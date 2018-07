Publicada el 13/07/2018 a las 09:15 Actualizada el 13/07/2018 a las 10:39

La aristócrata y empresaria alemanaapunta a Juan Carlos I como beneficiario de la amnistía fiscal de 2012 del exministro Cristóbal Montoro. Según las grabaciones develadas por OKdiario y El Español, en las que Corinna conversa con el excomisarioy el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, el rey emérito se acogió a la amnistía para traer a España parte de la fortunada amasada durante su reinado, y que permanecía en cuentas suizas. La excompañera sentimental de Juan Carlos I explica que "las cuentas de banco en Suiza que no volvieron con la amnistía las han puesto a su nombre". Se refiere al familiar lejano del rey emérito, con residencia en Mónaco y que se dedica a las finanzas.En la grabación, la aristócrata apunta que solo una parte del dinero de Juan Carlos I permaneció en un banco suizo a nombre de su primo. De esta forma, Álvaro de Orleans constituiría, junto con el abogado suizo, el aparato de testaferros de Juan Carlos de Borbón para ocultar las cuentas y el patrimonio acumulado durante años. Corinna asegura que "ahora están tratando que yo pase esas cosas [las cuentas suizas que no volvieron con la amnistía] a Álvaro a través de Dante. Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un delito".El excomisario del CNI José Manuel Villarejo afirma que estaspodrían ser solo el principio. En una carta que envió al expresidente Mariano Rajoy, Villarejo revela que la expareja del rey emérito posee un grueso archivo "con datos personales y privados [...] de las personalidades más relevantes de España".Este archivo procedentes de los servicios secretos españoles, según explicó Villarejo a Rajoy, agruparíaque contendrían "los datos más sórdidos y oscuros" de personalidades de las altas esferas del poder del país. El excomisario relata que el monarca Juan Carlos I entregó esta documentación a Corinna allá por 2010, cuando su estado de salud era débil, para que ella pudiera protegerse si finalmente él moría.