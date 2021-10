Directo | Registrados nueve terremotos durante las últimas horas en La Palma, uno de ellos de magnitud 3,5

Publicada el 03/10/2021 a las 10:00 Actualizada el 03/10/2021 a las 12:34

Sigue en infoLibre el minuto a minuto la actualidad de este domingo:

12.30. Desaladoras portátiles garantizarán unos 6.000 metro cúbicos diarios de agua agrícola en las zonas afectadas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja junto con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas de La Palma en un plan para garantizar el riego de mantenimiento en las plantaciones de plátano afectadas por la erupción volcánica. Para ello, se instalarán dos plantas desaladoras portátiles en el área de Puerto Naos que garantizarán un caudal aproximado de 6.000 m3 diarios. Además, el Ministerio ha ordenado el traslado de un buque cisterna desde la Península que permitirá aumentar de forma sustancial el caudal de agua para riego. La puesta en funcionamiento de estas plantas tendrá en cuenta los diferentes factores que condicionan este tipo de operativas, como son, en este caso, el traslado hasta Puerto Naos, la calidad de agua en el punto de toma, y el posterior traslado a la red de riego. Según las previsiones, esta operativa podrá estar en funcionamiento en un plazo de entre diez y quince días, una vez las plantas desaladoras portátiles lleguen a Puerto Naos. Se espera que las instalaciones lleguen a la isla de La Palma este mismo martes.

12.20. Ayuso declina hacer declaraciones a su llegada a la plaza de toros de València porque "es el día del presidente del PP". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declinado este domingo hacer declaraciones públicas a su llegada a la plaza de toros de Valencia alegando que hoy "es el día del presidente del Partido Popular", Pablo Casado. Ayuso fue este sábado la protagonista indiscutible de la jornada tras su llegada de Estados Unidos, donde ha pasado una semana por un viaje institucional para buscar inversiones y potenciar la marca Madrid. Este domingo, a su llegada -poco antes de las 11.00 horas-, Ayuso ha declinado hacer declaraciones ante el grupo de periodistas y cámaras de televisión que la han rodeado. Al ser preguntada expresamente qué le parecen las críticas de algunos barones tras su discurso en València, la presidenta madrileña ha respondido que no iba a hacer declaraciones porque "es el día del presidente".

12.10. Compromís da la "bienvenida" al PP con un vídeo frente a la plaza de toros: "No os vayáis sin pagar (otra vez)". Compromís ha dado la "bienvenida" a la Convención Nacional PP con una proyección en un edificio en frente a la Plaza de Toros de Valencia en el que se podía leer: "Casado, por favor, no os vayáis sin pagar (otra vez)", en referencia al Congreso del PP de 2008 en Feria Valencia. La coalición ha proyectado un vídeo en un edificio frente al coso que comenzaba con los papeles de Bárcenas pasados por una trituradora de papel en el que se podía leer: "Bienvenidos a València , la ciudad donde ya no se roba". Compromís ha emitido el vídeo con motivo de la Convención Nacional del PP en Valencia, y a raíz de las declaraciones de su secretario general, García Egea, que reclamaba que "Valencia tiene que volver a ser lo que era". El anuncio va acompañado de un segundo vídeo en el que afirman que "gracias a la llegada del gobierno de Joan Ribó, la ciudad de Valencia ha dejado de ser ejemplo de corrupción, despilfarro y ruina, para convertirse en la València de los barrios, la bici, la sostenibilidad, la huerta, la Albufera, las playas, la diversidad, el orgullo, la igualdad, la música, la cultura, las fallas y para convertirse en una València mejor".

