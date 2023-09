Por si acaso

—¿Y si convocamos una manifestación preventiva de protesta?

—¿Sobre qué?

—Para oponerse a la rebaja de las pensiones del próximo Gobierno de Feijóo.

—¡Pero si Feijóo ni tan siquiera ha pasado su investidura! Creo que se tiene que votar la próxima semana.

—Pues eso. Sánchez ni tan siquiera tiene cita para su sesión de investidura y ya le han montado una manifa para este domingo. ¿Cómo lo ves?

—Es verdad. Para protestar contra la amnistía que dicen que daría a los del Procés si es reelegido presidente, ¿no? Un poco prematuro sí que es.

—Una amnistía que él aún no ha dicho que vaya a dar, preciso.

—No. No recuerdo que lo haya dicho. (Pausa). Y, oye, ahora que lo pienso, si termina dándola, igual no es tan mala cosa. La verdad es que no creo que eso vaya a romper España. A lo mejor es al revés.

—Exacto. Yo tampoco la vería tan mal. Tenía mis dudas, pero, bien pensado, igual es buena cosa hacer de la necesidad virtud.

—Sí, vale la pena darle unas vueltas al asunto. Pero, cuéntame tu idea.

—Mira, está claro que la derecha española ha inventado el truco de manifestarse preventivamente por catástrofes que solo existen en su imaginación. Se manifestaron contra Zapatero porque iba a entregarle Navarra a ETA. Y también porque el matrimonio gay iba a acabar con la familia tradicional.

—Es verdad, lo recuerdo. Y no pasó ni una ni otra cosa. También recuerdo que Esperanza Aguirre dijo que Carmena iba a regalarle Madrid a los soviets.

—Jajaja. Sí, me pregunto qué alucinógenos consume esta gente. Llevan décadas anunciando la inminente ruptura de la unidad de España y la única vez que hubo una movida gorda independentista en Cataluña gobernaban ellos.

—¿Será teatrillo o es que están verdaderamente paranoicos? ¿Tú qué crees?

—Vete a saber.

Mira, está claro que la derecha española ha inventado el truco de manifestarse preventivamente por catástrofes que solo existen en su imaginación

—La verdad es que se les va la olla cada dos por tres. ¿Te acuerdas cuando Aznar nos metió en la guerra preventiva de Bush contra Irak? El muy puñetero juraba que Irak tenía unas armas de destrucción masiva capaces de acabar con la humanidad.

—¡Y tanto que me acuerdo! Invadieron Irak, destruyeron el país, la liaron parda en Oriente Medio y no encontraron ni rastro de armas químicas, biológicas o nucleares.

—Ni rastro. Y ese mismo Aznar ni se coscó de que en el centro de Madrid había unos yihadistas que estaban preparando unos atentados del copón.

—Es lo que tiene emparanoiarse con fantasmas. Vas tan ofuscado, tan ensimismado en tus peores pesadillas, que te atropellan cruzando en rojo un semáforo.

—Oye, pues quizá no sea mala idea lo de convocar una manifestación contra la rebaja de las pensiones de Feijóo. ¿Por qué dejarles a ellos el monopolio de lo preventivo?

—Eso es lo que estoy cavilando estos días. Podríamos divertirnos. Si Feijóo no consigue la investidura, y hasta si la consigue y no rebaja las pensiones, al menos nos habremos dado un buen paseo por Madrid un domingo de otoño.

—Sí, puede molar. Salir a la acalle por si acaso. ¿Tú crees que Felipe, Guerra y sus cuates se sumarían a nuestra manifestación?

—No lo creo. Esos carcamales solo van a cosas por la sagrada unidad de España.

—Tienes razón. Nunca se les ha visto en manifestaciones contra los desahucios o por la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Olvidémonos de ellos. (Pausa). Me está gustando esto de las manifas preventivas. Empecemos con la que propones y pensamos en otras para seguir llenando el otoño.

—¿Una contra el regreso con todo los honores de Franco al Valle de los Caídos que planea el futuro Gobierno de Feijóo y Abascal?

—Anotada, jajaja.