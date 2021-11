Directo | Sánchez reúne este martes a Calviño, Díaz y otros tres ministros para fijar una posición sobre la reforma laboral

Publicada el 02/11/2021 a las 08:18 Actualizada el 02/11/2021 a las 08:58

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes, segundo día de la 26º cumbre del clima de Naciones Unidas —más conocida con su acrónimo COP— que se celebra en Glasgow (Escocia, Reino Unido) y la jornada en la que se reunirán la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, para tratar las diferencias en torno a la reforma laboral:

08.14. Sánchez reúne este martes a Calviño, Díaz y otros tres ministros para fijar posición común sobre la reforma laboral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado este martes a mediodía a las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y a los ministros de Hacienda, Seguridad Social y Educación, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Pilar Alegría, respectivamente, para fijar una posición común en las negociaciones con los agentes sociales para reformar el mercado laboral. La reunión se celebrará en el Palacio de La Moncloa tras el pulso entre Díaz y Calviño a cuenta de esta negociación y después de que el propio Sánchez haya generado malestar entre Podemos y entre sus socios de gobierno por evitar hablar de derogación de la reforma laboral de 2012 y referirse únicamente a la necesidad de "reconstruir algunas cosas que se hicieron" mal entonces. Este encuentro se produce un día antes de que la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral, en la que hasta ahora sólo figuraba el Ministerio de Trabajo en nombre del Gobierno, estrene mañana el nuevo formato acordado por el PSOE y Unidas Podemos para dar entrada en esta negociación a otros ministerios.

08.01. Los candidatos pactados por PSOE y PP para el TC y el Tribunal de Cuentas se someten este martes al examen del Congreso. La Comisión de Nombramientos del Congreso examina este martes a los candidatos acordados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional que habían caducado, así como los de los consejeros del Tribunal de Cuentas, también pendientes de renovación. A partir de las 09.30 horas, la citada Comisión, que preside la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, comienza a recibir a los cuatro candidatos pactados por los dos partidos mayoritarios para el Tribunal Constitucional. Los primeros en desfilar por la Cámara Baja serán los candidatos del PP, esto es, Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, y Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a los que seguirán los aspirantes de la parte socialista: Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.

06.00. Cuixart urge en un libro a un nuevo referéndum y explorar estrategias de "lucha no violenta". El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido un compromiso para celebrar un nuevo referéndum en Cataluña cuanto antes, sin concretar si debe ser acordado o unilateral, y explorar estrategias de "lucha no violenta" para presionar al Estado por la independencia. Así lo expone en el libro Aprendizajes y una propuesta (Ara Llibres), que llega este martes a las librerías y que recoge fragmentos del dietario que empezó a escribir cuando entró en la cárcel con el fin de mirar "hacia el futuro, sin dejar de plantar cara a la represión". Según Cuixart, hay que comprometerse a celebrar un nuevo referéndum "cuanto antes y sin más adjetivos, le complazca o no al Estado", y cree que esto es lo que quería decir cuando manifestó Ho tornarem a fer (Lo volveremos a hacer).

00.00. Robles, sobre el pulso Díaz-Calviño: "Yo estoy con la posición del presidente del Gobierno". La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado posicionarse con respecto al pulso entre las vicepresidentas del Gobierno Yolanda Díaz y Nadia Calviño por la reforma del mercado laboral y ha asegurado que su posición está con la del presidente del Gobierno. "Díaz y Calviño son vicepresidentas, pero quien constitucional y legalmente marca las directrices es el presidente. A veces algunos se olvidan de que ellas no son el presidente", ha manifestado Robles este lunes en una entrevista en Trece, recogida por Europa Press. En este sentido, ha remarcado que la posición que ella comparte es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que, a su juicio, "es lo razonable" y es la persona que "marca las grandes líneas en materia de política exterior y económica".