"Hablar de #SalvarlaNavidad hoy, es mearse en las 435 muertes de ayer", Twitter se indigna con la idea de anteponer las fiestas a la vida

Si hay palabras que se estén repitiendo por encima de covid-19 o coronavirus durante la última etapa de la gestión de la pandemia esas han sido: salvar la Navidad. Tanto es así que a muchos la situación ya se les ha hecho bola y la red social del pajarito ha vuelto a hacer de las suyas.

La indignación ha surgido en contraposición a los que claman poder celebrar las fiestas por encima de todo, con el hashtag #SalvarlaSanidad, que se ha hecho fuerte con una imagen en la que se juega con las letras de Navidad y Sanidad. Por otro lado, no han faltado los tuits de mofas con las propuestas de "salvadores" para estas fiestas con Chuck Norris o Bruce Willis (en La jungla de cristal) como protagonistas, así como las propuestas de beber un chupito cada vez que alguien diga o escriba "salvar la Navidad".

Una vez más los tuiteros le quitan hierro a la vida. ¡Disfrutad del tuitómetro de hoy! Esperamos que os saque alguna sonrisa.

Yo, cada vez que oigo lo de salvar la Navidad. Amos, no me jodas. pic.twitter.com/MgnUtgpReL

Cada vez que oigo lo de "Salvar la Navidad" me viene esto a la cabeza... pic.twitter.com/PAGyHVPD7g

Salvar la Navidad....Suena bien pero... De que servirá salvarla si no estamos todos para celebrarla ‍♂️ pic.twitter.com/UJ6cVPKx0z

En estas circunstancias, decir "Salvar la Navidad" me suena igual que decir "Salvar a Godzilla" pic.twitter.com/lxxLUR4kOL

—HAY QUE SALVAR LA NAVIDAD.

—Pero que se está muriendo la gente.

—ME LA SUDA, LO IMPORTANTE SON LOS NEGOCIOS.

—Pero si no tienes ninguno.

—QUE LOS RICOS SEAN MÁS RICOS ES LO MEJOR, SI SE MUERE MI MADRE POR EL CAMINO ME DA IGUAL. ME VOY A LAMERLE EL CULO AL JEFE, QUE YA ES HORA.