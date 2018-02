Comparto con vosotros una bonita vista de La Moncloa nevada. Espero que los más pequeños hayan podido disfrutar de la nieve, a la vez que pido mantener la precaución y la prudencia ante la climatología adversa. MR

#NievaEnMadrid pic.twitter.com/TdfYc9kAC7 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 5 de febrero de 2018

qué selfies más chulas saca su móvil. — Luis Endera (@Luis_Endera) 5 de febrero de 2018

Muy agradecida Presi aunque yo preferiría compartir el sueldo vitalicio de cualquier ex presiLo mismo dp de 40 años trabajando no me llega ni para la compra... — Luisa (@LuisaMIC) 5 de febrero de 2018

Abrigense bien, que hace mucho frio a un que seguro que dentro de la moncloa estarán bien calentitos, no como el resto de mortales que no pueden poner la calefacción y si la ponen no pueden comer o comprar los medicamentos o pagar la luz, bueno son las cosas de los mortales — VolteretaTAXI (@taxivoltereta) 5 de febrero de 2018

Mire usted

Hacerse un selfie, mientras otro le sacá una foto, con una nevada del copón, en plena calle, con tan sólo un traje y a 2° de temperatura, no se que mensaje quiere transmitir.

Pero desde luego, no cuela.

Haga algo más importante. — ໓คงi໓ (@kaos__21) 5 de febrero de 2018

Hombre, bonita vista... es usted haciendo una foto. ¿Bonita? Va en gustos. Yo prefiero ésta. pic.twitter.com/3Cb7v84Tj1 — Blanca Landázuri (@ZuriLanda) 5 de febrero de 2018

¿Por qué la foto que subes eres tú haciéndote una foto y no la foto que te has hecho?



Me ha quedado un frase muy Rajoy — Magíster cuoco (@_Ethan_23) 5 de febrero de 2018

La nevada que afecta desde el domingo a buena parte del norte y centro peninsular parece que sí la ha disfrutado de lo lindo el presidente del Gobierno. Así de ufano se mostraba Mariano Rajoy en este pseudo-selfie......que los tuiteros han comentado profusamente:"Cuanto peor mejor"