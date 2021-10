Directo | Las coladas cubren ya 891,9 hectáreas de terreno y destruyen 2.143 edificios, según Copernicus

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este domingo:

10.00. La luz vuelve a marcar el domingo más caro de la historia. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista sube este domingo un 0,98% respecto al sábado, hasta los 213,29 euros el megavatio hora (MWh), marcando el domingo más caro de la historia tras superar el anterior récord de la semana pasada. Respecto al pasado domingo, en el que la luz se situaba en 209,63 euros, la subida es del 1,75%, según los datos del operador de mercado eléctrico OMIE consultados por Europa Press. Esta es la tercera semana en el que el precio de la luz marca su récord de un domingo de manera consecutiva. El precio más alto de este domingo se dará entre las 20.00 y las 21.00 horas, cuando alcanzará los 271,80 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará entre las 16.00 y las 17.00 horas, con 174,93 euros/MWh.

09.00. Registrados más 60 sismos en La Palma desde las 00.00 horas, varios de magnitud 3,9. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado desde las 00.00 horas de este domingo y hasta las 07.10 unos 63 terremotos al sur de Cumbre Vieja, en La Palma, varios de ellos de magnitud 3,9 en el municipio de Mazo. No obstante, el terremoto de mayor magnitud alcanzó los 4,9 y tuvo lugar en la tarde de este sábado a unos 38 kilómetros de profundidad al suroeste de Mazo y con una intensidad IV. En el caso de la pasada noche, hubo dos movimientos de 3,9 en Mazo, a las 03.22 y a las 04.33 horas, teniendo este último una intensidad III-IV. En general la sismicidad se mantiene estable con magnitudes entre 2,4 y 3,9 a profundidades medias y estables pero no se descarta que en los próximos días los sismos ganen en intensidad y puedan llegar a seis.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma #CumbreVieja #LaPalma Our #RapidMappingTeam has delivered its 2⃣9️⃣th updated map It is based on COSMO-Skymed NG radar imagery As of 23 October at 07:14 UTC: ▶️ Extent of the lava flow: 891,9 ha (+14 ha in ~12h) ▶️ 2,143 destroyed buildings (+14) pic.twitter.com/wHjGzv7dvp

08.30. Copernicus actualiza el monitoreo en la zona del volcán, que afecta ya a 889 hectáreas y 2.263 edificaciones. Copernicus ha actualizado en la tarde de este sábado el monitoreo de la zona del volcán Cumbre Vieja, en El Paso (La Palma), cuya lava ha cubierto desde que comenzó la erupción el 19 de septiembre un total de 889 hectáreas, afectado o destruyendo hasta el momento 2.263 edificaciones e infraestructuras. Así se desprende de los datos del satélite del programa dependiente de la Unión Europea según el último mapeado correspondiente a la situación que había a última hora de este viernes, 22 de octubre. Por su parte, de las 2.263 infraestructuras dañadas por la lava, 2.129 han sido destruidas y 134 han sufrido daños; mientras que respecto a las carreteras, son 64,9 los kilómetros de vías destruidas y otros 3,5 kilómetros que podrían tener daños.

#EMSR546 #ErupciónLaPalma



Today’s optical acquisition was cloudy, so our #RapidMappingTeam is using the COSMO-SkyMed NG radar image below, acquired this morning at 07:14 UTC, to produce its 2️⃣9️⃣th updated map



Many thanks to @ASI_spazio and @e_geos for providing the imagery! pic.twitter.com/Zxww89L2iN