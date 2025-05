Genocidios de ayer y hoy

Cualquiera tiene una mala tarde. El otro día, medio destemplado y siendo más guiñapo que persona, me puse a deambular por las veintitrés plataformas de streaming que pago para no ver. Como el algoritmo me tiene calado, no me costó dar con el publirreportaje que ansiaba mi febrícula. American Manhunt: Osama bin Laden. Está en Netflix y da lo que promete: la enternecedora historia de un mogollón de agentes de la CIA, tristes por el 11S, pero bastante excitados ante la oportunidad de lanzar por los aires todo el adobe de Afganistán. «Bush nos pidió que le llevásemos la cabeza de Bin Laden en hielo seco», recuerda uno, con los ojos chispeantes de la emoción. ¿Crimen de guerra o patriotismo? La eterna cuestión americana.

El documental narra en varios capítulos la secuencia posterior al shock tras el atentado: los ataques indiscriminados contra edificios supuestamente arrendados por Al Qaeda, los miles de civiles muertos a causa de esos bombardeos a ojo de buen cubero (no diga «lesa humanidad», diga «daños colaterales»), la brillante idea de levantar un centro de detención ilegal en Guantánamo, las patanerías de la CIA (no diga «chapuzas», diga «héroes caídos») y, finalmente, la vulneración del derecho internacional con el objetivo de infiltrar a una pandilla de las fuerzas especiales en Pakistán con el respetable propósito de cometer un crimen de estado. Para diluir tanta psicopatía, de tanto en tanto el director enfoca a algún mandamás del Pentágono para que exprese sus reservas a lo de torturar a prisioneros a los que ni siquiera se les ha llevado a juicio. «Estábamos en una disyuntiva: o respetar los derechos humanos o evitar nuevos atentados en suelo estadounidense». ¿El resultado? Ni lo uno ni lo otro.

Quizás fuese el mal cuerpo, pero cuanto más avanzaba el programita, más simpáticos me caían los yihadistas. Por lo visto, uno de los implicados en el acabose del World Trade Center ya lo había intentado años atrás, metiendo en el sótano una furgoneta hasta los topes de dinamita. El fulano estaba obsesionado con las torres y bueno, ¿qué hay más americano que perseguir un sueño hasta alcanzarlo?

Ojalá Dios me dé vida y pueda disfrutar, dentro de veinte años, de otra trepidante docuserie que me cuente las sensatísimas razones por las que unos inocentes colonos israelíes tuvieron que vengarse setenta veces siete de las tropelías de Hamás

Uno de los militares menos chalados (si hubiese otro Nüremberg, a este no haría falta ahorcarlo, solo encerrarlo de por vida) excusaba el desaguisado bélico apelando a la idiosincrasia nacional. «Estados Unidos es así. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor nuestra respuesta fue declararles la guerra. Teníamos que vengar a nuestros compatriotas». El argumentito merece que saquemos la calculadora. En los atentados del 11S murieron cerca de tres mil personas. Durante la invasión de Afganistán, en torno a sesenta mil civiles, cincuenta mil talibanes y setenta mil miembros de las fuerzas de seguridad locales. Yo tendría cuidado con las matemáticas: como los de las barbas te compren el razonamiento, el skyline de Nueva York se te queda como el de Albacete.

Menos mal que estas cosas ya no pasan. Total, la administración Bush era un curso de Educación Especial con armas nucleares, Obama desmontó Guantánamo (le dieron el Nobel por eso, ¿verdad?) y la comunidad internacional jamás permitirá que semejante carnicería vuelva a producirse. Fíjense, Israel mató anteayer a otros cincuenta civiles y no ha faltado un minuto para que Trump declare que va a «ocuparse» de Palestina, porque le da en las narices que están «pasando muchas cosas malas». Ojalá Dios me dé vida y pueda disfrutar, dentro de veinte años, de otra trepidante docuserie que me cuente las sensatísimas razones por las que unos inocentes colonos israelíes tuvieron que vengarse setenta veces siete de las tropelías de Hamás. «Estábamos en una encrucijada: sabíamos que matar niños estaba mal, pero…».