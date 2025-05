El cabreo monumental de Sánchez

El presidente está cabreado, y mucho, con Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica,x porque no quiere dimitir y ha abierto la puerta a la especulación a lo grande. Dejando vía libre para teorías conspiranoicas, para la defensa de las nucleares del PP que ni los propios dueños de las centrales se molestan en hacer, para tertulianos sin criterio interesados en implicar al Gobierno y para ataques virulentos a la energía renovable, que es la más barata hasta el momento.

La insistencia de Red Eléctrica en lavarse las manos y no aportar la causa por la que ha saltado el diferencial y España se ha quedado sin luz se ha convertido en el último dolor de cabeza de Sánchez. Descartado que haya sido un ciberataque, que haya caído un meteorito, que los extraterrestres nos hayan invadido, solo queda una posibilidad. Porque si resulta que tenemos las mejores redes del mundo y la generación nos sale por las orejas y no ha habido ningún problema técnico, como ha declarado Corredor, la única opción es un problema de gestión.

La responsabilidad de que una registradora de la propiedad esté al frente de un organismo tan especializado es decisión del propio Sánchez. Ha sido discreta y no ha dado problemas

Así de claro lo explicaba Carmen Monforte, una de las periodistas que más sabe de energía de este país en X: “A ver, sobra generación eléctrica, la red es fetén, las productoras tienen a disposición del operador sus plantas, las renovables no fueron, no hubo incendios ni ciberataque ni se cayó ningún cable. Está claro que el guardia (REE) no supo dirigir el tráfico”.

Que la gestión del tráfico no fue la adecuada es un hecho que el Gobierno tiene cada vez más claro. Lo que ha encendido a Sánchez tanto. Y es que no hay antecedentes, ni tan siquiera causas que lo justifiquen. La programación del tráfico que se realiza el día anterior y que tiene que tener un equilibrio perfecto entre la energía que se inyecta en la red y entre la que se demanda no fue realista. La energía firme era solo de 5 gigas para cubrir una demanda que era baja, de 25 gigas. Red Eléctrica había dado permiso a tres de las cinco hidroeléctricas para parar por mantenimiento, solo estaban dos en funcionamiento y solo una central nuclear. Una decisión humana sobre la gestión de la red, que igual no fue la más adecuada.

“El tema es que Red Eléctrica no parte con buenas cartas. Descartan el ataque híbrido, no hubo tampoco una lesión física de ninguna planta. Se supone que hubo una pérdida de generación solar en el suroeste de España que provocó un primer desbalance en la red. Se está inyectando menos de lo que se demanda. Se activan las protecciones y se desconecta toda la producción renovable de España que es el 60%. Lo que causa un cero nacional. Red Eléctrica está preparada para esto” asegura un experto próximo a los socialistas. Ya estaban detectando problemas de tensión, igual puedes hacer una programación hasta dos horas antes, pero cuando se pasa de cierto nivel ya no hay quien lo controle, según explica un conocedor de los hechos.

También es verdad que la gestión de la recuperación del suministro en diez horas fue una machada, que pilló a Ayuso y el resto de 7 presidentes autonómicos del PP que pidieron el nivel 3 de emergencias desprevenidos y bajo el mando de Marlaska, donde la comunidad de Madrid ha seguido hasta ayer con el ridículo argumento de que no está segura de que no volviera a ocurrir. Una jugada tan absurda que parece un meme. “A Marlaska le hemos hecho bromas sobre que igual tenía que ir él a presidir la fiesta pero estaba claro que si quería celebrar el 2 de mayo por todo lo alto, tenía que pedir que se levantara la emergencia.”, apunta un ministro con guasa.

Pero el Gobierno tampoco estaba por seguir ese hilo. Destituir a Corredor sin pruebas que acrediten lo que en círculos del sector energético y Moncloa tienen claro, no está previsto. Al final, la responsabilidad de que una registradora de la propiedad esté al frente de un organismo tan especializado es decisión del propio Sánchez. Ha sido discreta y no ha dado problemas. Pero igual hay que pensar más en la capacitación la próxima vez. El enfado del presidente, igual es con él mismo.