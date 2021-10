Cuatro semanas de la erupción del volcán: la nueva colada que se dirige al mar está a 200 metros del acantilado

Cuando se cumplen cuatro semanas del inicio de la erupción del volcán de La Palma, las coladas que se ubican al sur de la montaña de La Laguna continúan evolucionando en dirección al oeste de la islacon un "enorme aporte de energía" y en estos momentos se sitúan a una distancia de apenas unos cientos de metros del mar. Asimismo, el centro de emisión que se reactivó hace un par de días continúa con una actividad intermitente pero mucho menor, según informa Europa Press.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha indicado que la colada primigenia sigue estando alimentada de manera "muy débil"; sin embargo, la colada que se encuentra más próxima a la montaña de La Laguna tiene un "enorme aporte de energía", al igual que la colada situada más al norte y de la que surgió un apéndice "muy delgado", de apenas 5 metros de ancho.

Esta colada, según explicó Miguel Ángel Morcuende, está avanzando hacia el sur y la previsión es que vuelva a unirse a la que está más próxima a la montaña de La Laguna, que ha continuado evolucionando en dirección al oeste y en estos momentos se sitúa a una distancia de unos 200 metros del mar. Al igual que ocurrió con la colada primigenia, cuando la lava entre en contacto con el agua del mar se producirán pequeñas explosiones y desprendimientos de ácido clorhídrico, por lo que Morcuende ha avisado de que antes de que esto ocurra se aplicarán medidas de protección civil, como puede ser el confinamiento de los vecinos de la zona.

La superficie afectada se mantiene en 724,95 hectáreas, pues no hay datos actualizados, y la anchura máxima entre las coladas es de 2.350 metros, aproximadamente.

El director técnico del Pevolca ha señalado, además, que la sismicidad se sigue manteniendo en la misma zona que en los días anteriores y a profundidades intermedias y profundas, por lo que "no hay excesiva preocupación" en este sentido. Algo similar ocurre con la deformación, que se ha mantenido estable e incluso ha bajado respecto a días anteriores.

Informe del Comité Científico

Del informe del Comité Científico del Pevolca se desprende que la erupción fisural continúa mostrando mecanismo estromboliano y el Índice de Explosividad Volcánica (VEI por sus siglas en inglés), en el caso de esta erupción sigue hasta ahora en 2.

Las coladas que tienen una mayor actividad son las que han traspasado el campo de fútbol y la que atravesó la montaña de La Laguna por el suroeste, que se encuentra a unos 250 metros de la línea de costa. Asimismo, siguen activos los centros de emisión del cráter y el centro que se reactivó hace dos días continúa con una actividad intermitente pero mucho menor.

El frente de colada que se mueve hacia el mar lo hace a 15 m/h y a 1270°C. Se encuentra a 200 metros del acantilado a las 12,15 hora canaria / The lava front that moves to the sea does so at 15 m/h & 1270 ° C. It is located 200 meters from the cliff at 12:15 Canarian time pic.twitter.com/i3pDLikbfq