11.50. Casado, tras reunir a más de 9.000 personas en Valencia: "El PP vuelve a llenar la plaza de toros". El líder del PP, Pablo Casado, ha sacado pecho este domingo tras reunir a más de 9.000 personas en el acto de cierre de la Convención Nacional del PP que se celebra en la plaza de toros de Valencia, un acto que ha amenizado Dj 'El Pulpo'. "Gracias a los que no habéis podido entrar. Se han desbordado las previsiones. El PP vuelve a llenar la plaza de toros de València", ha proclamado Casado a las puertas del coso, desde donde ha querido saludar a los militantes del partido que se han quedado en la calle por las limitaciones de aforo. Fuentes del PP han indicado a Europa Press que el partido ha completado el aforo permitido, con alrededor de 9.200 personas. Según han añadido, más de 3.000 afiliados y simpatizantes de la formación no han podido entrar en el recinto. Casado ha llegado al filo de las 11.00 al coso valenciano, acompañado de su mujer, Isabel Torres, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. 'Oa, oa, oa, Casado a la Moncloa", han gritado a su llegada entre aplausos.

11.40. Camps vuelve a un acto del PP diez años después para apoyar a Casado. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha llegado pasadas las 10.40 de la mañana de este domingo al cierre de la Convención Nacional del PP en la Plaza de Toros de Valencia, a donde no acudía a un mitin de los conservadores desde que dejó la presidencia hace diez años. Camps ha destacado que ve el "mismo ambiente de alegría, ilusión y esperanza" entre los militantes congregados en la Plaza que veía hace diez años. "Tenemos que estar aquí en la plaza apoyando a Pablo Casado hacia la presidencia del Gobierno y a Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat". Así, el exdirigente conservador ha atendido a los medios de comunicación antes de entrar a la Plaza de Toros de València, donde se espera un lleno de unas 10.000 personas para arropar a Pablo Casado en esta última jornada que pone el fin a la semana de la Convención Nacional de la formación.

11.30. Copernicus detecta 946 construcciones destruidas por el volcán de La Palma. Los últimos datos aportados por el satélite Copernicus -de ayer a las 13.02 horas- indican que habría 1.074 construcciones afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, 946 de ellas destruidas y 128 dañadas. También hay 33,2 kilómetros de carreteras que han quedado inutilizadas en las vías LP-2, LP-212, LP-211 y LP-213, mientras que la extensión de la colada es ya de 397,5 hectáreas.

11.05. Registrados nueve terremotos durante las últimas horas en La Palma, uno de ellos de magnitud 3,5. La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche un total de nueves sismos en el entorno de la erupción del volcán Cumbre Vieja, tres de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLg). La magnitud máxima registrada fue de 3,5 (mbLg) correspondiente al terremoto localizado al noreste del municipio de Fuencaliente a las 04.16 horas. La mayoría de los terremotos se localizaron entre 11-14 km de profundidad en la zona donde comenzó el enjambre el 1 de septiembre.

10.40. Miles de personas empiezan a llenar la plaza de toros de València para apoyar a Casado en el cierre de la Convención. Miles de personas han empezado a abarrotar la plaza de toros de Valencia desde poco después de las 9.30 horas para apoyar a Pablo Casado en el cierre de la Convención Nacional del partido, que este domingo pondrá su broche final después de una semana recorriendo España. Casado clausurará a partir de las 12.00 horas este cónclave, en el que también intervendrán la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, y el nuevo presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. También tomará la palabra el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Finalmente, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, participará en la Convención con un vídeo tras no poder viajar a Valencia por las negociaciones que está llevando su formación política para sacar adelante los Presupuestos de su país, según ha informado el PP.

10.30. Puigdemont aterriza en Cerdeña (Italia) para declarar este lunes. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha aterrizado este domingo hacia las 9.00 horas en Cerdeña (Italia), según han confirmado fuentes de la Oficina de Carles Puigdemont a Europa Press. Puigdemont vuelve a Italia una semana después de su detención y puesta en libertad en L'Alguer (Cerdeña) para declarar este lunes ante el tribunal sardo, que estudia la petición de extradición enviada por el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena. El abogado italiano del expresidente, Agostinangelo Marras, ha afirmado que actualmente "hay todos los elementos" para que la euroorden no se ejecute y que, desde el punto de vista procesal, sería una decisión sin fundamento, ha dicho textualmente.