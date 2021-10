Marlaska, ante la posible extradición de Puigdemont: "Lo que decidan los jueces italianos será lo correcto"

Publicada el 03/10/2021 a las 16:00 Actualizada el 03/10/2021 a las 16:20

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este domingo ante la posible extradición a España del expresidente catalán huido Carles Puigdemont, pendiente de declarar este lunes en Cerdeña tras haber sido detenido en dicha isla hace una semana por la ejecución de una euroorden del Tribunal Supremo español, que "lo que decidan los jueces italianos será lo correcto". Así lo ha subrayado el ministro en declaraciones a los periodistas en Córdoba con motivo del acto central de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo, dentro de la Semana Institucional del Instituto Armado que se festeja en dicha ciudad desde el miércoles de esta semana hasta el día 9, según informa Europa Press.

No obstante, Grande-Marlaska ha dicho que a él no le gusta hacer pronósticos y que "lo importante es confiar en los distintos poderes, en este caso en el poder judicial italiano, que es un poder judicial europeo", de manera que "ahí está el entorno de la orden europea", ha remarcado.

Cabe señalar que la defensa del expresidente de la Generalitat ha remitido a última hora del viernes una nueva demanda de medidas cautelares al Tribunal General de la Unión Europea para recuperar su inmunidad como eurodiputado, de cara a frenar el proceso recién abierto en la Justicia italiana para decidir sobre su entrega a España después de su reciente detención.

Boye afirma que Puigdemont podría volver a España antes "de lo que muchos creen"

Por su parte, el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que eventualmente podrá regresar a España: "Será cuando llegue el momento, pero falta bastante menos de lo que muchos creen".

En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press este domingo, ha explicado que podría volver si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le otorgara la inmunidad y la Abogacía del Estado la avalara. Ha añadido que sería prudente volver a siempre y cuando conozca "la posición de la Abogacía del Estado" para garantizar que el expresidente no es detenido en su entrada al país, adonde no vuelve desde 2017.

Preguntado por cuándo cree que la Abogacía del Estado podría posicionarse respecto a la inmunidad de Puigdemont, ha respondido que podría suceder entre ahora -y según si hay medidas cautelares- "y marzo o abril, cuando se resuelva el pleito de fondo". Sin embargo, ha abogado por ser prudente y no poner fecha a su posible regreso, ya que sería "poco profesional" por su parte además de una decisión no le corresponde tomar, porque asegura que se trata de una acción política y no jurídica.