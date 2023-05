580 millones para Atención Primaria (¿aplauso o cacerolada?)

Se le reprocha a Pedro Sánchez que abusa de los anuncios de medidas e inversiones millonarias en esta campaña electoral. No ha habido presidente alguno de gobierno que no haya hecho anuncios generosos en vísperas de elecciones (a ver quién supera aquel Plan de Apoyo a las Familias pregonado por Rajoy en mayo de 2015 con un total de 15.000 millones de inversión). Uno tiene la duda de si tantos anuncios no se fagocitan unos a otros y pierden por tanto efectividad en el plano electoral, pero en cualquier caso, bienvenidos sean 580 millones de euros (ojalá fueran el triple) para algo tan básico como reforzar “las infraestructuras y equipamientos de la Atención Primaria” (ver aquí). ¿Se acuerdan de todo aquello que considerábamos imprescindible en lo peor de la pandemia? Pues hay medidas a las que sólo se puede reaccionar con un aplauso o una cacerolada.

Este anuncio de 580 millones como “partida finalista” que las comunidades autónomas tendrán que destinar, sí o sí, a introducir mejoras en los 13.000 centros de salud para evitar la saturación y las listas de espera no surge por esporas ni es una improvisación electoralista, aunque su anuncio se interprete en esa clave. De hecho la inversión que se aprobará en el próximo consejo de ministros está contemplada en los Presupuestos Generales, sólo faltaba activarla. Lo importante, en puertas del 28M y si queremos aprender algo del pasado, es comprobar qué hace cada comunidad autónoma con el dinero que el Estado le traslada para una competencia descentralizada. Hace poco más de un mes analizábamos en infoLibre el destino de otros 172 millones que el Gobierno aprobó el pasado 20 de septiembre para financiar mejoras en Atención Primaria. Sólo cinco de las quince comunidades beneficiadas explicaban cuánto dinero habían recibido y a qué lo habían dedicado. En el resto, opacidad primaria generalizada (ver aquí).

Este sábado, casi a la misma hora, Feijóo se burlaba del anuncio de Sánchez (“será que los trackings le van mal”) e insistía en su promesa de “derogar el sanchismo”. ¿Derogaría Feijóo los sucesivos refuerzos de la Atención Primaria? Es posible, a la vista de que su colega e íntima adversaria Díaz Ayuso mantiene a Madrid como la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante, con menor porcentaje de su PIB en gasto sanitario y con menor gasto también en Atención Primaria (ver aquí págs. 7 y 11). De esto va (o debería ir) el 28M.