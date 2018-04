"Incontinencia verbal"

Lo de Catalá solo tiene una explicación: aprovechando las circunstancias pretende que el poder político controle, aún más si cabe, al Poder Judicial. Y el PSOE lo aplaude. — Pedro-Víctor Álvarez (@Pedro_VictorII) 30 de abril de 2018

Cifuentes, con múltiples sospechas y polémicas, acaba dimitiendo por robar dos botes de crema; y Catalá, tras 4 años de pésima, negligente y gravísima gestión de la Justicia, acabará dimitiendo por una simple insinuación, que además parece tener fundamento. ¡Qué jodidos estamos! — Chris (@GonChristopher) 30 de abril de 2018

Soy muy poco fan del ministro Catalá pero en este caso lo apoyo, ¿Quepasa los jueces son intocables, los jueces son Dios, no se equivoca nunca? ¡venga ya! — Adrián Albacete V. (@a_albacete_v) 30 de abril de 2018

Para una vez que acierta el PP, van y se le echan encima: La Audiencia de Navarra pidió al Poder Judicial que inspeccionara al juez del voto particular de La Manada https://t.co/kA9zkh4Hrr pic.twitter.com/kP7UFwjnl4 — Francisco M. Ortega (@franmaop) 30 de abril de 2018

Lo del ministro Catalá es una vergüenza para un Estado de Derecho y la administracion de justicia.

Pasamos del Estado de Derecho al Estado de los Rumores.

Dimita y vayase al Salvame, estara en su salsa. #catala — Antrela (@aglivefootball) 30 de abril de 2018

La qué ha liao el Ministro .... Catala incontenencia verbal... pic.twitter.com/itAeKGaJXH — Cé (@Ce7010) 30 de abril de 2018

El juez que quería indultar a La Manada "tiene un problema" según Catalá... y Llarena no? — House of CAT (@Houseof_CAT) 30 de abril de 2018

Francamente, me extraña q Catalá se haya inventado algo. Sería demasiado grave. — José Manuel Cuéllar (@jmcuellar12) 30 de abril de 2018

Curioso, al final van a hacer dimitir a un ministro del PP por decir una verdad como un templo: que el juez que pidió la absolución de la manada no está bien de la puta cabeza. Lo único en lo que puedo estar de acuerdo con él. #Catalá — txillo (@kagetxillo) 30 de abril de 2018

"Todos saben que alguna persona tiene algún problema y una situación singular, que el consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares.... creo que eso se podría haber evitado. Me sorprende que el Consejo no actúe”. Esas palabras, pronunciadas por el ministro Rafael Català a propósito de la sentencia contra La manada han molestado y mucho en la judicatura. Aunque el ministro no ha ido más allá en sus acusaciones, según las sentencias del Tribunal Supremo, el juez Ricardo Javier González ha sido sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y el 2000.