La moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez nos está dejando grandes frases para el imaginario popular, de las que, por supuesto, se han hecho eco las redes sociales. Los memes, las bromas, las reivindicaciones, y las libres interpretaciones del debate político, por parte de los internautas han protagonizado también la mañana.

Después de tantos ataques e improperios en la tribuna del Congreso, llega la hora de reírse de la realidad en Twitter, donde una de las declaraciones que más fans ha recopilado ha sido la de la "República islámica catalana" de Abascal.

A continuación repasamos algunos de los mejores:

- Tranquilo Santi, los demás no me ven, solo tú. Nombra a la Unión Soviética, China, frente popular, Soros, estercolero multicultural y Mostoles,. Sobretodo Móstoles. #MojónDeCensura pic.twitter.com/XallyG0sHR

-Santiago no hay huevos a juntar todo lo que odias en una frase

+Qué no!? Sujétame el cubata

-República Islámica Catalana, nunca se me habría ocurrido... pic.twitter.com/S03JeycmKR