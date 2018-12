Filosofía a mano armada, en 'tintaLibre' diciembre

Publicada el 03/12/2018 a las 06:00 Actualizada el 03/12/2018 a las 11:00

Esa mano que apunta la sien en nuestra portada de diciembre es la mano armada de la Filosofía. Una declaración de intenciones. Fue un atraco dejar a Platón aparcado en el arcén de los planes de Bachillerato, pensando quizás que lo útil en este mundo solo es el horizonte tecnológico o financiero, aprender cómo engatusar con una startup, ser un peón de la gran estafa financiera.y el eterno retorno, el imperativo categórico y el Leviatán a esos muchachos y muchachas que en la periferia del sistema se preguntan todavía con curiosidad quiénes somos y qué hacemos en este mundo mirando más allá de la pantalla de su teléfono inteligente -¿inteligente?-.cuando las redes, sus negocios, sus respuestas instantáneas a la felicidad (un 'me gusta' ahora, otro más tarde, un tiempo vigilado por el dedo acusador) derrocaron al pensamiento que surge del malestar, de la memoria de los hechos y de las cosas, el humanismo que desciende de la Ilustración y que hasta esta orilla nos ha traído. Perdimos la batalla cuando Grecia, tanto la de Tsipras como la de Parménides, se trasladó a Silicon Valley, entró en el apeadero olvidado de la historia y el nuevo mandarín californiano cimentó su imperio global a semejanza de la postmodernidad y, permitan, de la posverdad. ¿Qué hace Platón en la era Facebook? De momento, resistir, pedir un turno de intervención que todavía no se le ha concedido en la tertulia.¿Y ahora qué? ¿Por qué esta operación de salvamento y rescate casi humanitaria de un gobierno con mala conciencia? ¿No es ya materia olvidada esto de la Filosofía? ¿No era Sócrates un radical de primera hora y Spinoza un hebreo resentido? ¿Y el marxismo no fue esa corriente que se quedó sin luz hace ya un par de revoluciones industriales? Así resuena el eco de los biempensantes.Filosofía a mano armada esy el logos que marcó el progreso de la mente y nos enseñó a criticar el poder y a ser libres. La posibilidad dey democrático depende en gran manera de recuperar las preguntas y admitir que el diálogo es la única vía posible para dirimir litigios políticos y aceptar el consejo de la sabiduría.¿Acaso no fue Platón el primer pensador de la República? Ahora que la mayoría confunde la Academia con Operación Triunfo, se impone recuperar el aroma de aquellas aulas donde se sentaron una vez profesores como Aranguren en la Complutense, Marcuse en Fráncfort o Foucault en La Sorbona. Aroma a pensamiento libre, a rebeldía, a desobediencia civil como, también en este número, nos recuerda