de trabajo y, tras esta primera reunión se ha inaugurado una "dinámica de trabajo" que esperan que continúe el resto de la legislatura.

La comunicación será fluida entre ambas administraciones

En este sentido, Montero ha indicado, que la comunicación será fluida entre ambas, así como entre sus equipos y que, por ello, no necesitarán "obligarse" a una periodicidad o a marcar "plazos fijos". La titular de Igualdad ha señalado, además, que en este contacto están dispuestas a tratar tanto los consensos como los disensos que, ha reconocido, también "existen".

Por su parte, la consellera ha destacado que se trata de las dos únicas estructuras administrativas "centradas en exclusiva en políticas de igualdad de género, LGTBI y no discriminación étnico racial", y ha confirmado que entre ambas comparten "una apuesta firme por una transfromacion feminista sin complejos" que "vaya a la raíz de las desigualdades estructurales que sustentan las discriminaciones y las violencias" y que pongan "los cuidados en el centro".

"Sin igualdad no hay libertad posible", ha declarado durante su intervención en la rueda de prensa, en donde sí ha reconocido diferencias en cuanto a la autodeterminación de los territorios. En este sentido, Verge ha reclamado una mayor "codecisión efectiva" que permita a otras administraciones participar en el diseño de políticas, de forma que las medidas "atiendan a la realidad territorial". También se ha mostrado preocupada por la "escasa" dotación de los fondos europeos a medidas feministas. A su juicio, el Plan autorizado ha "priorizado" en líneas estratégicas hacia sectores "masculinizados". Aún así, la consellera ha apuntado que en materia feminista ambos departamentos se van a encontrar "siempre" y ha mostrado su deseo se "trabajar de forma conjunta" a través de una "codecisión real".