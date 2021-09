Publicada el 29/09/2021 a las 06:00

Ha pasado casi un año desde que PSOE y Unidas Podemos firmaron un acuerdo para regular los alquileres. El entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le sacó a Pedro Sánchez in extremis el compromiso de aprobar una ley estatal de vivienda en un plazo máximo de tres meses. Fue el último escollo entre los socios de coalición para alcanzar un acuerdo presupuestario de cara al año 2021. Once meses después, ni hay ley de vivienda ni hay acuerdo sobre la regulación de los alquileres. Los socialistas prefieren “no vincular” esa negociación con las cuentas generales del Estado. Unidas Podemos sostiene que, sin bajar los precios del alquiler, no habrá Presupuestos.

La última reunión entre los socios de la coalición ha tenido lugar este mismo martes y ha sido al más alto nivel. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, mantuvieron un encuentro de trabajo después del Consejo de Ministros para intentar desbloquear la situación. Fuentes conocedoras de la reunión aseguran que “se han producido avances definitivos” en casi todos los aspectos de la norma a excepción de uno: la intervención del mercado del alquiler para bajar los precios que se consideren abusivos en zonas declaradas tensionadas por las administraciones públicas. Es decir, un año después, el desacuerdo sigue siendo el mismo.

En la parte socialista del Ejecutivo admiten estar dispuestos a poner topes de precios a los contratos nuevos de arrendamiento de viviendas y a limitar las subidas. Pero no a bajarlos por ley, al menos de momento. Algo que para Unidas Podemos supone un incumplimiento “inaceptable” de lo firmado. Según fuentes del equipo morado en el Gobierno, durante las conversaciones han ofrecido al PSOE una solución intermedia: que a la hora de rebajar un arrendamiento considerado abusivo se pueda aplicar un porcentaje diferencial al índice de precios para que la bajada no sea tan brusca. Por el momento, el movimiento de ficha de Unidas Podemos no ha tenido consecuencias y el acuerdo continúa bloqueado.

Lo que se espera es que la presión sobre los socialistas se incremente también en los próximos días a nivel parlamentario. De hecho, si no hay novedades de última hora, los socios morados del PSOE registrarán este jueves junto a la mayoría de aliados parlamentarios del Gobierno y con el respaldo de los secretarios generales de UGT y CC.OO y representantes de las plataformas antidesahucios, un proyecto de ley de vivienda alternativo. Durante los últimos meses, Unidas Podemos se ha sumado a las concentraciones de apoyo a los sindicatos de inquilinos

Presupuestos retrasados

En Moncloa, de hecho, se empieza a asumir que es muy complicado que llegue el acuerdo presupuestario al Consejo de Ministros de la semana que viene, fecha tope marcada por Pedro Sánchez para conseguir presentar las cuentas “en tiempo y forma”. En cualquier caso, en el equipo del presidente se confía en que habrá Presupuestos y que los habrá pronto, y que la presentación del anteproyecto no pasará de la primera quincena de octubre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que “los acuerdos se cocinan a fuego lento”, aparcando por tanto las prisas de su socio por sacarlos adelante de manera inminente. “Es evidente que no hemos llegado a un acuerdo”, añadió. Además de la regulación de los alquileres, el impuesto de sociedades sigue siendo otra de las medidas en disputa para las cuentas generales del estado. Para los de Yolanda Díaz es requisito imprescindible que el proyecto de Presupuestos cuente con una medida en materia fiscal que califican de “imprescindible para el sostenimiento del estado de derecho”.

Públicamente, tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta económica se han mostrado abiertos al establecimiento de un tipo mínimo del 15%, la petición de sus socios. Sin embargo, hasta el momento la medida sigue sin cerrarse entre los equipos negociadores del ministerio de Hacienda y de Unidas Podemos. Fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno, consideran que “la actitud del PSOE es demasiado tranquila y acomodada para lo que supone una negociación de Presupuestos”. Apuntan esas mismas fuentes que los morados también confían en que habrá Presupuestos aunque ven casi imposible que sea posible el acuerdo antes de la semana que viene.

Paquete de ayudas sociales

Sobre la mesa de la negociación presupuestaria también se discuten otras propuestas de Unidas Podemos en materia de derechos sociales. Proponen los morados, por ejemplo, un paquete de apoyo a familias que incluiría una prestación por crianza de 100 euros al mes para todas las familias con niños de entre 0 y 3 años, así como la ampliación de permisos de paternidad y maternidad a los seis meses y medidas de apoyo económico a las familias monoparentales.