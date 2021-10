Publicada el 17/10/2021 a las 01:19 Actualizada el 17/10/2021 a las 01:49

Este domingo la nueva Ejecutiva socialista será refrendada oficialmente por abrumadora mayoría después de que, a última hora del sábado, Pedro Sánchez le diera oficialidad a su nueva dirección tras una larga ronda de contactos con todos los líderes territoriales del PSOE. Es precisamente el equilibrio territorial una de las claves del nuevo, pero no la única.

Destaca, por ejemplo, el acercamiento entre Moncloa y Ferraz con la incorporación de hasta seis ministros en la nueva Ejecutiva: Félix Bolaños, María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, Pilar Alegría, Carolina Darias y Diana Morant. También una mayoritaria presencia de mujeres, con hasta el 60% de la composición del nuevo equipo, así como una media de edad sensiblemente más joven: 47 años, diez menos que la anterior. Los socialistas destacan que se trata, además, de una Ejecutiva "diversa" con gran presencia territorial.

Como adelantó infoLibre, forma parte de la nueva dirección la portavoz en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, que ocupará la Secretaría Política Internacional y Cooperación al Desarrollo. También destaca la designación de la diputada en el Congreso, Andrea Fernández, como nueva secretaria de Igualdad de los socialistas.

Además de Félix Bolaños, que se encargará del departamento de Reforma Constitucional y Nuevos Derechos, los puestos de mayor responsabilidad orgánica quedan en manos de Adriana Lastra (vicesecretaria general) y de Santos Cerdán (secretario de Organización, en sustitución de José Luis Ábalos), números 2 y 3 de partido, respectivamente, por detrás del secretario general, Pedro Sánchez. El portavoz de ese equipo será el diputado por Jaén, Felipe Sicilia.

Lista completa de la nueva Ejecutiva del Partido Socialista en su 40º Congreso:

Presidenta: Cristina Narbona Ruiz (Madrid).

Secretario General: Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Madrid).

Vicesecretaria General: Adriana Lastra Fernández (Asturias).

Secretario Organización: Santos Cerdán León (Navarra).

Secretaria Igualdad: Andrea Fernández Benéitez (CyL).

Secretaría de Estrategia y Acción Electoral: Javier Izquierdo Roncero (CyL).

Secretaría de Política Municipal: Alfonso Rodríguez de Celis (Andalucía).

Secretaría Política Autonómica: Guillermo Fernández Vara (Extremadura).

Portavoz: Felipe Sicilia Alférez (Andalucía).

10- Secretaría Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública: Llanos Castellanos Garijo (Madrid).

11- Secretaría de Estudios y Programas: Idoia Mendia Cueva (Euskadi).

12- Secretaría Política Internacional y Cooperación al Desarrollo: Hanna Jalloul Muro (Madrid).

13-Secretaría Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana: Arcadi España García (C. Valenciana).

14-Secretaría de Memoria Democrática y Laicidad: Patxi López Álvarez (Euskadi).

15- Secretaría Reto Demográfico: Maite Pérez Esteban (Aragón)

16- Secretaría Unión Europea: Iratxe García Pérez (CyL).

17- Secretaría de Transición Ecológica Justa y la Preservación de la Biodiversidad: Marc Pons Pons (Baleares)

18- Secretaría de Política Economía y Transformación Digital: Pedro Casares Hontañón (Cantabria).

19- Secretaría Cultura y Deportes: Manuela Villa Acosta (Madrid)

20- Secretaría para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social: Juan Francisco Serrano Martínez (Andalucía)

21-Secretaría de Industria, Comercio y Turismo: Patricia Blanquer Alcaraz (C. Valenciana)

22- Secretaría de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo: Montse Mínguez García (Cataluña).

23- Secretaría de Formación: María Márquez Romero (Andalucía)

24- Secretaría de Educación, Formación Profesional: Mª Luz Martínez Seijo (CyL).

25- Secretaría de Ciencia, Investigación y Universidades: Diana Morant Ripoll (C. Valenciana).

26-Secretaría de Movimientos Sociales, Diversidad y Mayores: Beatriz Carrillo De los Reyes (Andalucía).

27-Secretaría de Transparencia y Regeneración Democrática: Francisco Lucas Ayala (Murcia)

28-Secretaría Emprendimiento e Impacto Social: Amparo Marco Gual (C. Valenciana)

29-Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: Ana Mª Romero Obrero (Andalucía)

30- Secretaría de Sanidad y Consumo: Carolina Darias San Sebastián (Canarias)

31-Secretaría para la Reforma Constitucional y Nuevos Derechos: Félix Bolaños García (Madrid)

32-Secretaría LGTBI: Víctor Gutiérrez Santiago (Cataluña)

33-Secretaría del PSOE Exterior: Pilar Cancela Rodríguez (Galicia).

34-Secretaría de Políticas Migratorias y Refugiados: Luc André Diouf (Canarias).

VOCALES:

35- Manuel García Salgado (Cataluña)

36- Sabrina Moh Abdelkader (Melilla)

37- María Nieves Ramírez Moreno (Andalucía)

38- Mª Jesús Montero Cuadrado (Andalucía)

39- Pilar Alegría Continente (Aragón)

40- Isabel Rodríguez García (CLM)

41- Elisa Garrido Jiménez (La Rioja)

42-Alvaro Martínez Chana(CLM)